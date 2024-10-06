Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Миранда Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Кастро Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Парма

85' Матч возобновлен

85' Эно Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Судья подбегает и показывает Урбаньски Кацпер из команды Болонья отложенную желтую карточку за фол.

84' Равалья Федерико взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Парма

84' Эно Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Хольм Эмиль из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Кастро Сантьяго нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.

80' Фройлер Ремо из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

79' Удар от ворот произведет Парма

78' Урбаньски Кацпер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Фаббьян Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Фаббьян Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Парма

77' Эрлич Мартин не смог попасть в створ ударом издали

76' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Михэйлэ Валентин пробует нанести удар издали, но Федерико Равалья держит все под контролем

73' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

73' Дель Прато Энрико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Парма

71' Айлинг Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Эрнани Азеведо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Хольм Эмиль из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Эмануэле Валери выиграл воздушное противоборство у Айлинг Самуэль

68' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Эно Антони из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Фройлер Ремо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Удар от ворот произведет Парма

66' Эрнани Азеведо из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Ликояннис Хараламбос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Эмануэле Валери успешно блокирует удар.

64' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ман Деннис из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бернабе Адриан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

63' Урбаньски Кацпер из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Бернабе Адриан из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фаббьян Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Удар от ворот произведет Парма

57' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Кастро Сантьяго пробует нанести удар издали, но Сион Сузуки держит все под контролем

56' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Эрнани Азеведо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Айлинг Самуэль наказан за толчок Эмануэле Валери

54' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Матч возобновлен

52' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Кулибали Войо из команды Парма - была желтая, а стала красная.

52' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Парма.

51' Ндой Дан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Кулибали Войо получил желтую карточку от судьи

50' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Балог Ботонд из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кулибали Войо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

47' Сион Сузуки ошибается в защите.

47' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.