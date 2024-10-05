  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Атлетико Минейро
2:2
Конец матча
Витория
0'
1:0
8' Гол
Вера Фаусто
26' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
2:0
45' Гол
Варгас Эдуардо
2:1
64' Гол
Wagner Leonardo
2:2
68' Гол
Алеррандро
81' Красная карточка
Эверсон
90'+10
22
Эверсон
8
Алонсо
Хуниор
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
2
Лянко
Войнович
44
Rubens
17
Igor
Gomes
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
11
Варгас
Эдуардо
9
Дейверсон
Силва
30
Brahian
Palacios
1
Lucas
Arcanjo
27
Raul
Caceres
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
16
Эстевес
Лукас
8
Luan4
29
Willian
VI
30
Matheusinho
96
Феррейра
Карлос
Эдуардо
7
Gustavo
Mosquito
9
Алеррандро
Атлетико Минейро
3-5-2
Витория
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Витория

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
4:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
БСА
2:0
БСА
2:3
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
2:3
СA
4:3
СA
1:0
СA
0:0
КБ
3:0
КБ
3:0
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

35
22

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 9 (3) 0.33
Варгас Эдуардо 6 0.22
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.22
Скарпа Густаво 4 (2) 0.15
Carlos Amaral 3 0.11
Brahian Palacios 2 (1) 0.07
Сарачо Федерико 2 0.07
Igor Gomes 1 (1) 0.04
Дейверсон Силва 1 0.04
Арана Гильерме 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Вера Фаусто 1 0.04
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 7 (3) 0.24
Willian VI 5 0.17
Wagner Leonardo 5 (1) 0.17
Nascimento Leite Matheus II 4 0.14
Osvaldo 2 (1) 0.07
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Janderson 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Everaldo 1 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Адриано Луис 0 0
Raul Caceres 0 0
Зе Карлос III 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 3 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Лянко Войнович 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Igor Gomes 4 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Rubens 2 0
Brahian Palacios 2 0
Бернард Дуарте 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 8 0
Janderson 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Willian VI 5 0
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Андраде Лео 5 0
Lepu 4 0
Luan5 4 0
Wagner Leonardo 2 1
Алеррандро 3 0
Lucas Arcanjo 3 0
Нерис 1 1
Camutanga 1 1
Everaldo 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Patric Calmon 0 1
Адриано Луис 1 0
Machado 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Витория
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
10
Атлетико Минейро
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Витория
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

13
14
Атлетико Минейро
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Витория
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

22
24

Голы по времени матча

Забито

21
15
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
8
38%
2
13%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
3
14%
6
40%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
11%
3
12%
1-15
5
26%
3
12%
16-30
2
11%
6
23%
31-45
3
16%
7
27%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
2
11%
4
15%
76-90

Забито

17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
7
41%
3
19%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
24%
4
21%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
5
24%
7
37%
76-90

Забито

38
31
19 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 9
4
11%
3
10%
1-15
5
13%
4
13%
16-30
10
26%
6
19%
31-45
4
11%
4
13%
46-60
5
13%
5
16%
61-75
10
26%
9
29%
29%
76-90

Пропущено

40
45
18 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 23
5
13%
4
9%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
8
18%
46-60
9
23%
8
18%
61-75
7
18%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1
Витория
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1
Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Витория 3:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе - Витория 0:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Витория

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:1
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 17%
0:1
5 раз 17%
0:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
1
12 раз 41%
0
8 раз 28%
2
8 раз 28%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Витория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
7
7
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
3
6
7
1.5
4
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
21
8
13
14
1.5
9
20
4
23
2.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 0:0 28 14 7 7 43 - 32 49
5.
Сан-Паулу
 0:1 29 14 5 10 38 - 31 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 28 12 10 6 36 - 25 46
7.
Байя
 0:0 29 13 7 9 39 - 31 46
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 1:1 29 6 11 12 28 - 37 29
19.
Куяба
 1:0 28 6 8 14 24 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Байя
 0:0 15 10 3 2 21 - 7 33
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
5.
Сан-Паулу
 0:1 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 0:0 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 1:1 14 5 8 1 21 - 13 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 1:0 15 3 5 7 12 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 15 5 6 4 16 - 13 21
4.
Фламенго
 0:0 14 5 4 5 22 - 19 19
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 0:1 14 4 3 7 15 - 18 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 0:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 1:0 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 1:1 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Феррейра Карлос Эдуардо уходит с поля. Эду выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Brahian Palacios сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Варгас Эдуардо бьет в цель!
    • 26'
      Бруно Фукс получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Варгас Эдуардо сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Вера Фаусто бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 2:2 Витория онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный