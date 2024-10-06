Тур: 8. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
20'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
11 Сабо ЛевентеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Max Marie
-
28 Jona Borsum
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
150
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|3
|0.38
|Сабо Левенте
|2
|0.25
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.13
|Кауфманн Фабио
|1
|0.13
|Элерс Кевин
|1
|0.13
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Monju Momuluh
|2
|0.25
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.13
|Кристиансен Макс
|1
|0.13
|Дем Янник
|1
|0.13
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.13
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.13
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.13
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|1
|1
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Нойман Фил
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Айнтрахт Бр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
1
8
Айнтрахт Бр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ганновер 96
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
14
1
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
100%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
16%
1
20%
1-15
3
16%
1
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
2
40%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1
Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 7
|18
|2.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|16 - 9
|16
|4.
|8
|4
|4
|0
|19 - 14
|16
|5.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|6.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|9 - 5
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|20 - 13
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|11.
|0:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|8
|2
|2
|4
|16 - 19
|8
|14.
|8
|2
|1
|5
|9 - 11
|7
|15.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|8 - 19
|7
|16.
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|18.
|8
|1
|1
|6
|1 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|4.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|13 - 8
|7
|7.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|9.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|11 - 11
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|14.
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|17.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|9 - 13
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|17.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 14
|1
|18.
|4
|0
|0
|4
|0 - 12
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5 (1)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 3
|Айнтрахт Бр
|Кёлер Свен
|1 3