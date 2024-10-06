Тур: 7. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Ла Пенья Федерико
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
99
Свилар
Миле
19
Челик
Зеки
17
Коне
Куадио
18
Соуле
Матиас
11
Довбик
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Довбик АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
98 Райан МэттьюВратарь
- Вратарь
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
26 Даль СамуэльЗащитник
- Защитник
-
66 Сангаре БубаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Рома
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Милан II
|2
|0.29
|Мота Дани
|1
|0.14
|Мальдини Даниэль
|1
|0.14
|Иццо Армандо
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|2
|0.29
|Бальданци Томмазо
|1
|0.14
|Кристанте Бриан
|1
|0.14
|Шомуродов Элдор
|1
|0.14
|Писилли Никколо
|1
|0.14
|Дибала Пауло
|1 (1)
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|4
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Мальдини Даниэль
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Кальдирола Лука
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Пессина Маттео
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Писилли Никколо
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Манчини Джанлука
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1
Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0
Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2
Результаты матчей
Монца
Рома
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Монца
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 4
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:0 Рома
Исход игры
Монца
1.8% (2)
Ничья
11.6% (13)
Рома
86.6% (97)
Тотал 2.5
Больше
59.26% (64)
Меньше
40.74% (44)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
1:2 Рома
49.1% (55)
0:1 Рома
17.9% (20)
0:2 Рома
10.7% (12)
1:1 Ничья
8.9% (10)
1:3 Рома
3.6% (4)
0:3 Рома
2.7% (3)
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