  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Лацио
1:1
Второй тайм: 74'
Эмполи
0'
0:1
9' Гол
Эспозито Себастьяно
29' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
31' Желтая карточка
Фаццини Якопо
1:1
45' Гол
Дзакканьи Маттиа
45' Желтая карточка
Ровелла Николо
1:1
50' Не забитый пенальти
Кастельянос Валентин
53' Желтая карточка
Кастельянос Валентин

Ход матча

9'
0:1
Эспозито Себастьяно
29'
 
Пеццелла Джузеппе
31'
 
Фаццини Якопо
38'
Марушич Адам
Лаццари Мануэль
 
45'
Дзакканьи Маттиа
(Тавареш Нуну)
1:1
45'
Ровелла Николо
 
50'
Кастельянос Валентин
1:1
53'
Кастельянос Валентин
 
53'
 
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
65'
 
Эконг Эммануэль
Анджорин Фаустино
65'
 
Хендерсон Лиам
Фаццини Якопо
73'
Педро Родригес
Исаксен Густав
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 222 Количество передач 147
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 115
Лацио 90.4% (104)
X 9.6% (11)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Эмполи
4.00
3.90
Реклама, pari.ru
8.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
8
Анджорин
Фаустино
5
Грасси
Альберто
10
Фаццини
Якопо
3
Пеццелла
Джузеппе
17
Сольбаккен
Ола
99
Эспозито
Себастьяно
Лацио
4-2-3-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.71

Среднее время на гол

120
126

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.43
Диа Булайе 3 0.43
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.29
Исаксен Густав 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Хила Марио 1 0.14
Нослин Тейяни 1 0.14
Тавареш Нуну 0 0
Весино Матиас 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.29
Гьяси Эммануэль 2 0.29
Эспозито Себастьяно 2 0.29
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 3 0
Патрик 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Исаксен Густав 2 0
Хила Марио 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеццелла Джузеппе 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Гьяси Эммануэль 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
0
Лацио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
60%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
4
36%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1
Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0
Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Лацио
Эмполи

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
3 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лацио
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
5.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
6.
Лацио
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 11 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Эмполи
 1:1 Заявка 7 2 5 0 6 - 3 11
9.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
10.
Рома
 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Болонья
 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
14.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
15.
Парма
 0:0 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
3.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
4.
Лацио
 1:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 5 8
5.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 0:0 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 1:1 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
19.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
2.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Болонья
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Лацио
 1:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
15.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
16.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Парма
 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Комо Кутроне Патрик 4
Весь список

Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.59. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.59 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Лацио 90.4% (104)
    X 9.6% (11)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Эмполи
    4.00
    3.90
    Реклама, pari.ru
    8.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лацио 1:1 Эмполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Лацио
    90.4% (104)
    Ничья
    9.6% (11)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.36% (51)
    Нет
    53.64% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    35.7% (41)
    2:1 Лацио
    31.3% (36)
    1:0 Лацио
    13% (15)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Лацио
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    3:0 Лацио
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лацио
    Эмполи
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный