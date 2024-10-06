Тур: 8. Стадион: Меркур-Арена.
0'
0:1
8' ГолЖан-Люк Домпе
35' Желтая карточкаФридрикссон Вальгейр-Люнддаль
45' Желтая карточкаШонлау Себастьян
65' Желтая карточкаКаттербах Ноа
81' Красная карточкаХааг Джованни
0:2
83' ПенальтиГлацель Роберт
85' Желтая карточкаХоффманн Андре
0:3
90' ГолГлацель Роберт
90'+5
Ход матча
8'
0:1
45'
65'
81'
83'
0:2
85'
90'
0:3
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 13
-
7 Удары в створ 5
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
465 Количество передач 511
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.40 Победит «Фортуна»
-
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
19
Рааб
Матео
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
14
Рейс
Людовит
27
Зельке
Дейви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нимиц ЙонаНападающий
-
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
29 Сахити ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Фортуна
Гамбург
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нимиц Йона
|2
|0.25
|Danny Schmidt
|2
|0.25
|Ковнацки Давид
|1
|0.13
|Россманн Тим
|1
|0.13
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1 (1)
|0.13
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.13
|Хааг Джованни
|1
|0.13
|Пейчинович Дженан
|1
|0.13
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Николя Гавори
|0
|0
|Аппелькамп Синта
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.88
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.5
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.38
|Зельке Дейви
|3
|0.38
|Эльфадли Даниэль
|1
|0.13
|Хайер Моритц
|1
|0.13
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффманн Андре
|5
|0
|Клаус Феликс
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Хааг Джованни
|0
|1
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
|Danny Schmidt
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|1
|Хефти Сильван
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Карабец Адам
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гамбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Фортуна
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гамбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
12
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Гамбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
4
57%
3
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
10%
6
32%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
6
32%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
5
63%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Фортуна - Кёльн 2:2 Герта - Фортуна 0:2 Фортуна - Ганновер 96 1:0
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2 Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1
Результаты матчей
Фортуна
Гамбург
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
53
62
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5