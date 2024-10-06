Тур: 7. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Ди Бельо Марко
Ход матча
51'
52'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
11
Ндой
Дан
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ндой ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Одгор ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Парма
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
72
84
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Сантьяго
|3
|0.43
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.14
|Айлинг Самуэль
|1
|0.14
|Фаббьян Джованни
|1
|0.14
|Орсолини Риккардо
|1 (1)
|0.14
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|3
|0.43
|Бонни Анж-Йоан
|2 (1)
|0.29
|Алмквист Понтус
|1
|0.14
|Дель Прато Энрико
|1
|0.14
|Канчелльери Маттео
|1
|0.14
|Эно Антони
|1
|0.14
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.14
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
|Фаббьян Джованни
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Кейта Мандела
|1
|1
|Канчелльери Маттео
|0
|1
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Балог Ботонд
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0
Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3
Парма
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1
Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2
Результаты матчей
Болонья
Парма
Точный счет
1:1
3 раза 100%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Болонья
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|1:1 Заявка
|7
|2
|5
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Парма
Исход игры
Болонья
67.9% (76)
Ничья
27.7% (31)
Парма
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Болонья
39.3% (44)
1:0 Болонья
19.6% (22)
1:1 Ничья
19.6% (22)
2:0 Болонья
5.4% (6)
2:2 Ничья
4.5% (5)
3:1 Болонья
2.7% (3)
1:2 Парма
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!