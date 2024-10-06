Тур: 29.
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолАлберто Юри
1:1
17' ГолБернабей Александро
41' Желтая карточкаТьяго Маия
44' Желтая карточкаКаррильо Андре
45' Желтая карточкаБиду
53' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
54' Желтая карточкаBidon Breno
62' Желтая карточкаКака II
69' Желтая карточкаБернабей Александро
2:1
73' ПенальтиАлберто Юри
74' Желтая карточкаАлберто Юри
2:2
90' ГолRicardo Mathias
90' Желтая карточкаRicardo Mathias
90'+10
Ход матча
3'
1:0
17'
41'
44'
45'
54'
62'
73'
2:1
74'
77'
81'
85'
87'
89'
90'
2:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Кака
II
21
Биду
27
Bidon
Breno
94
Депай
Мемфис
15
Гомес
Бруно
44
Витао
40
Ромуло
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
10
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Bidon BrenoПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 ЖованеНападающий
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
14 Raniele
-
16 Энрике Педро
-
-
46 Hugo Farias
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
10 Патрик АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
39 Luis Aquino
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
34 матча
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.24
Среднее время на гол
80
72
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.24
0.65
Среднее время на гол
72
139
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.18
0.94
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
76
95
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|7 (2)
|0.24
|Гарро Родриго
|5 (1)
|0.17
|Ромеро Анхель
|5
|0.17
|Кака II
|3
|0.1
|Магно Таллес
|2
|0.07
|Коронадо Игор
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1
|0.03
|Энрике Педро XI
|1
|0.03
|Биду
|1
|0.03
|Жоване
|1
|0.03
|Hugo Farias
|0
|0
|Каррильо Андре
|0
|0
|Депай Мемфис
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|9
|0.32
|Борре Рафаэль
|6
|0.21
|Патрик Алан
|5 (2)
|0.18
|Тьяго Маия
|2
|0.07
|Бернабей Александро
|2
|0.07
|Энрике Бруно
|2
|0.07
|Бруно Табата
|1
|0.04
|Гомес Бруно
|1
|0.04
|Бустос Фабрисио
|1
|0.04
|Igor Gomes
|1
|0.04
|Gustavo Alves
|1
|0.04
|Gabriel Carvalho
|1
|0.04
|Фернандо Режес
|1
|0.04
|Мальо Уго
|1
|0.04
|Валенсия Эннер
|1
|0.04
|Меркадо Габриэль
|1
|0.04
|Вандерсон
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|Ricardo Mathias
|1
|0.04
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|8
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Алберто Юри
|5
|1
|Ромеро Анхель
|6
|0
|Raniele
|6
|0
|Кака II
|4
|1
|Коронадо Игор
|5
|0
|Bidon Breno
|5
|0
|Рамальо Андре
|3
|1
|Шарлес
|4
|0
|Фагнер Лемос
|2
|1
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Биду
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Каррильо Андре
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|9
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Витао
|4
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Рохель Агустин
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Бернабей Александро
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
8
Коринтианс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
5
18
Коринтианс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
38% (11)
7% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
30%
5
29%
29%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
31%
4
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Забито
8
20
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
38%
4
20%
61-75
2
25%
6
30%
76-90
Пропущено
23
12
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
26%
3
25%
31-45
6
26%
4
33%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90
Забито
31
37
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
1
3%
3
8%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
9
29%
29%
9
24%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
7
23%
10
27%
76-90
Пропущено
36
26
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
6
17%
4
15%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
28%
6
23%
31-45
7
19%
4
15%
46-60
2
6%
7
27%
61-75
9
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
13 раз 46%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
86
67
311
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
114
114
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
235
920
1018
326
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|28
|15
|6
|7
|45 - 32
|51
|5.
|29
|14
|5
|10
|38 - 32
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|1:1
|28
|10
|7
|11
|32 - 38
|37
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|1:1
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|29
|6
|11
|12
|29 - 38
|29
|19.
|28
|6
|8
|14
|25 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|12.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|1:1
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8