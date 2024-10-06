Тур: 7. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
6' ГолМанетси Маршал
2:0
25' ГолНакамура Кейто
27' Желтая карточкаТуре Бирама
2:1
37' ГолНорден Арно
37' Желтая карточкаАдамс Акор
49' Желтая карточкаДжодич Стефан
3:1
57' ГолДьяките Умар
58' Желтая карточкаДьяките Умар
59' Желтая карточкаФофана Яя
64' Желтая карточкаСаванье Тежи
73' Желтая карточкаТеума Тедди
89' Желтая карточкаШотар Жорис
3:2
90' ГолНорден Арно
4:2
90' ПенальтиТеума Тедди
90'+7
Ход матча
6'
1:0
25'
2:0
27'
37'
2:1
37'
49'
57'
3:1
58'
59'
62'
64'
73'
89'
90'
3:2
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
408 Количество передач 442
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
55
Сангюи
Ноа
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
20
Туре
Бирама
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
11 Салама АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
20 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
-
38 Геген АксельЗащитник
- Полузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
43 Craig Mamilo
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Монпелье
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.55
Среднее время на гол
70
58
Всего голов
15
22
Голов в среднем за матч
1.36
1.57
Среднее время на гол
66
57
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.32
1.56
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
68
57
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|4
|0.57
|Манетси Маршал
|3
|0.43
|Дьяките Умар
|2
|0.29
|Ито Дзюня
|2
|0.29
|Фофана Яя
|1
|0.14
|Акиеме Серхио
|1
|0.14
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.14
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.43
|Норден Арно
|2
|0.29
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.14
|Модибо Саньян
|1
|0.14
|Нзингула Рабби
|1
|0.14
|Хазри Вахби
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|3
|0
|Фофана Яя
|3
|0
|Бута
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Коне Амаду
|0
|1
|Теума Тедди
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модибо Саньян
|3
|0
|Нзингула Рабби
|3
|0
|Кулибали Танги
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Джодич Стефан
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Саванье Тежи
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Реймс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Монпелье
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
5
24%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1
Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3
ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2
Результаты матчей
Реймс
Монпелье
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Реймс
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
25
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 4:2 Монпелье
Исход игры
Реймс
81.8% (90)
Ничья
12.7% (14)
Монпелье
5.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (68)
Меньше
37.04% (40)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
2:1 Реймс
48.2% (53)
1:0 Реймс
18.2% (20)
1:1 Ничья
10.9% (12)
2:0 Реймс
4.5% (5)
3:1 Реймс
3.6% (4)
3:0 Реймс
3.6% (4)
1:2 Монпелье
1.8% (2)
0:1 Монпелье
1.8% (2)
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