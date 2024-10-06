Первый тайм

16' Кирьякопулос с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Челика и улетел в аут.

15' Послушал Федерико Ла Пенна судей из комнаты VAR и убедился, что Довбик в момент удара по воротам в исполнении Коне был в офсайде.

14' Коне от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, далее мяч отскочил в центр штрафной площади, Довбик успешно сыграл на добивании и отправил мяч под перекладину в левый угол ворот. Федерико Ла Пенна сразу же посмотрел на помощника и зафиксировал офсайд.

13' "Рома" при этом пока что катает мяч в центре поля, а вот дальше пройти у римского клуба толком не получается.

12' "Монца" очень плотно работает от обороны с самого начала матча, что команда Алессандро Несты делает регулярно против более серьёзных соперников.

11' Достаточно много мелких фолов в центре поля у нас на старте матча, что сильно бьёт по динамике матча.