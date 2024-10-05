Тур: 29.
0:0
Перерыв
Ход матча
27'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
27
Риос
Ричард
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
27 АртурВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нето ЖоаоПолузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
41 ЭстеванНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
7 Дуду
-
44 Витор Нуньеш
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
29 матчей
13.8%
10.3%
75.9%
4 победы 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
6.9%
48.3%
44.8%
2 победы 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.21
0.6
Среднее время на гол
74
150
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.73
1.93
Среднее время на гол
51
46
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.24
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.1
|Витиньо Витор V
|3
|0.1
|Линкольн II
|3 (1)
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|Борбас Тиаго
|2
|0.07
|Мендес Дуглас
|2
|0.07
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|9 (2)
|0.31
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.31
|Вейга Рафаэль
|5 (2)
|0.17
|Рони III
|4
|0.14
|Андерсон Фелипе
|2
|0.07
|Жонатан Луис
|2
|0.07
|Лазаро
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Риос Ричард
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|6
|1
|Саша Эдуардо
|5
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Швенгбер Клейтон
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Фернандес Матеус
|2
|0
|Кунья Лукас
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Риос Ричард
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
4
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
10
28
Ред Булл Брагантино
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
20
16
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
3
20%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
6
40%
10
34%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
2
9%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
6
27%
3
27%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Забито
35
45
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
8
23%
5
11%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
8
23%
6
13%
31-45
6
17%
12
27%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
6
17%
11
24%
76-90
Пропущено
37
21
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
8
22%
1
5%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
7
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
11 раз 39%
0
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
114
76
114
112
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
94
312
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
208
1018
1612
127
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|27
|14
|6
|7
|43 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|6.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|7.
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|2:0
|27
|10
|9
|8
|38 - 38
|39
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|0:0
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|18.
|0:2
|29
|8
|4
|17
|30 - 44
|28
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|0:0
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|2:0
|14
|6
|5
|3
|21 - 17
|23
|13.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|14.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|15.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|0:2
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|2:0
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|0:1
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|0:2
|15
|3
|2
|10
|14 - 25
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|0:0
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8