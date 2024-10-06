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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Коринтианс
2:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
3' Гол
Алберто Юри
1:1
17' Гол
Бернабей Александро
41' Желтая карточка
Тьяго Маия
44' Желтая карточка
Каррильо Андре
45' Желтая карточка
Биду
53' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
54' Желтая карточка
Bidon Breno
62' Желтая карточка
Кака II
69' Желтая карточка
Бернабей Александро
2:1
73' Пенальти
Алберто Юри
74' Желтая карточка
Алберто Юри
2:2
90' Гол
Ricardo Mathias
90' Желтая карточка
Ricardo Mathias
90'+10
1
Ногейра
Хуго
2
Котулио
Матеус
13
Энрике
Густаво
25
Кака
II
21
Биду
19
Каррильо
Андре
70
Мартинес
Хосе
Андрес
27
Bidon
Breno
10
Гарро
Родриго
94
Депай
Мемфис
9
Алберто
Юри
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
20
Афонсо
Клейтон
Мишель
44
Витао
26
Бернабей
Александро
40
Ромуло
34
Gabriel
Carvalho
29
Тьяго
Маия
21
Уэсли
Лопес
10
Патрик
Алан
13
Валенсия
Эннер
Коринтианс
4-3-1-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-1-3-2

История личных встреч

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

34 матча

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
12 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.24

Среднее время на гол

80
72

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.24
0.65

Среднее время на гол

72
139

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.18
0.94

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

76
95

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 7 (2) 0.24
Гарро Родриго 5 (1) 0.17
Ромеро Анхель 5 0.17
Кака II 3 0.1
Магно Таллес 2 0.07
Коронадо Игор 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 0.03
Энрике Педро XI 1 0.03
Биду 1 0.03
Жоване 1 0.03
Hugo Farias 0 0
Каррильо Андре 0 0
Депай Мемфис 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 9 0.32
Борре Рафаэль 6 0.21
Патрик Алан 5 (2) 0.18
Тьяго Маия 2 0.07
Бернабей Александро 2 0.07
Энрике Бруно 2 0.07
Бруно Табата 1 0.04
Гомес Бруно 1 0.04
Бустос Фабрисио 1 0.04
Igor Gomes 1 0.04
Gustavo Alves 1 0.04
Gabriel Carvalho 1 0.04
Фернандо Режес 1 0.04
Мальо Уго 1 0.04
Валенсия Эннер 1 0.04
Меркадо Габриэль 1 0.04
Вандерсон 1 0.04
Витао 1 0.04
Ricardo Mathias 1 0.04
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 8 0
Энрике Густаво 5 1
Алберто Юри 5 1
Ромеро Анхель 6 0
Raniele 6 0
Кака II 4 1
Коронадо Игор 5 0
Bidon Breno 5 0
Рамальо Андре 3 1
Шарлес 4 0
Фагнер Лемос 2 1
Торрес Феликс 3 0
Мигель Карлос 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Котулио Матеус 2 0
Сантана Алекс 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Биду 2 0
Hugo Farias 2 0
Каррильо Андре 1 0
Майкон Барберан 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 9 0
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Аларио Лукас 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Витао 4 0
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Рочет Серхио 3 0
Ромуло 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Рохель Агустин 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Гомес Бруно 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Бернабей Александро 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
8
Коринтианс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

5
18
Коринтианс
88.9%
11.1%
16 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (10)
45% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
38% (11)
7% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
61% (17)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
7
30%
5
29%
29%
31-45
5
22%
2
12%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
31%
4
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
3
21%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
23%
3
21%
76-90

Забито

8
20
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
23 Не забивали 16
0
0%
2
10%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
2
25%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
38%
4
20%
61-75
2
25%
6
30%
76-90

Пропущено

23
12
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
0
0%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
6
26%
3
25%
31-45
6
26%
4
33%
46-60
2
9%
3
25%
61-75
6
26%
2
17%
76-90

Забито

31
37
14 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 14
12 Не забивали 5
1
3%
3
8%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
9
29%
29%
9
24%
31-45
5
16%
5
14%
46-60
5
16%
7
19%
61-75
7
23%
10
27%
76-90

Пропущено

36
26
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 20
6
17%
4
15%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
10
28%
6
23%
31-45
7
19%
4
15%
46-60
2
6%
7
27%
61-75
9
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Коринтианс - Атлетико Гойаненсе 3:0
Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Коринтианс - Фламенго 2:1 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0
Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
3
3 раза 10%
1
13 раз 46%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
8
6
1.5
6
7
3
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
11
4
1
14
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
23
5
9
20
1.5
10
18
3
26
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 28 15 6 7 45 - 32 51
5.
Сан-Паулу
 29 14 5 10 38 - 32 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 1:1 28 10 7 11 32 - 38 37
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 1:1 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 29 6 11 12 29 - 38 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 1:1 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 1:1 14 7 4 3 21 - 19 25
12.
Коринтианс
 14 5 8 1 22 - 14 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 1:1 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 1:1 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Биду получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Каррильо Андре получил желтую карточку от судьи
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