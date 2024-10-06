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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Айрольди Джованни
Лацио
2:1
Конец матча
Эмполи
0'
0:1
9' Гол
Эспозито Себастьяно
29' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
31' Желтая карточка
Фаццини Якопо
1:1
45' Гол
Дзакканьи Маттиа
45' Желтая карточка
Ровелла Николо
1:1
50' Не забитый пенальти
Кастельянос Валентин
53' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
78' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
82' Желтая карточка
Грасси Альберто
2:1
84' Гол
Педро Родригес
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Эспозито Себастьяно
29'
 
Пеццелла Джузеппе
31'
 
Фаццини Якопо
38'
Марушич Адам
Лаццари Мануэль
 
45'
Дзакканьи Маттиа
(Тавареш Нуну)
1:1
45'
Ровелла Николо
 
50'
Кастельянос Валентин
1:1
53'
Кастельянос Валентин
 
53'
 
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
65'
 
Эконг Эммануэль
Анджорин Фаустино
65'
 
Хендерсон Лиам
Фаццини Якопо
73'
Педро Родригес
Исаксен Густав
 
78'
 
Гьяси Эммануэль
82'
 
Грасси Альберто
83'
 
Коломбо Лоренцо
Эспозито Себастьяно
83'
 
Де Шильо Маттиа
Сольбаккен Ола
84'
Педро Родригес
(Кастельянос Валентин)
2:1
86'
Нослин Тейяни
Тавареш Нуну
 
86'
Кастровилли Гаэтано
Диа Булайе
 
86'
Пеллегрини Лука
Дзакканьи Маттиа
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 420 Количество передач 291
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Лацио 90.4% (104)
X 9.6% (11)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
34
Хила
Марио
13
Романьоли
Алессио
30
Тавареш
Нуну
8
Гендузи
Маттео
6
Ровелла
Николо
18
Исаксен
Густав
19
Диа
Булайе
10
Дзакканьи
Маттиа
11
Кастельянос
Валентин
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
8
Анджорин
Фаустино
5
Грасси
Альберто
10
Фаццини
Якопо
3
Пеццелла
Джузеппе
17
Сольбаккен
Ола
99
Эспозито
Себастьяно
Лацио
4-2-3-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:0
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2.29
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.71

Среднее время на гол

120
126

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
84

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 3 0.43
Диа Булайе 3 0.43
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.29
Исаксен Густав 1 0.14
Педро Родригес 1 0.14
Гендузи Маттео 1 0.14
Хила Марио 1 0.14
Нослин Тейяни 1 0.14
Тавареш Нуну 0 0
Весино Матиас 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.29
Гьяси Эммануэль 2 0.29
Эспозито Себастьяно 2 0.29
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ровелла Николо 3 0
Патрик 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Исаксен Густав 2 0
Хила Марио 2 0
Романьоли Алессио 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Грасси Альберто 1 0
Мале Юссеф 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Какаче Либерато 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Васкес Дэвис 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Лацио
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эмполи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Лацио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
0
Лацио
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
25%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
4
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
3
23%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
5
42%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Лацио - Ницца 4:1 Торино - Лацио 2:3 Динамо Киев - Лацио 0:3 Фиорентина - Лацио 2:1
Лацио - Верона 2:1 Лацио - Милан 2:2 Удинезе - Лацио 2:1 Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2 Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0
Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Лацио
Эмполи

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 100%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
4 раза 57%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Лацио
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 7 5 1 1 14 - 5 16
2.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
3.
Лацио
 Заявка 7 4 1 2 14 - 11 13
4.
Удинезе
 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
5.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 10 - 1 13
6.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 14 - 7 11
7.
Торино
 Заявка 7 3 2 2 12 - 11 11
8.
Аталанта
 Заявка 7 3 1 3 16 - 13 10
9.
Рома
 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 4 10
10.
Эмполи
 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 12 - 12 9
12.
Комо
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
13.
Болонья
 Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
14.
Фиорентина
 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
15.
Парма
 Заявка 7 1 3 3 10 - 12 6
16.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
17.
Лечче
 Заявка 7 1 2 4 3 - 12 5
18.
Дженоа
 Заявка 7 1 2 4 5 - 15 5
19.
Венеция
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Монца
 0:0 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Лацио
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3.
Интер Милан
 Заявка 4 3 0 1 10 - 4 9
4.
Удинезе
 Заявка 4 3 0 1 6 - 4 9
5.
Милан
 Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
6.
Аталанта
 Заявка 3 2 0 1 10 - 6 6
7.
Рома
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
8.
Верона
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Ювентус
 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
10.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Комо
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
12.
Торино
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
14.
Парма
 Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
15.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
16.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
17.
Эмполи
 Заявка 3 0 3 0 0 - 0 3
18.
Монца
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19.
Дженоа
 Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 3 2 1 0 6 - 0 7
2.
Эмполи
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Интер Милан
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
5.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Кальяри
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
9.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
10.
Аталанта
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Рома
 0:0 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Комо
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
14.
Лацио
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Дженоа
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
16.
Парма
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
17.
Фиорентина
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18.
Монца
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
19.
Лечче
 Заявка 4 0 1 3 0 - 6 1
20.
Венеция
 Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (1)
Аталанта Ретеги Матео 7 (1)
Ювентус Влахович Душан 5
Милан Пулишич Кристиан 4 (2)
Комо Кутроне Патрик 4
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Топ нарушителей
Монца Иццо Армандо 4
Верона Дуда Ондрей 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Удинезе Камара Хассан 1 2
Болонья Лукуми Джон 1 2
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Кастровилли Гаэтано не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      Гендузи Маттео из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Оооо... вот это был удар! Кастельянос Валентин должен был забить с этой позиции.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Кастельянос Валентин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Гендузи Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 91'
      Педро Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 90'
      Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Лацио 90.4% (104)
    X 9.6% (11)
    Эмполи 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:1 Эмполи

    Исход игры
    Лацио
    90.4% (104)
    Ничья
    9.6% (11)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    46.36% (51)
    Нет
    53.64% (59)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    35.7% (41)
    2:1 Лацио
    31.3% (36)
    1:0 Лацио
    13% (15)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Лацио
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    3:0 Лацио
    1.7% (2)
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