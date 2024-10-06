Nhoa Sangui оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Реймс

47' Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Хорошую попытку сделал Манетси Маршал . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Удар от ворот произведет Реймс

46' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Удар от ворот произведет Реймс

42' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

41' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Реймс

40' Туре Бирама не смог попасть в створ ударом издали

40' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Забив гол, Монпелье сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

37' Адамс Акор получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Г О О О О Л - Норден Арно из команды Монпелье левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

37' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Реймс

36' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

36' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Берто Димитри взял и забрал мяч на выходе

33' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Фофана Яя не смог попасть в створ ударом издали

27' Судья подбегает и показывает Туре Бирама из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

25' Г О О О О Л - Накамура Кейто из команды Реймс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

24' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

24' Адамс Акор нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

24' Норден Арно из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Манетси Маршал оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Бута не смог попасть в створ ударом издали

23' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Nhoa Sangui нанес удар, но тот был заблокирован.

21' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Реймс

18' Удар от ворот произведет Реймс

17' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бута из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

10' Удар от ворот произведет Реймс

8' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

6' Дьяките Умар из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье начинает с центра поля