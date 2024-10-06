Тур: 29.
0'
0:1
34' ГолАйртон Лукас
45' Желтая карточкаДе Арраскаэта Джорджиан
59' Желтая карточкаСтум Эвералдо
66' Желтая карточкаЭнрике Бруно
69' Желтая карточкаСисиньо
72' Желтая карточкаЛео Перейра
72' Желтая карточкаАлександр Кайо
87' Желтая карточкаКану Рубенилсон
89' Желтая карточкаАллан Соуза
90' Красная карточкаАриас Сантьяго
0:2
90' ПенальтиАлькарас Карлос
90'+13
Ход матча
34'
0:1
59'
66'
69'
72'
72'
76'
76'
87'
89'
90'
90'
0:2
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 СисиньоЗащитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
30 Ричард МайклНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Байя
Фламенго
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
17 матчей
11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.33
2.25
Среднее время на гол
38
40
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.59
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
56
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.28
|Thaciano
|6
|0.21
|Gabriel Teixeira
|4
|0.14
|Лукас Жан
|3
|0.1
|Соуза Коули
|3
|0.1
|Да Силва Лусиано
|3
|0.1
|Эступиньян Оскар
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Александр Кайо
|2
|0.07
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Ademir Santos
|1
|0.03
|Лусиано Родригез
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.39
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.14
|Жерсон Сантос
|3
|0.11
|Араужо Луис
|3
|0.11
|Де ла Крус Николас
|2
|0.07
|Айртон Лукас
|2
|0.07
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.07
|Мойзес Моура
|2
|0.07
|Луис Давид
|2
|0.07
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Алькарас Карлос
|1 (1)
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Matheus Goncalves
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Felipe Teresa
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|10
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Thaciano
|5
|0
|Лукас Жан
|5
|0
|Габриэл Шавьер
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Рибейро Эвертон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|5
|0
|Лео Перейра
|5
|0
|Аллан Соуза
|5
|0
|Луис Давид
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Байя
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Фламенго
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
7
Байя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
13
19
Байя
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Фламенго
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
7
33%
8
33%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
22%
7
37%
76-90
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
6
33%
7
33%
61-75
4
22%
4
19%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
5
21%
5
38%
76-90
Забито
39
45
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
4
10%
2
4%
1-15
3
8%
11
24%
16-30
7
18%
8
18%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
8
21%
9
20%
61-75
11
28%
12
27%
76-90
Пропущено
33
32
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 22
2
6%
4
13%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
7
21%
12
38%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2
Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Байя
Фламенго
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 43%
1
11 раз 39%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байя
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
69
86
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
59
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
253
1118
1414
326
226
128
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|28
|15
|6
|7
|45 - 32
|51
|5.
|29
|14
|5
|10
|38 - 32
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|1:1
|28
|10
|7
|11
|32 - 38
|37
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|1:1
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|29
|6
|11
|12
|29 - 38
|29
|19.
|28
|6
|8
|14
|25 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|12.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|1:1
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8