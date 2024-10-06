Тур: 7. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Айрольди Джованни
0'
0:1
9' ГолЭспозито Себастьяно
29' Желтая карточкаПеццелла Джузеппе
31' Желтая карточкаФаццини Якопо
1:1
45' ГолДзакканьи Маттиа
45' Желтая карточкаРовелла Николо
1:1
50' Не забитый пенальтиКастельянос Валентин
53' Желтая карточкаКастельянос Валентин
Ход матча
9'
31'
45'
1:1
45'
50'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
222 Количество передач 147
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Хила
Марио
30
Тавареш
Нуну
19
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диа БулайеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Эмполи
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2.29
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.71
Среднее время на гол
120
126
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
84
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|3
|0.43
|Диа Булайе
|3
|0.43
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.29
|Исаксен Густав
|1
|0.14
|Гендузи Маттео
|1
|0.14
|Хила Марио
|1
|0.14
|Нослин Тейяни
|1
|0.14
|Тавареш Нуну
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.29
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.29
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.29
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ровелла Николо
|3
|0
|Патрик
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Исаксен Густав
|2
|0
|Хила Марио
|2
|0
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
0
Лацио
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эмполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
60%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
4
36%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1
Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0
Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0
Результаты матчей
Лацио
Эмполи
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
3 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лацио
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 7
|11
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|1:1 Заявка
|7
|2
|5
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|16 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 12
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 4
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|17.
|1:1 Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|17.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (1)
|Аталанта
|Ретеги Матео
|7 (1)
|Ювентус
|Влахович Душан
|5
|Милан
|Пулишич Кристиан
|4 (2)
|Комо
|Кутроне Патрик
|4
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Верона
|Дуда Ондрей
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 2
|Болонья
|Лукуми Джон
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио 1:1 Эмполи
Исход игры
Лацио
90.4% (104)
Ничья
9.6% (11)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
2:0 Лацио
35.7% (41)
2:1 Лацио
31.3% (36)
1:0 Лацио
13% (15)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Лацио
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:0 Лацио
1.7% (2)
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