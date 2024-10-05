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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Первый тайм: 45+'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
13' Гол
Хесус Игорь

Ход матча

13'
0:1
Хесус Игорь
(Саварино Джефферсон)
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.25
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Все Коэффициенты
41
Понтес
Микаэл
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
15
Гамарра
Матео
37
Lucas
Esquivel
3
Gabriel
Paulista
VIII
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Хесус
Игорь
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
К
1:0
К
3:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
2:0
КС
3:2
КС
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:3

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Среднее время на гол

54
96

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.69
0.93

Среднее время на гол

53
96

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

1.68
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 4 0.15
Gonzalo Mastriani 4 0.15
Julimar 3 0.11
Ди Йорио Лукас 3 0.11
Фернандиньо XII 2 (1) 0.07
Nikao 2 0.07
Pablo I 2 0.07
Tomas Cuello 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Joao Cruz 1 0.04
Erick2 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Christian Cardoso 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 6 (1) 0.21
Хесус Игорь 5 0.17
Саварино Джефферсон 4 0.14
Соарес Франсиско 4 (2) 0.14
Cuiabano 4 0.14
Сантос Жуниор 3 0.1
Данило Барбоза 3 0.1
Баштуш Бартоломеу 3 0.1
Понте Матео 3 0.1
Эдуардо Карлос II 2 0.07
Мартинс Матеус 2 0.07
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Грегоре 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Alexander Barboza 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Thiago Heleno 4 0
Leonardo Godoy 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Joao Cruz 2 0
Роша Кайке 2 0
Filipinho 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 6 1
Marlon Freitas 6 0
Грегоре 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Баштуш Бартоломеу 5 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Соарес Франсиско 3 0
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Данило Барбоза 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Хесус Игорь 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
9
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
23
Атлетико Паранаэнсе
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
46% (12)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (3)
64% (18)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

16
32

Голы по времени матча

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
4
18%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
5
33%
1
5%
31-45
1
7%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
7
32%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
27%
4
27%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
3
20%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
25%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
38%
3
30%
76-90

Забито

26
46
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 18
8 Не забивали 3
1
4%
8
17%
1-15
5
19%
3
7%
16-30
7
27%
4
9%
31-45
4
15%
8
17%
46-60
3
12%
9
20%
61-75
6
23%
14
30%
76-90

Пропущено

31
25
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
15 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 16
8
26%
6
24%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
9
29%
29%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
4
2 раза 7%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
12
2
2
10
1.5
6
8
2
10
2.5
3
11
1
11
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
25
3
6
20
1.5
13
15
2
24
2.5
4
24
1
25
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 2:0 27 10 9 8 38 - 38 39
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 0:0 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Витория
 0:2 29 8 4 17 30 - 44 28
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Атлетико Минейро
 2:0 14 6 5 3 21 - 17 23
13.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 0:2 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 2:0 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 0:2 15 3 2 10 14 - 25 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.25
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Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
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