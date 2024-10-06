  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Байя
0:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
34' Гол
Айртон Лукас
45' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
59' Желтая карточка
Стум Эвералдо
66' Желтая карточка
Энрике Бруно
69' Желтая карточка
Сисиньо
72' Желтая карточка
Лео Перейра
72' Желтая карточка
Александр Кайо
87' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
89' Желтая карточка
Аллан Соуза
90' Красная карточка
Ариас Сантьяго
0:2
90' Пенальти
Алькарас Карлос
90'+13
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
14
Де
Пена
Карлос
8
Соуза
Коули
6
Лукас
Жан
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
18
Де
ла
Крус
Николас
8
Жерсон
Сантос
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
10
Габриэл
Барбоза
Байя
4-1-3-2
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Фламенго

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

11.8%
11.8%
76.4%
2 победы 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
23.5%
64.7%
2 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

К
1:0
К
0:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:0
СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.33
2.25

Среднее время на гол

38
40

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
56

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.28
Thaciano 6 0.21
Gabriel Teixeira 4 0.14
Лукас Жан 3 0.1
Соуза Коули 3 0.1
Да Силва Лусиано 3 0.1
Эступиньян Оскар 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.07
Александр Кайо 2 0.07
Ратао Рафаэл 1 0.03
Ademir Santos 1 0.03
Лусиано Родригез 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.39
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.14
Жерсон Сантос 3 0.11
Араужо Луис 3 0.11
Де ла Крус Николас 2 0.07
Айртон Лукас 2 0.07
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.07
Мойзес Моура 2 0.07
Луис Давид 2 0.07
Эвертон Соарес 1 0.04
Lorran 1 0.04
Алькарас Карлос 1 (1) 0.04
Бруно Фабрисио 1 0.04
Ричард Майкл 1 0.04
Matheus Goncalves 1 0.04
Evertton Araujo 1 0.04
Felipe Teresa 1 0.04
Ортис Лео 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 10 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Thaciano 5 0
Лукас Жан 5 0
Габриэл Шавьер 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Рибейро Эвертон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 5 0
Лео Перейра 5 0
Аллан Соуза 5 0
Луис Давид 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Мойзес Моура 2 1
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Габриэл Барбоза 2 0
Ортис Лео 2 0
Алькарас Карлос 0 1
Уэсли Лопес 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Байя
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Фламенго
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
7
Байя
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Фламенго
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

13
19
Байя
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (11)
41% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Фламенго
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
5
21%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
4
19%
2
8%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
7
33%
8
33%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
22%
3
16%
1-15
2
22%
3
16%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
4
21%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
22%
7
37%
76-90

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
1
6%
1
5%
1-15
2
11%
6
29%
16-30
3
17%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
6
33%
7
33%
61-75
4
22%
4
19%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 11
0
0%
1
8%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
3
13%
3
23%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
5
21%
5
38%
76-90

Забито

39
45
14 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
4
10%
2
4%
1-15
3
8%
11
24%
16-30
7
18%
8
18%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
8
21%
9
20%
61-75
11
28%
12
27%
76-90

Пропущено

33
32
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 22
2
6%
4
13%
1-15
6
18%
3
9%
16-30
7
21%
3
9%
31-45
4
12%
7
22%
46-60
7
21%
3
9%
61-75
7
21%
12
38%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2
Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Байя
Фламенго

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
6 раз 43%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
1:0
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
8 раз 28%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
12 раз 43%
1
11 раз 39%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байя
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
9
1.5
8
6
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
25
3
11
18
1.5
14
14
3
26
2.5
2
26
1
28
3.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 28 15 6 7 45 - 32 51
5.
Сан-Паулу
 29 14 5 10 38 - 32 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 1:1 28 10 7 11 32 - 38 37
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 1:1 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 29 6 11 12 29 - 38 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 1:1 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 1:1 14 7 4 3 21 - 19 25
12.
Коринтианс
 14 5 8 1 22 - 14 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 1:1 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 1:1 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
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