Тур: 7. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Брисар Жером
Прогноз на матч от Liveresult
2
Абди
Али
29
Гессан
Эванн
51
Пачо
Вильян
25
Мендеш
Нуну
87
Невеш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Абди АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
20 Лоше ТомЗащитник
-
33 Менди АнтуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильянЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Заге ЙорамЗащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
24 Маюлу СенниПолузащитник
-
19 Кан-Ин ЛиНападающий
- Нападающий
-
14 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
ПСЖ
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед
35 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
14.3%
40%
45.7%
5 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
0.82
0.94
Среднее время на гол
109
95
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.78
1.71
Среднее время на гол
50
52
Всего голов
46
46
Голов в среднем за матч
1.31
1.31
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
68
68
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гессан Эванн
|3
|0.5
|Мукоко Юссуфа
|2
|0.33
|Шо Мохамед-Али
|2
|0.33
|Клосс Жонатан
|1
|0.17
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.17
|Будауи Хишем
|1
|0.17
|Диоп Софьян
|1
|0.17
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.17
|Росарио Пабло
|1 (1)
|0.17
|Бога Жереми
|0
|0
|Лаборд Гаэтан
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баркола Бредли
|6
|1
|Дембеле Усман
|4
|0.67
|Кан-Ин Ли
|3
|0.5
|Коло-Муани Рандаль
|2 (1)
|0.33
|Хакими Ашраф
|1
|0.17
|Асенсио Марко
|1
|0.17
|Руис Фабиан
|1
|0.17
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0.17
|Витинья II
|1 (1)
|0.17
|Невеш Жоау
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Дуэ Дезире
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|1
|1
|Абди Али
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Будауи Хишем
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
|Менди Антуан
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
|Буанани Бадредин
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дембеле Усман
|1
|0
|Пачо Вильян
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
12
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0
Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0
ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4
Результаты матчей
Ницца
ПСЖ
Точный счет
1:1
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
3
2 раза 67%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ницца
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
51
24
51
24
24
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 21
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Исход игры
Ницца
3.4% (4)
Ничья
3.4% (4)
ПСЖ
93.2% (110)
Тотал 2.5
Больше
80.73% (88)
Меньше
19.27% (21)
Обе команды забьют
Да
77.06% (84)
Нет
22.94% (25)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
58.5% (69)
0:2 ПСЖ
11% (13)
1:3 ПСЖ
5.9% (7)
0:1 ПСЖ
5.1% (6)
0:3 ПСЖ
4.2% (5)
2:3 ПСЖ
4.2% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!