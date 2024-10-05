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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Ред Булл Брагантино
0:0
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
27' Желтая карточка
Гиай Агустин
40' Желтая карточка
Риос Ричард
45' Желтая карточка
Да Силва Джадсом
64' Желтая карточка
Кавалейру Иван
90' Желтая карточка
Саша Эдуардо
90' Желтая карточка
Швенгбер Клейтон
90' Желтая карточка
Менино Габриэль
90' Красная карточка
Кунья Лукас
90' Красная карточка
Менино Габриэль
90'+13
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
31
Лопес
Гилерме
5
Да
Силва
Джадсом
8
Эвангелиста
Лукас
30
Henry
Mosquera
10
Линкольн
II
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
21
Вевертон
Перейра
4
Гиай
Агустин
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
18
José
Maurisio3
9
Андерсон
Фелипе
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Второй тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

29 матчей

13.8%
10.3%
75.9%
4 победы 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед

Второй тайм

6.9%
48.3%
44.8%
2 победы 14 ничьих 13 побед

История матчей

СA
2:1
ПА
0:1
СA
2:1
СA
1:1
ПА
2:0
СA
2:2
СA
2:0
ПА
2:1
ПА
1:1
СA
2:4
СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
П
1:0
ПА
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.21
0.6

Среднее время на гол

74
150

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

1.73
1.93

Среднее время на гол

51
46

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.48
1.24

Тотал матчей

2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.24
Саша Эдуардо 3 (1) 0.1
Витиньо Витор V 3 0.1
Линкольн II 3 (1) 0.1
Рамирес Эрик II 2 0.07
Эвангелиста Лукас 2 0.07
Борбас Тиаго 2 0.07
Мендес Дуглас 2 0.07
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстеван 9 (2) 0.31
Лопес Хосе Мануэль 9 0.31
Вейга Рафаэль 5 (2) 0.17
Рони III 4 0.14
Андерсон Фелипе 2 0.07
Жонатан Луис 2 0.07
Лазаро 2 0.07
José Maurisio3 2 0.07
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.07
Риос Ричард 1 0.03
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 7 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Сантос Эдуардо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Линкольн II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Фернандес Матеус 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Raul González II 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 6 1
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Мурило Серкейра 5 1
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Рафаэл Жозе 6 0
Морено Анибал 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Риос Ричард 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Роша Маркос 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Эстеван 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
4
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
28
Ред Булл Брагантино
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

17
32

Голы по времени матча

Забито

20
16
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90

Пропущено

15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
20%
1
10%
76-90

Забито

15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
3
20%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
6
40%
10
34%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
2
9%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
6
27%
3
27%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90

Забито

35
45
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
6 Не забивали 8
8
23%
5
11%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
8
23%
6
13%
31-45
6
17%
12
27%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
6
17%
11
24%
76-90

Пропущено

37
21
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
8
22%
1
5%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
7
19%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
4
7
7
1.5
11
4
1
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
20
9
10
19
1.5
16
13
1
28
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 0:0 28 14 7 7 43 - 32 49
5.
Сан-Паулу
 0:1 29 14 5 10 38 - 31 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 28 12 10 6 36 - 25 46
7.
Байя
 0:0 29 13 7 9 39 - 31 46
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 1:1 29 6 11 12 28 - 37 29
19.
Куяба
 1:0 28 6 8 14 24 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Байя
 0:0 15 10 3 2 21 - 7 33
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
5.
Сан-Паулу
 0:1 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 0:0 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 1:1 14 5 8 1 21 - 13 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 1:0 15 3 5 7 12 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:1 15 5 6 4 16 - 13 21
4.
Фламенго
 0:0 14 5 4 5 22 - 19 19
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 0:1 14 4 3 7 15 - 18 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 0:0 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 1:0 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 1:1 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Менино Габриэль увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 100'
    УДАЛЕНИЕ! - Кунья Лукас увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 99'
    Менино Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Швенгбер Клейтон получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Саша Эдуардо получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Генри Москера уходит с поля. Arthur выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Да Силва Джадсом получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Риос Ричард получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Гиай Агустин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 0:0 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

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