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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Фиорентина
 
Позже
Милан
Прогнозы 119
Фиорентина 8.4% (10)
X 30.3% (36)
Милан 61.3% (73)
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43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
4
Бове
Эдоардо
32
Катальди
Данило
23
Кольпани
Андреа
29
Адли
Ясин
10
Гудмундссон
Альберт
20
Кин
Мойзе
16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
11
Пулишич
Кристиан
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
7
Мората
Альваро
90
Абрахам
Тэмми
Фиорентина
4-2-3-1
Милан
4-4-2

История личных встреч

Фиорентина
Милан

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

27.3%
18.2%
54.5%
9 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.2%
42.4%
39.4%
6 побед 14 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:3
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.12
0.94

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.41

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.24
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

72
76

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 2 0.33
Гудмундссон Альберт 2 (2) 0.33
Госенс Робин 1 0.17
Бираги Кристиано 1 0.17
Мартинес Куарта Лукас 1 0.17
Адли Ясин 0 0
Раньери Лука 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 4 (1) 0.67
Эрнандес Тео 2 0.33
Мората Альваро 2 0.33
Леау Рафаэл 1 0.17
Абрахам Тэмми 1 (1) 0.17
Габбия Маттео 1 0.17
Окафор Ноа 1 0.17
Фофана Юссуф 1 0.17
Павлович Страхинья 1 0.17
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Понграчич Марин 1 1
Додо Домилсон 2 0
Бираги Кристиано 1 0
Госенс Робин 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Ричардсон Амир 1 0
Комуццо Пьетро 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Жуниор 2 0
Фофана Юссуф 2 0
Бартезаги Давиде 0 1
Мората Альваро 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Габбия Маттео 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Фиорентина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
10
Фиорентина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
33%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
29%
3
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
20%
76-90

Пропущено

7
6
7 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
3
43%
1
17%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Фиорентина - Фиорентина (до 19 лет) 5:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Олимпиакос - Фиорентина 1:0 Кальяри - Фиорентина 2:3
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3
Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0

Результаты матчей

Фиорентина
Милан

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Болонья
 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
14.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
15.
Парма
 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 4 3 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Монца
 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2
19.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 Заявка 4 0 4 0 2 - 2 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 19 минут.

    Главный судья: Пайретто Лука

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    • Прогнозы 119
    Фиорентина 8.4% (10)
    X 30.3% (36)
    Милан 61.3% (73)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Милан
    3.80
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    3.75
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    2.18
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина - Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    8.3% (10)
    Ничья
    30.6% (37)
    Милан
    61.2% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (72)
    Меньше
    35.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    90.09% (100)
    Нет
    9.91% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    43.8% (53)
    1:1 Ничья
    23.1% (28)
    0:1 Милан
    5.8% (7)
    2:1 Фиорентина
    5% (6)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:3 Милан
    3.3% (4)
    1:3 Милан
    1.7% (2)
    3:3 Ничья
    1.7% (2)
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