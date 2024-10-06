Тур: 7. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Пайретто Лука
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
29
Адли
Ясин
20
Кин
Мойзе
16
Меньян
Майк
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
29 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ноа РавьерВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Милан
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.12
0.94
Среднее время на гол
80
96
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.41
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.24
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
72
76
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|2
|0.33
|Гудмундссон Альберт
|2 (2)
|0.33
|Госенс Робин
|1
|0.17
|Бираги Кристиано
|1
|0.17
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.17
|Адли Ясин
|0
|0
|Раньери Лука
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|4 (1)
|0.67
|Эрнандес Тео
|2
|0.33
|Мората Альваро
|2
|0.33
|Леау Рафаэл
|1
|0.17
|Абрахам Тэмми
|1 (1)
|0.17
|Габбия Маттео
|1
|0.17
|Окафор Ноа
|1
|0.17
|Фофана Юссуф
|1
|0.17
|Павлович Страхинья
|1
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Додо Домилсон
|2
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
|Ричардсон Амир
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Фофана Юссуф
|2
|0
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Мората Альваро
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
10
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90
Пропущено
7
6
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3
Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0
Результаты матчей
Фиорентина
Милан
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
51
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина - Милан
Исход игры
Фиорентина
8.3% (10)
Ничья
30.6% (37)
Милан
61.2% (74)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
90.09% (100)
Нет
9.91% (11)
Популярный счёт
1:2 Милан
43.8% (53)
1:1 Ничья
23.1% (28)
0:1 Милан
5.8% (7)
2:1 Фиорентина
5% (6)
2:2 Ничья
4.1% (5)
2:3 Милан
3.3% (4)
1:3 Милан
1.7% (2)
3:3 Ничья
1.7% (2)
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