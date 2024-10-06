  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Магдебург
2:1
Второй тайм: 47'
Гройтер Фюрт
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
1:0
15' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
2:0
18' Гол
Карс Мартейн
2:1
42' Пенальти
Грин Джулиан

Ход матча

15'
Эль-Ханкури Мохамед
0:0
15'
Эль-Ханкури Мохамед
(Амаечи Ксавьер)
1:0
18'
Карс Мартейн
(Эль-Ханкури Мохамед)
2:0
31'
 
Гисельман Нико
Иттер Джанлука
32'
 
Аста Симон
Србени Деннис
42'
2:1
Грин Джулиан

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Гройтер Фюрт
4.15
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
5
Tobias
Mueller
15
Эбер
Даниэль
19
Мусонда
Лубамба
25
Гнака
Силас
13
Кремпицки
Коннор
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
44
Нолль
Науэль
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
18
Майерхёфер
Марко
11
Массимо
Роберто
6
Бансе
Саша
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
9
Футкеу
Ноэль
Магдебург
3-4-3
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Магдебург
Гройтер Фюрт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
3:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
108

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 4 0.5
Амаечи Ксавьер 2 0.25
Livan Burcu 2 0.25
Хёршер Филипп 2 0.25
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.13
Матисен Маркус 1 0.13
Нолленбергер Александер 1 0.13
Югоне Жан 1 0.13
Кремпицки Коннор 1 0.13
Гнака Силас 1 0.13
Михель Фалько 1 0.13
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 4 (3) 0.5
Србени Деннис 2 0.25
Футкеу Ноэль 2 0.25
Хргота Бранимир 1 0.13
Майерхёфер Марко 1 0.13
Юнг Гидеон 1 0.13
Иттер Джанлука 1 0.13
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 4 1
Гнака Силас 3 0
Кремпицки Коннор 2 0
Ито Тацуя 2 0
Эбер Даниэль 2 0
Югоне Жан 2 0
Карс Мартейн 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Хоти Анди 1 0
Кристиан Титц 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 4 0
Србени Деннис 3 0
Массимо Роберто 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Гисельман Нико 1 0
Мотика Неманья 1 0
Бансе Саша 1 0
Александр Цорнигер 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Магдебург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
4
Магдебург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
3
60%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4
Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0

Результаты матчей

Магдебург
Гройтер Фюрт

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2:1 8 5 3 0 17 - 8 18
2.
Фортуна
 0:1 8 5 2 1 11 - 5 17
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Гамбург
 1:0 8 4 3 1 17 - 8 15
6.
Ганновер 96
 0:1 8 4 1 3 9 - 5 13
7.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 1:2 8 2 3 3 12 - 10 9
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 8 2 2 4 16 - 19 8
14.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Айнтрахт Бр
 1:0 8 2 1 5 8 - 19 7
16.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
17.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 1:0 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Магдебург
 2:1 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Гройтер Фюрт
 1:2 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
13.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2:1 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 0:1 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 1:2 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 0:1 4 0 1 3 1 - 4 1
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 4
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Весь список
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Магдебург
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Где смотреть матч Магдебург 2:1 Гройтер Фюрт онлайн

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Магдебург
Гройтер Фюрт
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