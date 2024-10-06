  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Первый тайм: 35'
Ганновер 96
0'
8' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
1:0
20' Гол
Кауфманн Фабио

Ход матча

8'
Кауфманн Фабио
 
20'
Кауфманн Фабио
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ганновер 96
3.55
3.50
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Все Коэффициенты
1
Грилль
Леннарт
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
8
Тауэр
Никлас
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
9
Филипп
Райан
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
38
Monju
Momuluh
6
Кунце
Фабиан
13
Кристиансен
Макс
11
Ли
Хен-Чжу
7
Нганкам
Жессик
16
Нильсен
Ховард
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Среднее время на гол

56
112

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
150

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 3 0.38
Сабо Левенте 2 0.25
Бисакшич Эрмин 1 0.13
Кауфманн Фабио 1 0.13
Элерс Кевин 1 0.13
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Monju Momuluh 2 0.25
Nicolo Tresoldi 1 0.13
Кристиансен Макс 1 0.13
Дем Янник 1 0.13
Ли Хен-Чжу 1 0.13
Хальстенберг Марсель 1 (1) 0.13
Нганкам Жессик 1 (1) 0.13
Нильсен Ховард 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 1 1
Кауфманн Фабио 2 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Краусе Робин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Макс 3 0
Нганкам Жессик 3 0
Найт Джош 2 0
Муроя Сэй 2 0
Нойман Фил 2 0
Стефан Леитл 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Enzo Leopold 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Айнтрахт Бр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

1
8
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ганновер 96
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Пропущено

14
1
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
100%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
16%
1
20%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1
Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2:0 8 5 3 0 17 - 7 18
2.
Фортуна
 0:1 8 5 2 1 11 - 5 17
3.
Падерборн
 8 4 4 0 16 - 9 16
4.
Карлсруэ
 8 4 4 0 19 - 14 16
5.
Гамбург
 1:0 8 4 3 1 17 - 8 15
6.
Ганновер 96
 0:1 8 4 1 3 9 - 5 13
7.
Кёльн
 8 3 3 2 20 - 13 12
8.
Эльвeрсберг
 8 3 3 2 14 - 9 12
9.
Герта
 8 3 2 3 13 - 14 11
10.
Нюрнберг
 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Гройтер Фюрт
 0:2 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Кайзерслаутерн
 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Шальке 04
 8 2 2 4 16 - 19 8
14.
Ульм 1846
 8 2 1 5 9 - 11 7
15.
Айнтрахт Бр
 1:0 8 2 1 5 8 - 19 7
16.
Дармштадт
 8 1 3 4 12 - 19 6
17.
Пройссен Мюнстер
 8 1 2 5 11 - 16 5
18.
Ян
 8 1 1 6 1 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:1 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Падерборн
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Карлсруэ
 4 3 1 0 11 - 7 10
4.
Гамбург
 1:0 4 2 2 0 12 - 4 8
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Кёльн
 5 2 1 2 13 - 8 7
7.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Нюрнберг
 4 2 0 2 6 - 9 6
9.
Магдебург
 2:0 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Гройтер Фюрт
 0:2 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Фортуна
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Шальке 04
 4 1 1 2 11 - 11 4
13.
Ян
 4 1 1 2 1 - 7 4
14.
Ульм 1846
 4 1 0 3 6 - 7 3
15.
Герта
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Кайзерслаутерн
 3 0 2 1 7 - 8 2
17.
Пройссен Мюнстер
 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Дармштадт
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 2:0 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Фортуна
 0:1 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Герта
 4 2 2 0 9 - 6 8
4.
Гамбург
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 5 2 1 2 4 - 5 7
6.
Падерборн
 4 1 3 0 8 - 7 6
7.
Карлсруэ
 4 1 3 0 8 - 7 6
8.
Кёльн
 3 1 2 0 7 - 5 5
9.
Эльвeрсберг
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Гройтер Фюрт
 0:2 4 1 1 2 6 - 6 4
11.
Ульм 1846
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Нюрнберг
 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Шальке 04
 4 1 1 2 5 - 8 4
14.
Дармштадт
 4 1 1 2 9 - 13 4
15.
Пройссен Мюнстер
 4 1 0 3 7 - 10 3
16.
Ганновер 96
 0:1 4 0 1 3 1 - 4 1
17.
Айнтрахт Бр
 1:0 4 0 1 3 3 - 14 1
18.
Ян
 4 0 0 4 0 - 12 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 6 (2)
Дармштадт Лидберг Исак 6
Шальке 04 Силла Мусса 6
Падерборн Бильбия Филип 5 (2)
Шальке 04 Караман Кенан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 4
Герта Зефёйк Дейовайсио 5
Нюрнберг Кастроп Йенс 5
Гамбург Шонлау Себастьян 1 3
Айнтрахт Бр Кёлер Свен 1 3
Весь список
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