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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Фортуна
0:3
Конец матча
Гамбург
0'
0:1
8' Гол
Жан-Люк Домпе
35' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
45' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
65' Желтая карточка
Каттербах Ноа
81' Красная карточка
Хааг Джованни
0:2
83' Пенальти
Глацель Роберт
85' Желтая карточка
Хоффманн Андре
0:3
90' Гол
Глацель Роберт
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Жан-Люк Домпе
(Мухайм Миро)
35'
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
45'
 
Шонлау Себастьян
46'
Ийоха Эммануэль
Николя Гавори
 
63'
 
Ферай Иммануэль
Рихтер Марко
65'
 
Каттербах Ноа
69'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
69'
Ван Бредероде Мирон
Россманн Тим
 
74'
 
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Зельке Дейви
74'
 
Карабец Адам
Жан-Люк Домпе
78'
Аппелькамп Синта
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
78'
Вермейж Винсент
Ковнацки Давид
 
81'
Хааг Джованни
 
83'
0:2
Глацель Роберт
85'
Хоффманн Андре
 
90'
0:3
Глацель Роберт
(Карабец Адам)
90'
 
Хаджикадунич Деннис
Мефферт Йонас
90'
 
Микельбрансис Вильям
Каттербах Ноа

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 13
  • 7 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 465 Количество передач 511
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
25
Циммерман
Маттиас
6
Хааг
Джованни
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
21
Россманн
Тим
24
Ковнацки
Давид
19
Рааб
Матео
8
Эльфадли
Даниэль
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
33
Каттербах
Ноа
20
Рихтер
Марко
14
Рейс
Людовит
7
Жан-Люк
Домпе
27
Зельке
Дейви
9
Глацель
Роберт
Фортуна
4-2-3-1
Гамбург
3-1-4-2

История личных встреч

Фортуна
Гамбург

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нимиц Йона 2 0.25
Danny Schmidt 2 0.25
Ковнацки Давид 1 0.13
Россманн Тим 1 0.13
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 (1) 0.13
Ийоха Эммануэль 1 0.13
Хааг Джованни 1 0.13
Пейчинович Дженан 1 0.13
Циммерман Маттиас 0 0
Николя Гавори 0 0
Аппелькамп Синта 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.88
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.5
Жан-Люк Домпе 3 0.38
Зельке Дейви 3 0.38
Эльфадли Даниэль 1 0.13
Хайер Моритц 1 0.13
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Ферай Иммануэль 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффманн Андре 5 0
Клаус Феликс 3 0
Циммерман Маттиас 2 0
Нимиц Йона 2 0
Хааг Джованни 0 1
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Danny Schmidt 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 1
Хефти Сильван 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Карабец Адам 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0

Результаты матчей

Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Фортуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
12
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
4
57%
3
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
10%
6
32%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
6
32%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
5
63%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1

Результаты матчей

Фортуна
Гамбург

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 8 5 2 1 11 - 7 17
2.
Магдебург
 8 4 4 0 17 - 9 16
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Гамбург
 8 4 3 1 19 - 8 15
6.
Ганновер 96
 8 4 1 3 9 - 6 13
7.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 8 2 4 2 13 - 10 10
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 8 2 2 4 16 - 19 8
14.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Айнтрахт Бр
 8 2 1 5 9 - 19 7
16.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
17.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 5 - 4 5
10.
Фортуна
 4 1 2 1 3 - 5 5
11.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
12.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
13.
Магдебург
 4 0 4 0 6 - 6 4
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 4 2 1 1 7 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Гройтер Фюрт
 4 1 2 1 8 - 6 5
10.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 4 0 1 3 1 - 5 1
17.
Айнтрахт Бр
 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 7
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
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Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Фортуна Хоффманн Андре 5
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
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    • 46'
      Николя Гавори уходит с поля. Ийоха Эммануэль выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Фортуна 0:3 Гамбург онлайн

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