Тур: 8. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
2:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаКауфманн Фабио
14' Желтая карточкаДаниэль Шернинг
1:0
20' ГолКауфманн Фабио
41' Желтая карточкаКунце Фабиан
45' Желтая карточкаБисакшич Эрмин
65' Желтая карточкаНойман Фил
90' Желтая карточкаЦилер Рон-Роберт
2:0
90' ПенальтиФилипп Райан
90' Желтая карточкаМуроя Сэй
90'+8
Ход матча
14'
20'
1:0
41'
45'
65'
90'
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 16
-
12 Удары в створ 1
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
208 Количество передач 486
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
11
Сабо
Левенте
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
-
11 Сабо ЛевентеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Max Marie
-
28 Jona Borsum
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Среднее время на гол
56
112
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
150
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|4 (1)
|0.5
|Сабо Левенте
|2
|0.25
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.13
|Кауфманн Фабио
|1
|0.13
|Элерс Кевин
|1
|0.13
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Monju Momuluh
|2
|0.25
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.13
|Кристиансен Макс
|1
|0.13
|Дем Янник
|1
|0.13
|Ли Хен-Чжу
|1
|0.13
|Хальстенберг Марсель
|1 (1)
|0.13
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.13
|Нильсен Ховард
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Нганкам Жессик
|3
|0
|Найт Джош
|2
|0
|Кунце Фабиан
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Айнтрахт Бр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
1
8
Айнтрахт Бр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ганновер 96
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Пропущено
14
1
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
100%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90
Пропущено
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
16%
1
14%
1-15
3
16%
2
29%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
5
26%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2
Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 1:0 Вольфенбюттель - Айнтрахт Бр 1:8 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1
Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
35
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|6 (2)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|6
|Шальке 04
|Силла Мусса
|6
|Падерборн
|Бильбия Филип
|5 (2)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 4
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Герта
|Зефёйк Дейовайсио
|5
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|5