  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Болонья
0:0
Второй тайм: 80'
Парма
0'
51' Undefined phrase: football_event_
Кулибали Войо
52' Красная карточка
Кулибали Войо

Ход матча

46'
Фаббьян Джованни
Эбишер Мишель
 
46'
Айлинг Самуэль
Орсолини Риккардо
 
51'
 
Кулибали Войо
52'
 
Кулибали Войо
55'
 
Эно Антони
Канчелльери Маттео
62'
Урбаньски Кацпер
Моро Никола
 
72'
 
Шарпантье Габриэль
Эрнани Азеведо
72'
 
Михэйлэ Валентин
Бонни Анж-Йоан
79'
Карлссон Йеспер
Ндой Дан
 
79'
Миранда Хуан
Ликояннис Хараламбос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 112
Болонья 67.9% (76)
X 27.7% (31)
Парма 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Парма
3.75
3.70
Реклама, pari.ru
4.20
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
2
Хольм
Эмиль
31
Бёкема
Сэм
5
Эрлич
Мартин
22
Ликояннис
Хараламбос
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
7
Орсолини
Риккардо
9
Кастро
Сантьяго
11
Ндой
Дан
31
Судзуки
Дзион
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
14
Валери
Эмануэле
10
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
22
Канчелльери
Маттео
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
13
Бонни
Анж-Йоан
Болонья
4-3-3
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Парма

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:3
СA
4:1
СA
2:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

72
84

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Сантьяго 3 0.43
Урбаньски Кацпер 1 0.14
Айлинг Самуэль 1 0.14
Фаббьян Джованни 1 0.14
Орсолини Риккардо 1 (1) 0.14
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Ндой Дан 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.43
Бонни Анж-Йоан 2 (1) 0.29
Алмквист Понтус 1 0.14
Дель Прато Энрико 1 0.14
Канчелльери Маттео 1 0.14
Эно Антони 1 0.14
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.14
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Валери Эмануэле 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Побега Томмазо 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Фаббьян Джованни 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Канчелльери Маттео 0 1
Эстевес Науэль 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Балог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
3
Болонья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
2
29%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
2
29%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
25%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
2
25%
4
33%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0
Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3 Болонья - Кальдиеро Терме 5:0 Болонья - Бриксен 2:0 Болонья - SV Brixen 2:0 Дженоа - Болонья 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Наполи - Болонья 0:2 Торино - Болонья 0:0 Болонья - Удинезе 1:1 Рома - Болонья 1:3
Парма
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1
Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2

Результаты матчей

Болонья
Парма

Точный счет

1:1
3 раза 100%
2:3
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Болонья
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
5.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
6.
Лацио
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Эмполи
 1:1 Заявка 7 2 5 0 6 - 3 11
9.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
10.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Болонья
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
14.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
15.
Парма
 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Лацио
 1:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 0:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 1:1 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Болонья
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 112
    Болонья 67.9% (76)
    X 27.7% (31)
    Парма 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Парма
    3.75
    3.70
    Реклама, pari.ru
    4.20
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Болонья 0:0 Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 0:0 Парма

    Исход игры
    Болонья
    67.9% (76)
    Ничья
    27.7% (31)
    Парма
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    39.3% (44)
    1:0 Болонья
    19.6% (22)
    1:1 Ничья
    19.6% (22)
    2:0 Болонья
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    4.5% (5)
    3:1 Болонья
    2.7% (3)
    1:2 Парма
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Болонья
    Парма
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный