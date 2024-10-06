  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Куяба
2:0
Конец матча
Сан-Паулу
0'
1:0
4' Гол
Bruno VI
19' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
21' Желтая карточка
Силва Андре
38' Желтая карточка
Арболеда Роберт
2:0
42' Гол
Clayson
78' Желтая карточка
Matheus Alexandre
90'+13
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
34
Bruno
VI
33
Эмпереур
Алан
23
Рамон
4
Marllon
88
Fernando
Sobral
19
Зауэр
Густаво
18
Фернандес
Лукас
IV
25
Clayson
9
Питта
Исидро
23
Рафаэль
Пирес
13
Рафинья
XXI
5
Арболеда
Роберт
35
Sabino2
3
Льюис
Джамал
21
Бобадилья
Дамиан
16
Густаво
Диас
27
Wellington
Rato
10
Лусиано
Невес
7
Лукас
Моура
17
Силва
Андре
III
Куяба
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Сан-Паулу

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
105

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питта Исидро 7 (3) 0.25
Clayson 5 0.18
Рамон 2 0.07
Ласерда Дерик 2 0.07
Кафу Жонатан 1 0.04
Fernando Sobral 1 (1) 0.04
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Marllon 1 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Bruno VI 1 0.04
Max Alves 1 0.04
Chrytian Eliel 1 0.04
Денилсон Невес 0 0
Railan 0 0
Guilherme Madruga 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 8 (1) 0.28
Лукас Моура 6 (2) 0.21
Кальери Хонатан 5 0.17
Силва Андре III 5 0.17
_Ferreira 3 0.1
Феррейра Факундо 2 0.07
Арболеда Роберт 2 0.07
William Gomes 2 0.07
Alisson II 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Wellington Rato 0 0
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмпереур Алан 8 0
Денилсон Невес 7 0
Matheus Alexandre 7 0
Рамон 6 0
Минейро Лукас 5 0
Clayson 5 0
Ласерда Дерик 5 0
Филипе Аугусто 4 0
Fernando Sobral 4 0
Питта Исидро 4 0
Marllon 3 0
Railan 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Andre1 3 0
Пети Арманду 1 1
Walter Leandro Capeloza Artune II 2 0
Guilherme Madruga 2 0
Luciano Gimenez 0 1
Пабло Хуан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Bruno VI 1 0
Аллисон 1 0
Max Alves 1 0
Chrytian Eliel 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 11 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Igor Vinicius 4 1
Welington 4 0
Alisson II 4 0
Michel Araujo 4 0
Лукас Моура 3 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Sabino2 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Куяба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сан-Паулу
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Куяба
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Сан-Паулу
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

11
22
Куяба
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Сан-Паулу
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
45% (13)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

12
15
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
42%
3
20%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Пропущено

17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
3
18%
8
42%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
4
24%
4
21%
76-90

Забито

12
24
7 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 12
21 Не забивали 16
2
17%
7
29%
29%
1-15
3
25%
4
17%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
2
17%
1
4%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
2
17%
5
21%
76-90

Пропущено

23
12
13 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 8
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
8
35%
1
8%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
26%
3
25%
61-75
2
9%
4
33%
76-90

Забито

24
39
15 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
5
21%
10
26%
1-15
3
13%
5
13%
16-30
7
29%
29%
6
15%
31-45
4
17%
4
10%
46-60
2
8%
6
15%
61-75
3
13%
8
21%
76-90

Пропущено

40
31
20 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 18
5
13%
4
13%
1-15
4
10%
2
6%
16-30
11
28%
9
29%
29%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
11
28%
3
10%
61-75
6
15%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Куяба - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Куяба - Жувентуде 0:0
Куяба - Крисьюма 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Куяба - Гремио 1:3 Витория - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Куяба - Палестино 1:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Палестино - Куяба 1:1 Байя - Куяба 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Коринтианс - Куяба 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Сан-Паулу - Куяба 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0
Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0

Результаты матчей

Куяба
Сан-Паулу

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
9 раз 32%
2
3 раза 11%
5
2 раза 7%
1
10 раз 34%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Куяба
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
13
2
3
12
1.5
8
7
1
14
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
4
10
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
22
7
5
23
1.5
12
17
2
26
2.5
4
25
2
26
3.5
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 28 15 6 7 45 - 32 51
5.
Сан-Паулу
 29 14 5 10 38 - 32 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 1:1 28 10 7 11 32 - 38 37
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 1:1 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 29 6 11 12 29 - 38 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 1:1 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 1:1 14 7 4 3 21 - 19 25
12.
Коринтианс
 14 5 8 1 22 - 14 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 1:1 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 1:1 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Фернандес Лукас IV сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Клейсон бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Куяба 2:0 Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный