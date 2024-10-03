Тур: 7. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Маринелли Ливио
-
Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Кальяри
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
15.4%
19.2%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
18 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
30 матчей
73.3%
16.7%
10%
22 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
60%
23.3%
16.7%
18 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
2.19
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.69
Среднее время на гол
105
130
Всего голов
47
39
Голов в среднем за матч
1.57
1.3
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
57
69
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (2)
|0.67
|Мбангула Самюэль
|1
|0.17
|Веа Тимоти
|1
|0.17
|Камбьясо Андреа
|1
|0.17
|Консейсау Франсишку
|1
|0.17
|Савона Николо
|1
|0.17
|Йылдыз Кенан
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|2
|0.33
|Марин Рэзван
|1
|0.17
|Цортеа Надир
|1
|0.17
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Лувумбу Зито
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаджоли Николо
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Рэзван
|2
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кальяри
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Кальяри
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
1
Ювентус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
100%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
0
10
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1
Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4
Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2 Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Кальяри
Точный счет
0:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
3
3 раза 50%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
33
15
33
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 0
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
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- — Зона вылета
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4 (1)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Ювентус
|Влахович Душан
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
|Верона
|Суслов Томаш
|1 2
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
Исход игры
Ювентус
97.6% (41)
Ничья
2.4% (1)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (12)
Меньше
70% (28)
Обе команды забьют
Да
22.5% (9)
Нет
77.5% (31)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
57.1% (24)
2:1 Ювентус
14.3% (6)
3:0 Ювентус
9.5% (4)
1:0 Ювентус
7.1% (3)
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