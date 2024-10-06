Тур: 8. Стадион: МДСС-Арена.
2:2
Конец матча
0'
0:0
15' Не забитый пенальтиЭль-Ханкури Мохамед
1:0
15' ГолЭль-Ханкури Мохамед
2:0
18' ГолКарс Мартейн
2:1
42' ПенальтиГрин Джулиан
59' Желтая карточкаЮгоне Жан
2:2
75' ГолФуткеу Ноэль
81' Желтая карточкаМусонда Лубамба
89' Желтая карточкаИто Тацуя
90'+6
Ход матча
15'
15'
18'
42'
2:1
59'
75'
2:2
81'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 15
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
534 Количество передач 331
-
65 Владение мячом, % 35
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Магдебург
Гройтер Фюрт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
108
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|4
|0.5
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.25
|Livan Burcu
|2
|0.25
|Хёршер Филипп
|2
|0.25
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.13
|Матисен Маркус
|1
|0.13
|Нолленбергер Александер
|1
|0.13
|Югоне Жан
|1
|0.13
|Кремпицки Коннор
|1
|0.13
|Гнака Силас
|1
|0.13
|Михель Фалько
|1
|0.13
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|4 (3)
|0.5
|Футкеу Ноэль
|3
|0.38
|Србени Деннис
|2
|0.25
|Хргота Бранимир
|1
|0.13
|Майерхёфер Марко
|1
|0.13
|Юнг Гидеон
|1
|0.13
|Иттер Джанлука
|1
|0.13
|Philipp Mueller
|0
|0
|Массимо Роберто
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|4
|1
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Югоне Жан
|3
|0
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эбер Даниэль
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|4
|0
|Србени Деннис
|3
|0
|Массимо Роберто
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
|Александр Цорнигер
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Магдебург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
4
Магдебург
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Гройтер Фюрт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
17
8
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
27%
3
60%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
17
13
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
18%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
4
31%
31-45
3
18%
4
31%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
4
40%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4
Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Ганза - Магдебург 0:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Фортуна 1:2 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Ян - Гройтер Фюрт 0:4
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0
Результаты матчей
Магдебург
Гройтер Фюрт
Точный счет
2:2
3 раза 75%
0:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
71
44
26
26
17
17
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5