Тур: 29.
0:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаГиай Агустин
40' Желтая карточкаРиос Ричард
45' Желтая карточкаДа Силва Джадсом
64' Желтая карточкаКавалейру Иван
90' Желтая карточкаСаша Эдуардо
90' Желтая карточкаШвенгбер Клейтон
90' Желтая карточкаМенино Габриэль
90' Красная карточкаКунья Лукас
90' Красная карточкаМенино Габриэль
90'+13
Ход матча
27'
40'
45'
64'
65'
77'
89'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
10
Линкольн
II
19
Саша
Эдуардо
27
Риос
Ричард
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
27 АртурВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нето ЖоаоПолузащитник
-
22 ГуставиньоНападающий
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
-
41 ЭстеванНападающий
-
10 Рони IIIНападающий
-
-
7 Дуду
-
44 Витор Нуньеш
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Второй тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
29 матчей
13.8%
10.3%
75.9%
4 победы 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
17.2%
24.1%
58.7%
5 побед 7 ничьих 17 побед
Второй тайм
6.9%
48.3%
44.8%
2 победы 14 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.21
0.6
Среднее время на гол
74
150
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
1.73
1.93
Среднее время на гол
51
46
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.48
1.24
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.24
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|0.1
|Витиньо Витор V
|3
|0.1
|Линкольн II
|3 (1)
|0.1
|Рамирес Эрик II
|2
|0.07
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.07
|Борбас Тиаго
|2
|0.07
|Мендес Дуглас
|2
|0.07
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстеван
|9 (2)
|0.31
|Лопес Хосе Мануэль
|9
|0.31
|Вейга Рафаэль
|5 (2)
|0.17
|Рони III
|4
|0.14
|Андерсон Фелипе
|2
|0.07
|Жонатан Луис
|2
|0.07
|Лазаро
|2
|0.07
|José Maurisio3
|2
|0.07
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Риос Ричард
|1
|0.03
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|7
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Сантос Эдуардо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Линкольн II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Фернандес Матеус
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|6
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Мурило Серкейра
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|6
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Риос Ричард
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Эстеван
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
4
Ред Булл Брагантино
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
10
28
Ред Булл Брагантино
78.9%
21.1%
15 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
59% (17)
14% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
17
32
Голы по времени матча
Забито
20
16
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
5
25%
1
6%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
5
25%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
20%
4
25%
61-75
3
15%
5
31%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
1
7%
2
20%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
2
13%
4
40%
61-75
3
20%
1
10%
76-90
Забито
15
29
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
3
20%
4
14%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
6
40%
10
34%
46-60
0
0%
1
3%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
2
9%
1
9%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
5
23%
2
18%
31-45
6
27%
3
27%
46-60
2
9%
3
27%
61-75
4
18%
1
9%
76-90
Забито
35
45
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 28
12 Забивали первыми 17
6 Не забивали 8
8
23%
5
11%
1-15
3
9%
6
13%
16-30
8
23%
6
13%
31-45
6
17%
12
27%
46-60
4
11%
5
11%
61-75
6
17%
11
24%
76-90
Пропущено
37
21
19 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 16
3
8%
3
14%
1-15
8
22%
1
5%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
7
19%
5
24%
46-60
4
11%
7
33%
61-75
7
19%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
2:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
3
1 раз 3%
2
11 раз 38%
0
9 раз 31%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
77
114
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
312
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
209
1019
1613
128
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|0:0
|28
|14
|7
|7
|43 - 32
|49
|5.
|0:1
|29
|14
|5
|10
|38 - 31
|47
|6.
|1:1
|28
|12
|10
|6
|36 - 25
|46
|7.
|0:0
|29
|13
|7
|9
|39 - 31
|46
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|1:1
|29
|6
|11
|12
|28 - 37
|29
|19.
|1:0
|28
|6
|8
|14
|24 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|3
|2
|21 - 7
|33
|4.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|5.
|0:1
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|0:0
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|1:1
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|1:1
|14
|5
|8
|1
|21 - 13
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|1:0
|15
|3
|5
|7
|12 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|1:1
|15
|5
|6
|4
|16 - 13
|21
|4.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|0:1
|14
|4
|3
|7
|15 - 18
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|1:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|1:1
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8