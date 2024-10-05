Тур: 29.
0:1
Конец матча
0'
0:1
13' ГолХесус Игорь
42' Желтая карточкаГрегоре
74' Желтая карточкаMadson II
75' Желтая карточкаРоша Кайке
84' Желтая карточкаДанило Барбоза
89' Желтая карточкаСоарес Франсиско
90' Желтая карточкаМартинс Матеус
90'+8
Ход матча
13'
42'
45'
45'
70'
74'
75'
84'
87'
89'
90'
22
Madson
II
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Хесус
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 NikaoНападающий
-
20 JulimarНападающий
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
57 Joao Cruz
-
23 Filipinho
-
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хесус ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
-
27 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Среднее время на гол
54
96
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.69
0.93
Среднее время на гол
53
96
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
1.68
0.93
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
53
96
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|4
|0.15
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.15
|Julimar
|3
|0.11
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.11
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.07
|Nikao
|2
|0.07
|Pablo I
|2
|0.07
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Joao Cruz
|1
|0.04
|Erick2
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Christian Cardoso
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|6 (1)
|0.21
|Хесус Игорь
|5
|0.17
|Саварино Джефферсон
|4
|0.14
|Соарес Франсиско
|4 (2)
|0.14
|Cuiabano
|4
|0.14
|Сантос Жуниор
|3
|0.1
|Данило Барбоза
|3
|0.1
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.1
|Понте Матео
|3
|0.1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.07
|Мартинс Матеус
|2
|0.07
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Роша Кайке
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Filipinho
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|6
|1
|Грегоре
|7
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Баштуш Бартоломеу
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Хесус Игорь
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
9
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
23
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
14% (4)
62% (18)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
15
23
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
0
0%
5
22%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
5
33%
1
4%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
20%
7
30%
76-90
Пропущено
16
15
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
31%
4
27%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
3
20%
76-90
Забито
11
24
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
1
9%
4
17%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
3
27%
4
17%
46-60
1
9%
5
21%
61-75
3
27%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
4
25%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
6
38%
3
30%
76-90
Забито
26
47
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 31
10 Забивали первыми 19
9 Не забивали 3
1
4%
9
19%
1-15
5
19%
3
6%
16-30
7
27%
4
9%
31-45
4
15%
8
17%
46-60
3
12%
9
19%
61-75
6
23%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
32
25
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 16
9
28%
6
24%
1-15
5
16%
3
12%
16-30
2
6%
5
20%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
3
9%
3
12%
61-75
9
28%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:1
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 44%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
122
211
68
211
311
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
141
410
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
263
621
1316
225
425
126
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|0:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 32
|49
|5.
|0:1
|29
|14
|5
|10
|38 - 31
|47
|6.
|1:1
|28
|12
|10
|6
|36 - 25
|46
|7.
|0:0
|29
|13
|7
|9
|39 - 31
|46
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|1:1
|29
|6
|11
|12
|28 - 37
|29
|19.
|1:0
|28
|6
|8
|14
|24 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|21 - 7
|33
|4.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|5.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|1:1
|14
|5
|8
|1
|21 - 13
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|4.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 18
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|1:1
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8