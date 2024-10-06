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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Ювентус
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 112
Ювентус 96.4% (108)
X 2.7% (3)
Кальяри 0.9% (1)
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Ювентус
Ничья
Кальяри
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Ди
Грегорио
Микеле
37
Савона
Николо
15
Калюлю
Пьер
4
Гатти
Федерико
27
Камбьясо
Андреа
19
Тюрам
Кефрен
5
Локателли
Мануэль
7
Консейсау
Франсишку
8
Копмейнерс
Тëн
51
Мбангула
Самюэль
9
Влахович
Душан
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
33
Оберт
Адам
8
Адопо
Ндари
29
Макумбу
Антуан
19
Цортеа
Надир
10
Виола
Николас
3
Ауджелло
Томмазо
91
Пикколи
Роберто
Ювентус
4-2-3-1
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Кальяри

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

30 матчей

73.3%
16.7%
10%
22 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

2.19
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.86
0.69

Среднее время на гол

105
130

Всего голов

47
39

Голов в среднем за матч

1.57
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

57
69

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (2) 0.67
Мбангула Самюэль 1 0.17
Веа Тимоти 1 0.17
Камбьясо Андреа 1 0.17
Консейсау Франсишку 1 0.17
Савона Николо 1 0.17
Йылдыз Кенан 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 2 0.33
Марин Рэзван 1 0.17
Цортеа Надир 1 0.17
Луперто Себастьяно 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Лувумбу Зито 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаджоли Николо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Рэзван 2 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Мина Йерри 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
1
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1
Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4
Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Кальяри

Точный счет

0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
3 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
1
1
2
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 9 - 0 12
5.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
6.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 1 2 12 - 10 10
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
9.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
10.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
14.
Болонья
 Заявка 6 1 4 1 7 - 9 7
15.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 10 - 12 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
5.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Болонья
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
10.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
11.
Кальяри
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Комо Кутроне Патрик 4
Ювентус Влахович Душан 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 7 минут.

    Главный судья: Маринелли Ливио

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    • Прогнозы 112
    Ювентус 96.4% (108)
    X 2.7% (3)
    Кальяри 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри

    Исход игры
    Ювентус
    96.5% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Кальяри
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (32)
    Меньше
    69.23% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    19.23% (20)
    Нет
    80.77% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    52.2% (60)
    2:1 Ювентус
    10.4% (12)
    1:0 Ювентус
    9.6% (11)
    3:0 Ювентус
    8.7% (10)
    3:1 Ювентус
    4.3% (5)
    4:0 Ювентус
    2.6% (3)
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