Тур: 29.
1:1
Перерыв
Ход матча
13'
18'
1:1
35'
Прогноз на матч от Liveresult
97
Caique
IV
23
Pepe4
17
Дуглас
XV
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
26
Лопес
Брено
- Основной состав
-
97 Caique IVВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Pepe4Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Защитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
14 Натан АлланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
-
10 Калебе
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Гремио
Форталеза Сеара
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.2
Среднее время на гол
108
450
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.82
0.45
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
198
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|5 (1)
|0.18
|Брайтвайт Мартин
|4
|0.14
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.11
|Монсальве Мигель
|3
|0.11
|Gustavo Gomes
|3
|0.11
|Вильясанти Матиас
|2
|0.07
|Gustavo Martins
|2
|0.07
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.07
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Коста Диего
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Аравена Александер
|1
|0.04
|Cuiabano
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.28
|Почеттино Томас
|5
|0.17
|Лопес Брено
|4
|0.14
|Renato Kayzer
|4 (1)
|0.14
|Эркулес
|3
|0.1
|Пикашу Яго
|2
|0.07
|Мариньо
|2
|0.07
|Moises Vieira
|2
|0.07
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
|Eros Mancuso
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Коста Диего
|2
|1
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Марчесин Агустин
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Вильясанти Матиас
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Монсальве Мигель
|1
|1
|Педро Жоао II
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|8
|2
|Эркулес
|6
|2
|Аугусто Педро
|7
|0
|Тити
|6
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Бенхамин
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Мариньо
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Тинга I
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Россетто Матеус
|2
|0
|Пачеко Бруно
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
|Eros Mancuso
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
4
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Форталеза Сеара
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
12
24
Гремио
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
Форталеза Сеара
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
7% (2)
50% (14)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
9
0
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
4
22%
4
20%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
6
33%
4
20%
76-90
Забито
14
24
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 15
19 Не забивали 13
1
7%
4
17%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
5
36%
3
13%
76-90
Пропущено
15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
5
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 14
13 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
3
10%
6
17%
1-15
6
20%
7
20%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
5
17%
4
11%
46-60
6
20%
5
14%
61-75
7
23%
5
14%
76-90
Пропущено
33
28
17 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 19
5
15%
4
14%
1-15
6
18%
4
14%
16-30
6
18%
8
29%
31-45
2
6%
2
7%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
8
24%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0
Результаты матчей
Гремио
Форталеза Сеара
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
7 раз 47%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
0:2
4 раза 15%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гремио
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
59
510
113
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
49
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
189
Больше Меньше
235
918
919
225
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|6
|5
|46 - 25
|57
|2.
|28
|17
|5
|6
|46 - 20
|56
|3.
|1:1
|29
|16
|8
|5
|38 - 27
|56
|4.
|27
|14
|6
|7
|43 - 32
|48
|5.
|28
|14
|5
|9
|38 - 30
|47
|6.
|27
|12
|9
|6
|35 - 24
|45
|7.
|28
|13
|6
|9
|39 - 31
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|26
|9
|9
|8
|36 - 38
|36
|10.
|27
|10
|6
|11
|31 - 37
|36
|11.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|12.
|1:1
|28
|9
|6
|13
|30 - 35
|33
|13.
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|14.
|28
|8
|9
|11
|32 - 38
|33
|15.
|26
|8
|7
|11
|27 - 30
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|28
|8
|4
|16
|30 - 42
|28
|18.
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|19.
|27
|5
|8
|14
|23 - 39
|23
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|14
|10
|2
|2
|21 - 7
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|11.
|13
|7
|3
|3
|20 - 18
|24
|12.
|13
|5
|7
|1
|20 - 12
|22
|13.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|14.
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|15.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|16.
|1:1
|15
|6
|2
|7
|17 - 19
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|20.
|14
|2
|5
|7
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|22 - 15
|25
|2.
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|3.
|14
|5
|5
|4
|15 - 12
|20
|4.
|13
|5
|3
|5
|22 - 19
|18
|5.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|13 - 20
|17
|6.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|8.
|13
|4
|3
|6
|15 - 17
|15
|9.
|1:1
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8