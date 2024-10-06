Тур: 29.
0'
1:0
4' ГолBruno VI
19' Желтая карточкаФернандес Лукас IV
21' Желтая карточкаСилва Андре
38' Желтая карточкаАрболеда Роберт
2:0
42' ГолClayson
78' Желтая карточкаMatheus Alexandre
90'+13
Ход матча
4'
1:0
21'
38'
42'
2:0
63'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Bruno
VI
23
Рамон
4
Marllon
25
Clayson
13
Рафинья
XXI
35
Sabino2
16
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
23 РамонЗащитник
-
4 MarllonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 RailanЗащитник
-
63 Пабло ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
10 Max Alves
-
-
-
97 Andre1
-
Главный тренер: Bernardo Franco
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Рафинья XXIЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
22 Нето Руан
-
26 Lizeiro
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Куяба
Сан-Паулу
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
105
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питта Исидро
|7 (3)
|0.25
|Clayson
|5
|0.18
|Рамон
|2
|0.07
|Ласерда Дерик
|2
|0.07
|Кафу Жонатан
|1
|0.04
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Marllon
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Bruno VI
|1
|0.04
|Max Alves
|1
|0.04
|Chrytian Eliel
|1
|0.04
|Денилсон Невес
|0
|0
|Railan
|0
|0
|Guilherme Madruga
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|8 (1)
|0.28
|Лукас Моура
|6 (2)
|0.21
|Кальери Хонатан
|5
|0.17
|Силва Андре III
|5
|0.17
|_Ferreira
|3
|0.1
|Феррейра Факундо
|2
|0.07
|Арболеда Роберт
|2
|0.07
|William Gomes
|2
|0.07
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Wellington Rato
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмпереур Алан
|8
|0
|Денилсон Невес
|7
|0
|Matheus Alexandre
|7
|0
|Рамон
|6
|0
|Минейро Лукас
|5
|0
|Clayson
|5
|0
|Ласерда Дерик
|5
|0
|Филипе Аугусто
|4
|0
|Fernando Sobral
|4
|0
|Питта Исидро
|4
|0
|Marllon
|3
|0
|Railan
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Andre1
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|2
|0
|Guilherme Madruga
|2
|0
|Luciano Gimenez
|0
|1
|Пабло Хуан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Аллисон
|1
|0
|Max Alves
|1
|0
|Chrytian Eliel
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|11
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Igor Vinicius
|4
|1
|Welington
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Лукас Моура
|3
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Sabino2
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сан-Паулу
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Куяба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
11
22
Куяба
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сан-Паулу
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Пропущено
17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
8
42%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
4
21%
76-90
Забито
12
24
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
2
17%
7
29%
29%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
17%
5
21%
76-90
Пропущено
23
12
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
8
35%
1
8%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
26%
3
25%
61-75
2
9%
4
33%
76-90
Забито
24
39
15 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
5
21%
10
26%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
7
29%
29%
6
15%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
2
8%
6
15%
61-75
3
13%
8
21%
76-90
Пропущено
40
31
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
5
13%
4
13%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
11
28%
9
29%
29%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
11
28%
3
10%
61-75
6
15%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0
Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0
Результаты матчей
Куяба
Сан-Паулу
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
3 раза 11%
5
2 раза 7%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Куяба
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
132
312
87
114
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
211
410
112
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
227
523
1217
226
425
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|28
|15
|6
|7
|45 - 32
|51
|5.
|29
|14
|5
|10
|38 - 32
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|1:1
|28
|10
|7
|11
|32 - 38
|37
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|1:1
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|29
|6
|11
|12
|29 - 38
|29
|19.
|28
|6
|8
|14
|25 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|12.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|1:1
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8