Тур: 8. Стадион: МДСС-Арена.
2:1
Второй тайм: 47'
0'
0:0
15' Не забитый пенальтиЭль-Ханкури Мохамед
1:0
15' ГолЭль-Ханкури Мохамед
2:0
18' ГолКарс Мартейн
2:1
42' ПенальтиГрин Джулиан
Ход матча
15'
15'
18'
42'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Магдебург
Гройтер Фюрт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|4
|0.5
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.25
|Livan Burcu
|2
|0.25
|Хёршер Филипп
|2
|0.25
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.13
|Матисен Маркус
|1
|0.13
|Нолленбергер Александер
|1
|0.13
|Югоне Жан
|1
|0.13
|Кремпицки Коннор
|1
|0.13
|Гнака Силас
|1
|0.13
|Михель Фалько
|1
|0.13
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.5
|Србени Деннис
|2
|0.25
|Футкеу Ноэль
|2
|0.25
|Хргота Бранимир
|1
|0.13
|Майерхёфер Марко
|1
|0.13
|Юнг Гидеон
|1
|0.13
|Иттер Джанлука
|1
|0.13
|Philipp Mueller
|0
|0
|Массимо Роберто
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Эбер Даниэль
|2
|0
|Югоне Жан
|2
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Магдебург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
4
Магдебург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
15
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
3
60%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
3
20%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4
Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Результаты матчей
Магдебург
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
34
25
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|5
|3
|0
|17 - 8
|18
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|5.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|6.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|9 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|20 - 13
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|12 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|16 - 19
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|15.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|1 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|2:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3