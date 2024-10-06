Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Марио Хила нанес удар, но тот был заблокирован.

Марио Хила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Ровелла Николо получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Тавареш Нуну из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Лацио

46' Дзакканьи Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Эмполи

44' Исаксен Густав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Эмполи

43' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Ох, нехорошо это выглядит. Лаццари Мануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Игрок из команды Лацио делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Марио Хила успешно блокирует удар.

34' Фаустино Анджорин нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Вити Маттиа нанес удар головой, но Иван Проведель спокойно отбил мяч.

33' Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фаццини Якопо получил желтую карточку от судьи

31' Безумный фол. Фаццини Якопо грубо играет против соперника. Пострадал Марио Хила

30' Удар от ворот произведет Эмполи

29' Пеццелла Джузеппе получил желтую карточку от судьи

29' Гендузи Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фаццини Якопо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Лацио

26' Фаустино Анджорин не смог попасть в створ ударом издали

25' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Кастельянос Валентин пробует нанести удар издали, но Дэвис Васкес держит все под контролем

23' Удар от ворот произведет Эмполи

23' Дзакканьи Маттиа не смог попасть в створ ударом издали

22' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Эспозито Себастьяно выиграл воздушное противоборство у Марио Хила.

22' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе

21' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Ровелла Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Кастельянос Валентин из команды Лацио получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Дэвис Васкес все предвидел и спас команду!

16' Исаксен Густав из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Исаксен Густав бьет со штрафного в створ, но Дэвис Васкес держит все под контролем

14' Лаццари Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Эмполи

11' Диа Булайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Сольбаккен Ола из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Пеццелла Джузеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Эмполи

7' Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лацио

4' Безумный фол. Диа Булайе грубо играет против соперника. Пострадал Фаустино Анджорин

3' Удар от ворот произведет Эмполи

2' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лацио начинает с центра поля

1' Судья начинает матч