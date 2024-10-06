  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Реймс
4:2
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
6' Гол
Манетси Маршал
2:0
25' Гол
Накамура Кейто
27' Желтая карточка
Туре Бирама
2:1
37' Гол
Норден Арно
37' Желтая карточка
Адамс Акор
49' Желтая карточка
Джодич Стефан
3:1
57' Гол
Дьяките Умар
58' Желтая карточка
Дьяките Умар
59' Желтая карточка
Фофана Яя
64' Желтая карточка
Саванье Тежи
73' Желтая карточка
Теума Тедди
89' Желтая карточка
Шотар Жорис
3:2
90' Гол
Норден Арно
4:2
90' Пенальти
Теума Тедди
90'+7

Ход матча

6'
Манетси Маршал
(Дьяките Умар)
1:0
25'
Накамура Кейто
2:0
27'
 
Туре Бирама
37'
2:1
Норден Арно
(Хазри Вахби)
37'
 
Адамс Акор
49'
 
Джодич Стефан
57'
Дьяките Умар
(Накамура Кейто)
3:1
58'
Дьяките Умар
 
59'
Фофана Яя
 
62'
Теума Тедди
Фофана Яя
 
64'
 
Саванье Тежи
68'
 
Геген Аксель
Хазри Вахби
68'
 
Барес Габриэль
Туре Бирама
73'
Теума Тедди
 
74'
Салама Амин
Дьяките Умар
 
74'
 
Тшато Энзо
Джодич Стефан
82'
 
Силла Иссиага
Минкарелли Дэвин Лукас
83'
Дарами Мохаммед
Накамура Кейто
 
83'
Диакон Мамаду
Ито Дзюня
 
84'
Коне Амаду
Манетси Маршал
 
89'
 
Шотар Жорис
90'
3:2
Норден Арно
90'
Теума Тедди
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 408 Количество передач 442
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Реймс 81.8% (90)
X 12.7% (14)
Монпелье 5.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
21
Кипре
Седрик
5
Агбаду
Эммануэль
55
Сангюи
Ноа
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
7
Ито
Дзюня
15
Манетси
Маршал
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
16
Берто
Димитри
77
Сако
Фалае
5
Модибо
Саньян
45
Джодич
Стефан
21
Минкарелли
Дэвин
Лукас
13
Шотар
Жорис
20
Туре
Бирама
7
Норден
Арно
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Реймс
4-2-3-1
Монпелье
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Монпелье

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
54.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
28%
36%
9 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
1:3
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:3
Л1
0:0
Л1
0:4
КЛ
1:0
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
1:0
Л1
2:4
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:1
К
1:0
Л2
2:2
Л2
0:4
Л2
0:0
Л2
2:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.55

Среднее время на гол

70
58

Всего голов

15
22

Голов в среднем за матч

1.36
1.57

Среднее время на гол

66
57

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.56

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

68
57

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 4 0.57
Манетси Маршал 3 0.43
Дьяките Умар 2 0.29
Ито Дзюня 2 0.29
Фофана Яя 1 0.14
Акиеме Серхио 1 0.14
Теума Тедди 1 (1) 0.14
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.43
Норден Арно 2 0.29
Саванье Тежи 1 (1) 0.14
Модибо Саньян 1 0.14
Нзингула Рабби 1 0.14
Хазри Вахби 0 0
Сако Фалае 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 3 0
Фофана Яя 3 0
Бута 2 0
Манетси Маршал 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модибо Саньян 3 0
Нзингула Рабби 3 0
Кулибали Танги 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Джодич Стефан 2 0
Хазри Вахби 1 0
Саванье Тежи 1 0
Туре Бирама 1 0
Сако Фалае 1 0
Норден Арно 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Монпелье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Реймс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Монпелье
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Реймс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Монпелье
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
2
10%
1-15
2
20%
5
24%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1
Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Монпелье 2:1 Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3
ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 1:1 Монпелье - Лорьян 2:0 Гавр - Монпелье 0:2

Результаты матчей

Реймс
Монпелье

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Реймс
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
5.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
10.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
12.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
13.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 8 - 21 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Брест
 Заявка 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Ланс
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Монпелье: 52%.
  • 97'
    Nhoa Sangui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Реймс начинает контратаку
  • 97'
    Геген Аксель из команды Монпелье подал угловой слева.
  • 96'
    Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: Реймс: 48%, Монпелье: 52%.
  • 94'
    Норден Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Реймс.
  • 93'
    ПЕНАЛЬТИ! - Сако Фалае играет рукой в штрафной! Сако Фалае вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 93'
    Дарами Мохаммед нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Г О О О О О Л - Теума Тедди из команды Реймс забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Димитри Берто прыгнул не в ту сторону.
  • 93'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Реймс контролирует мяч.
    • 91'
      Г О О О О Л - Норден Арно забивает ударом с левой ноги!
    • 91'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 48%, Монпелье: 52%.
    • 90'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Шотар Жорис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 89'
      Безумный фол. Шотар Жорис грубо играет против соперника. Пострадал Nhoa Sangui
    • 89'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 88'
      Кипре Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Реймс 81.8% (90)
    X 12.7% (14)
    Монпелье 5.5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 4:2 Монпелье

    Исход игры
    Реймс
    81.8% (90)
    Ничья
    12.7% (14)
    Монпелье
    5.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (68)
    Меньше
    37.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    48.2% (53)
    1:0 Реймс
    18.2% (20)
    1:1 Ничья
    10.9% (12)
    2:0 Реймс
    4.5% (5)
    3:1 Реймс
    3.6% (4)
    3:0 Реймс
    3.6% (4)
    1:2 Монпелье
    1.8% (2)
    0:1 Монпелье
    1.8% (2)
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