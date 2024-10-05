  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Ред Булл Брагантино
0:0
Перерыв
Палмейрас Сан-Паулу
0'
27' Желтая карточка
Гиай Агустин
40' Желтая карточка
Риос Ричард
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
31
Лопес
Гилерме
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
30
Henry
Mosquera
10
Линкольн
II
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
21
Вевертон
Перейра
4
Гиай
Агустин
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
18
José
Maurisio3
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

29 матчей

13.8%
10.3%
75.9%
4 победы 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

6.9%
48.3%
44.8%
2 победы 14 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:1
ПА
0:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
2:0
СA
2:2
СA
2:0
ПА
2:1
ПА
1:1
СA
2:4
СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
П
1:0
ПА
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.6

Среднее время на гол

74
150

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.73
1.93

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.24
Саша Эдуардо 3 (1) 0.1
Витиньо Витор V 3 0.1
Линкольн II 3 (1) 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Борбас Тиаго 2 0.07
Мендес Дуглас 2 0.07
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 9 (2) 0.31
Лопес Хосе Мануэль 9 0.31
Вейга Рафаэль 5 (2) 0.17
Рони III 4 0.14
Андерсон Фелипе 2 0.07
Жонатан Луис 2 0.07
Лазаро 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.07
Риос Ричард 1 0.03
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 6 1
Саша Эдуардо 5 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Швенгбер Клейтон 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Фернандес Матеус 2 0
Кунья Лукас 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Риос Ричард 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Роша Маркос 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
4
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
28
Ред Булл Брагантино
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
39% (11)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
29% (8)
43% (12)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

20
16
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
3
20%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
6
40%
10
34%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
2
9%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
6
27%
3
27%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Забито

35
45
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 7
8
23%
5
11%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
8
23%
6
13%
31-45
6
17%
12
27%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
6
17%
11
24%
76-90

Пропущено

37
21
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
8
22%
1
5%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
7
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
1 раз 4%
2
11 раз 39%
0
8 раз 29%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
4
7
6
1.5
11
4
1
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
20
8
10
18
1.5
16
12
1
27
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 2:0 27 10 9 8 38 - 38 39
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 0:0 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
15.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
18.
Витория
 0:2 29 8 4 17 30 - 44 28
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Атлетико Минейро
 2:0 14 6 5 3 21 - 17 23
13.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
14.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
15.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 0:2 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 2:0 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 0:2 15 3 2 10 14 - 25 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Риос Ричард получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Гиай Агустин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
4.60
3.70
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