Тур: 8. Стадион: Меркур-Арена.
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
14
Рейс
Людовит
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
29 Сахити ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Фортуна
Гамбург
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нимиц Йона
|2
|0.25
|Danny Schmidt
|2
|0.25
|Ковнацки Давид
|1
|0.13
|Россманн Тим
|1
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1 (1)
|0.13
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.13
|Хааг Джованни
|1
|0.13
|Пейчинович Дженан
|1
|0.13
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|5
|0.63
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.5
|Зельке Дейви
|3
|0.38
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.25
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.13
|Хайер Моритц
|1
|0.13
|Мухайм Миро
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|4
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|3
|1
|Хефти Сильван
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Фортуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
12
Фортуна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гамбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
4
57%
3
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
4
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
5
63%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Результаты матчей
Фортуна
Гамбург
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 7
|18
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|5.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|7.
|8
|3
|3
|2
|20 - 13
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|16 - 19
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|17.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|7 - 19
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|1 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|8.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|10.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3