  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Байя
0:0
Первый тайм: 19'
Фламенго
0'
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Фламенго
2.80
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3.20
Все Коэффициенты
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
14
Де
Пена
Карлос
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
10
Габриэл
Барбоза
Байя
4-1-3-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Фламенго

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

К
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.28
Thaciano 6 0.21
Gabriel Teixeira 4 0.14
Лукас Жан 3 0.1
Соуза Коули 3 0.1
Да Силва Лусиано 3 0.1
Эступиньян Оскар 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.07
Александр Кайо 2 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.03
Ademir Santos 1 0.03
Лусиано Родригез 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.39
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.14
Жерсон Сантос 3 0.11
Араужо Луис 3 0.11
Де ла Крус Николас 2 0.07
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.07
Мойзес Моура 2 0.07
Луис Давид 2 0.07
Айртон Лукас 1 0.04
Эвертон Соарес 1 0.04
Lorran 1 0.04
Бруно Фабрисио 1 0.04
Ричард Майкл 1 0.04
Matheus Goncalves 1 0.04
Evertton Araujo 1 0.04
Felipe Teresa 1 0.04
Ортис Лео 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 9 0
Де Пена Карлос 5 0
Thaciano 5 0
Лукас Жан 5 0
Александр Кайо 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Рибейро Эвертон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Ариас Сантьяго 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Давид 4 0
Энрике Бруно 4 0
Лео Перейра 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Аллан Соуза 4 0
Мойзес Моура 2 1
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Алькарас Карлос 0 1
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Байя
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Фламенго
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
7
Байя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фламенго
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

13
19
Байя
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (11)
43% (12)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Фламенго
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
37% (10)
44% (12)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
19%
5
23%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
7
33%
7
32%
76-90

Пропущено

7
19
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
29%
3
16%
1-15
2
29%
3
16%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
14%
7
37%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
6
33%
7
33%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
5
21%
5
38%
76-90

Забито

39
43
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
4
10%
2
5%
1-15
3
8%
11
26%
16-30
7
18%
7
16%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
8
21%
9
21%
61-75
11
28%
11
26%
76-90

Пропущено

31
32
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
2
6%
4
13%
1-15
6
19%
3
9%
16-30
6
19%
3
9%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
7
23%
3
9%
61-75
6
19%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2
Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Байя
Фламенго

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
8 раз 30%
1:1
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
8 раз 29%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
11 раз 41%
1
11 раз 41%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байя
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
2
12
2.5
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
5
9
1.5
5
8
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
24
3
11
17
1.5
13
14
3
25
2.5
2
25
1
27
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 0:0 28 14 7 7 43 - 32 49
5.
Сан-Паулу
 0:1 29 14 5 10 38 - 31 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 28 12 10 6 36 - 25 46
7.
Байя
 0:0 29 13 7 9 39 - 31 46
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 1:1 29 6 11 12 28 - 37 29
19.
Куяба
 1:0 28 6 8 14 24 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Байя
 0:0 15 10 3 2 21 - 7 33
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
5.
Сан-Паулу
 0:1 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 0:0 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 1:1 14 5 8 1 21 - 13 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 1:0 15 3 5 7 12 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 15 5 6 4 16 - 13 21
4.
Фламенго
 0:0 14 5 4 5 22 - 19 19
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 0:1 14 4 3 7 15 - 18 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 0:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 1:0 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 1:1 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Фламенго
2.80
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3.30
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3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 0:0 Фламенго онлайн

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Байя
Фламенго
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