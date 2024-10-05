Тур: 29.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
13'
22
Madson
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 NikaoНападающий
-
20 JulimarНападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
57 Joao Cruz
-
23 Filipinho
-
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Среднее время на гол
54
96
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.93
Среднее время на гол
53
96
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
1.68
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
96
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.15
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.15
|Julimar
|3
|0.11
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.11
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.07
|Nikao
|2
|0.07
|Pablo I
|2
|0.07
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Joao Cruz
|1
|0.04
|Erick2
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Christian Cardoso
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|6 (1)
|0.21
|Хесус Игорь
|5
|0.17
|Саварино Джефферсон
|4
|0.14
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.14
|Cuiabano
|4
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.1
|Данило Барбоза
|3
|0.1
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.1
|Понте Матео
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Мартинс Матеус
|2
|0.07
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Marlon Freitas
|6
|0
|Грегоре
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|5
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Соарес Франсиско
|3
|0
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Данило Барбоза
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Хесус Игорь
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
9
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
23
Атлетико Паранаэнсе
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (3)
64% (18)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
4
18%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
7
32%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
27%
4
27%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
25%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
38%
3
30%
76-90
Забито
26
46
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 18
8 Не забивали 3
1
4%
8
17%
1-15
5
19%
3
7%
16-30
7
27%
4
9%
31-45
4
15%
8
17%
46-60
3
12%
9
20%
61-75
6
23%
14
30%
76-90
Пропущено
31
25
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
8
26%
6
24%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
29%
29%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
122
210
68
210
311
111
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
410
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
253
620
1315
224
424
125
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|27
|14
|6
|7
|43 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|6.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|7.
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|2:0
|27
|10
|9
|8
|38 - 38
|39
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|0:0
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|0:2
|29
|8
|4
|17
|30 - 44
|28
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|0:0
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|2:0
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|13.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|0:2
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|0:2
|15
|3
|2
|10
|14 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8