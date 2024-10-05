  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Гремио
3:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
1:0
13' Гол
Аравена Александер
1:1
18' Гол
Эркулес
35' Желтая карточка
Eros Mancuso
2:1
60' Гол
Брайтвайт Мартин
69' Желтая карточка
Лусеро Хуан Мартин
80' Вторая желтая карточка
Eros Mancuso
86' Желтая карточка
Педро Жоао
88' Желтая карточка
Дуглас XV
3:1
90' Гол
Сотельдо Йеферсон
90' Красная карточка
Фабио да Сильва
90'+10
97
Caique
IV
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
15
Эденилсон
дос
Сантос
23
Pepe4
17
Дуглас
XV
16
Аравена
Александер
22
Брайтвайт Мартин
10
Кристальдо
Франко
1
Рикардо
Жоао
33
Eros
Mancuso
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
16
Россетто
Матеус
35
Эркулес
22
Пикашу
Яго
17
Велисон
Хосе
26
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Гремио
4-4-2
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Форталеза Сеара

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
0:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.2

Среднее время на гол

108
450

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.82
0.45

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
198

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 5 (1) 0.18
Брайтвайт Мартин 5 0.18
Сотельдо Йеферсон 4 0.14
Монсальве Мигель 3 0.11
Gustavo Gomes 3 0.11
Вильясанти Матиас 2 0.07
Gustavo Martins 2 0.07
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.07
Павон Кристиан 1 0.04
Коста Диего 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Аравена Александер 1 0.04
Cuiabano 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Жемерсон де Жесус 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Дуглас XV 0 0
Igor Schlemper 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.28
Почеттино Томас 5 0.17
Лопес Брено 4 0.14
Renato Kayzer 4 (1) 0.14
Эркулес 3 0.1
Пикашу Яго 2 0.07
Мариньо 2 0.07
Moises Vieira 2 0.07
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Тити 1 0.03
Кушчевич Бенхамин 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Leandro Martinez I 0 0
Аугусто Педро 0 0
Eros Mancuso 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Коста Диего 2 1
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Марчесин Агустин 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Вильясанти Матиас 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Монсальве Мигель 1 1
Рейналдо Мануэл 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 8 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 7 0
Аугусто Педро 7 0
Тити 6 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Бенхамин 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Мариньо 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Велисон Хосе 1 1
Eros Mancuso 1 1
Саша Лукас 2 0
Тинга I 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Россетто Матеус 2 0
Пачеко Бруно 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Гремио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
5
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Форталеза Сеара
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

12
24
Гремио
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Форталеза Сеара
18.2%
81.8%
4 победы 18 поражений
Первый тайм
7% (2)
52% (15)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)

Сухие победы

9
0

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

18
29

Голы по времени матча

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
3
16%
2
17%
1-15
2
11%
3
25%
16-30
3
16%
2
17%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
3
16%
2
17%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
21%
5
22%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
6
32%
5
22%
76-90

Забито

14
24
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 15
20 Не забивали 14
1
7%
4
17%
1-15
4
29%
5
21%
16-30
0
0%
6
25%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Пропущено

15
8
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
5
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Забито

33
36
13 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 20
9 Не забивали 5
4
12%
6
17%
1-15
6
18%
8
22%
16-30
3
9%
8
22%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
8
24%
5
14%
76-90

Пропущено

34
31
18 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 20
5
15%
5
16%
1-15
7
21%
4
13%
16-30
6
18%
8
26%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2
Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Гремио
Форталеза Сеара

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
7 раз 47%
1:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:0
8 раз 28%
1:1
6 раз 21%
1:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
1
15 раз 52%
0
5 раз 17%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гремио
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
4
10
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
24
5
10
18
1.5
9
20
3
25
2.5
4
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 28 17 6 5 46 - 25 57
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 28 17 5 6 46 - 20 56
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 27 14 6 7 43 - 32 48
5.
Сан-Паулу
 28 14 5 9 38 - 30 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 27 12 9 6 35 - 24 45
7.
Байя
 28 13 6 9 39 - 31 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 26 9 9 8 36 - 38 36
10.
Васко да Гама
 27 10 6 11 31 - 37 36
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 28 8 9 11 34 - 38 33
14.
Жувентуде
 28 8 9 11 32 - 38 33
15.
Атлетико Паранаэнсе
 26 8 7 11 27 - 30 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 28 8 4 16 30 - 42 28
18.
Коринтианс
 28 6 10 12 27 - 36 28
19.
Куяба
 27 5 8 14 23 - 39 23
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 14 10 2 2 21 - 7 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 13 7 3 3 20 - 15 24
11.
Васко да Гама
 13 7 3 3 20 - 18 24
12.
Коринтианс
 13 5 7 1 20 - 12 22
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 13 5 5 3 19 - 17 20
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 15 - 15 15
19.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
20.
Куяба
 14 2 5 7 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 7 4 3 22 - 15 25
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 6 4 3 16 - 10 22
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 14 5 5 4 15 - 12 20
4.
Фламенго
 13 5 3 5 22 - 19 18
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 13 4 3 6 15 - 17 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 14 3 2 9 14 - 23 11
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 14 1 4 9 11 - 25 7
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
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