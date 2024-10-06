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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Монца
0:0
Первый тайм: 18'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 111
Монца 1.8% (2)
X 12.6% (14)
Рома 85.6% (95)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Пицциньякко
Семуэль
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
42
Бьянко
Алессандро
32
Пессина
Маттео
14
Мальдини
Даниэль
11
Джурич
Милан
II
99
Свилар
Миле
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
3
Анхелиньо
Хосе
19
Челик
Зеки
92
Эль-Шаарави
Стефан
17
Коне
Куадио
4
Кристанте
Бриан
18
Соуле
Матиас
7
Пеллегрини
Лоренцо
11
Довбик
Артём
Монца
3-4-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Рома

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
1:4
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Милан II 2 0.29
Мота Дани 1 0.14
Мальдини Даниэль 1 0.14
Иццо Армандо 0 0
Перейра Педру II 0 0
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 2 0.29
Бальданци Томмазо 1 0.14
Кристанте Бриан 1 0.14
Шомуродов Элдор 1 0.14
Писилли Никколо 1 0.14
Дибала Пауло 1 (1) 0.14
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 4 0
Мари Пабло 2 0
Мальдини Даниэль 2 0
Неста Алессандро 1 0
Кальдирола Лука 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Пессина Маттео 1 0
Мота Дани 1 0
Карбони Андреа 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Росси Даниэле 1 1
Кристанте Бриан 2 0
Писилли Никколо 2 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Манчини Джанлука 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Монца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Рома
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1
Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1 Монца - Нува Камуния 16:1 Ювентус - Монца 2:0 Монца - Фрозиноне 0:1 Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2
Рома
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0
Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1 Рома - Дженоа 1:0 Аталанта - Рома 2:1 Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2

Результаты матчей

Монца
Рома

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Монца
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Болонья
 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
14.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
15.
Парма
 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Монца
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 0:0 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Кирьякопулос с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Челика и улетел в аут. 
  • Видеоповтор
    15'
    Послушал Федерико Ла Пенна судей из комнаты VAR и убедился, что Довбик в момент удара по воротам в исполнении Коне был в офсайде. 
  • Офсайд
    14'
    Коне от радиуса штрафной площади пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, далее мяч отскочил в центр штрафной площади, Довбик успешно сыграл на добивании и отправил мяч под перекладину в левый угол ворот. Федерико Ла Пенна сразу же посмотрел на помощника и зафиксировал офсайд. 
  • 13'
    "Рома" при этом пока что катает мяч в центре поля, а вот дальше пройти у римского клуба толком не получается. 
  • 12'
    "Монца" очень плотно работает от обороны с самого начала матча, что команда Алессандро Несты делает регулярно против более серьёзных соперников. 
  • 11'
    Достаточно много мелких фолов в центре поля у нас на старте матча, что сильно бьёт по динамике матча. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Против Джурича были нарушены правила в центральном круге. Игроки "Монцы" никуда не спеша разыграли стандарт. 
  • 9'
    Челик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 8'
    Довбик с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Монцы" и улетел в аут. 
  • 7'
    Пеллегрини разыграл стандарт с Соуле, далее Лоренцо продвинулся вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Карбони на правом фланге нарушил правила против Челика. Игроки "Ромы" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 5'
    С левого фланга последовала подача в штрафную площадь "Монцы", молодой голкипер Пицциньякко уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 4'
    Эль-Шаарави попытался развить атаку по левому флангу, Перейра накрыл Стефана и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Бьянко в центре поля нарушил правила против Коне. Игроки "Ромы" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 2'
    Челик с правого фланга сделал прострел к ближнему углу вратарской, защитники "Монцы" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
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    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, что сегодня сможет показать "Монца" при своих болельщиках после серии неудачных матчей. Команда Алессандро Несты очень сильно нуждается в очках, но и "Роме" будет не лишним продлить свою победную серию, чтобы реабилитироваться за осечку в матче Лиги Европы. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 49.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Рома

    Исход игры
    Монца
    1.8% (2)
    Ничья
    11.6% (13)
    Рома
    86.6% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (64)
    Меньше
    40.74% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    49.1% (55)
    0:1 Рома
    17.9% (20)
    0:2 Рома
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    1:3 Рома
    3.6% (4)
    0:3 Рома
    2.7% (3)
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