Тур: 29.
2:2
Конец матча
0'
1:0
8' ГолВера Фаусто
26' Желтая карточкаДе Лара Фукс Бруно
2:0
45' ГолВаргас Эдуардо
2:1
64' ГолWagner Leonardo
2:2
68' ГолАлеррандро
81' Красная карточкаЭверсон
90'+10
Ход матча
8'
1:0
45'
63'
64'
2:1
68'
2:2
74'
81'
22
Эверсон
44
Rubens
17
Igor
Gomes
18
Вера
Фаусто
27
Raul
Caceres
77
Нерис
8
Luan4
29
Willian
VI
30
Matheusinho
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensПолузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Luan4Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
-
30 MatheusinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
-
37 EveraldoНападающий
-
39 JandersonНападающий
-
-
-
17 Jose Hugo
-
33 Lawan
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
История личных встреч
Атлетико Минейро
Витория
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
35
22
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|0.33
|Варгас Эдуардо
|6
|0.22
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.22
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.15
|Carlos Amaral
|3
|0.11
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.07
|Сарачо Федерико
|2
|0.07
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Вера Фаусто
|1
|0.04
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|7 (3)
|0.24
|Willian VI
|5
|0.17
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.17
|Nascimento Leite Matheus II
|4
|0.14
|Osvaldo
|2 (1)
|0.07
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Janderson
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Everaldo
|1
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Адриано Луис
|0
|0
|Raul Caceres
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Лянко Войнович
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Igor Gomes
|4
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|8
|0
|Janderson
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Willian VI
|5
|0
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Андраде Лео
|5
|0
|Lepu
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Wagner Leonardo
|2
|1
|Алеррандро
|3
|0
|Lucas Arcanjo
|3
|0
|Нерис
|1
|1
|Camutanga
|1
|1
|Everaldo
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Jose Hugo
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Patric Calmon
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Machado
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
10
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Витория
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
13
14
Атлетико Минейро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Витория
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
22
24
Голы по времени матча
Забито
21
15
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
8
38%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
6
40%
76-90
Пропущено
19
26
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
2
11%
4
15%
76-90
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
7
41%
3
19%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
24%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
5
24%
7
37%
76-90
Забито
38
31
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
4
11%
3
10%
1-15
5
13%
4
13%
16-30
10
26%
6
19%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
10
26%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
40
45
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
5
13%
4
9%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
9
23%
8
18%
61-75
7
18%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1
Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Витория
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Витория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
77
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
123
67
411
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
218
1314
920
423
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|0:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 32
|49
|5.
|0:1
|29
|14
|5
|10
|38 - 31
|47
|6.
|1:1
|28
|12
|10
|6
|36 - 25
|46
|7.
|0:0
|29
|13
|7
|9
|39 - 31
|46
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|1:1
|29
|6
|11
|12
|28 - 37
|29
|19.
|1:0
|28
|6
|8
|14
|24 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|21 - 7
|33
|4.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|5.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|1:1
|14
|5
|8
|1
|21 - 13
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|4.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 18
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|1:1
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8