Тур: 29.
0'
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
30 Ричард МайклНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Байя
Фламенго
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
17 матчей
11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.59
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.28
|Thaciano
|6
|0.21
|Gabriel Teixeira
|4
|0.14
|Лукас Жан
|3
|0.1
|Соуза Коули
|3
|0.1
|Да Силва Лусиано
|3
|0.1
|Эступиньян Оскар
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Александр Кайо
|2
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Ademir Santos
|1
|0.03
|Лусиано Родригез
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.39
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.14
|Жерсон Сантос
|3
|0.11
|Араужо Луис
|3
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.07
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.07
|Мойзес Моура
|2
|0.07
|Луис Давид
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Matheus Goncalves
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Felipe Teresa
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|9
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Давид
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Байя
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Фламенго
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
7
Байя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фламенго
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
13
19
Байя
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Фламенго
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
7
33%
7
32%
76-90
Пропущено
7
19
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
29%
3
16%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
7
37%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
6
33%
7
33%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
5
21%
5
38%
76-90
Забито
39
43
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
10%
2
5%
1-15
3
8%
11
26%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
8
21%
9
21%
61-75
11
28%
11
26%
76-90
Пропущено
31
32
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
6
19%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2
Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Байя
Фламенго
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
8 раз 30%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
11 раз 41%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байя
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
68
86
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
59
58
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
243
1117
1314
325
225
127
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|0:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 32
|49
|5.
|0:1
|29
|14
|5
|10
|38 - 31
|47
|6.
|1:1
|28
|12
|10
|6
|36 - 25
|46
|7.
|0:0
|29
|13
|7
|9
|39 - 31
|46
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|1:1
|29
|6
|11
|12
|28 - 37
|29
|19.
|1:0
|28
|6
|8
|14
|24 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|21 - 7
|33
|4.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|5.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|1:1
|14
|5
|8
|1
|21 - 13
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|4.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 18
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|1:1
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8