  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Фортуна
0:1
Первый тайм: 20'
Гамбург
0'
0:1
8' Гол
Жан-Люк Домпе

Ход матча

8'
0:1
Жан-Люк Домпе
(Мухайм Миро)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Гамбург
2.45
Реклама, betcity.ru
3.65
Реклама, pari.ru
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
25
Циммерман
Маттиас
6
Хааг
Джованни
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
24
Ковнацки
Давид
19
Рааб
Матео
8
Эльфадли
Даниэль
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
33
Каттербах
Ноа
20
Рихтер
Марко
14
Рейс
Людовит
7
Жан-Люк
Домпе
27
Зельке
Дейви
9
Глацель
Роберт
Фортуна
4-2-3-1
Гамбург
3-1-4-2

История личных встреч

Фортуна
Гамбург

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нимиц Йона 2 0.25
Danny Schmidt 2 0.25
Ковнацки Давид 1 0.13
Россманн Тим 1 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 (1) 0.13
Ийоха Эммануэль 1 0.13
Хааг Джованни 1 0.13
Пейчинович Дженан 1 0.13
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 5 0.63
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.5
Зельке Дейви 3 0.38
Жан-Люк Домпе 2 0.25
Эльфадли Даниэль 1 0.13
Хайер Моритц 1 0.13
Мухайм Миро 0 0
Fabio Balde 0 0
Карабец Адам 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 4 0
Клаус Феликс 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 3 1
Хефти Сильван 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Карабец Адам 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Фортуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
12
Фортуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
4
57%
3
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
5
63%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1

Результаты матчей

Фортуна
Гамбург

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2:0 8 5 3 0 17 - 7 18
2.
Фортуна
 0:1 8 5 2 1 11 - 5 17
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Гамбург
 1:0 8 4 3 1 17 - 8 15
6.
Ганновер 96
 0:0 8 4 2 2 9 - 4 14
7.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 0:2 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 8 2 2 4 16 - 19 8
14.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
16.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 8 1 2 5 7 - 19 5
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 1:0 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
8.
Магдебург
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Гройтер Фюрт
 0:2 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Фортуна
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
12.
Айнтрахт Бр
 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 0:1 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 0:2 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 0:0 4 0 2 2 1 - 3 2
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Гамбург
2.45
Реклама, betcity.ru
3.65
Реклама, pari.ru
2.75
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:1 Гамбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фортуна
Гамбург
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный