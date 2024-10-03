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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Ницца
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 43
Ницца 7% (3)
X 7% (3)
ПСЖ 86% (37)
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Ницца
ПСЖ

История личных встреч

Ницца
ПСЖ

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

45.5%
63.6%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 16 побед

35 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
10 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

14.3%
40%
45.7%
5 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.1%
37.1%
45.8%
6 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
1:2
К
3:1
Л1
2:3
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
1:4
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:1

Голы

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

0.82
0.94

Среднее время на гол

109
95

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.78
1.71

Среднее время на гол

50
52

Всего голов

46
46

Голов в среднем за матч

1.31
1.31

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
23
Больше 66%
Меньше 34%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гессан Эванн 3 0.5
Мукоко Юссуфа 2 0.33
Шо Мохамед-Али 2 0.33
Клосс Жонатан 1 0.17
Н'Домбеле Тангай 1 0.17
Будауи Хишем 1 0.17
Диоп Софьян 1 0.17
Ндайишимийе Юссуф 1 0.17
Росарио Пабло 1 (1) 0.17
Бога Жереми 0 0
Лаборд Гаэтан 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баркола Бредли 6 1
Дембеле Усман 4 0.67
Кан-Ин Ли 3 0.5
Коло-Муани Рандаль 2 (1) 0.33
Хакими Ашраф 1 0.17
Асенсио Марко 1 0.17
Руис Фабиан 1 0.17
Заир-Эмери Уоррен 1 0.17
Витинья II 1 (1) 0.17
Невеш Жоау 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Дуэ Дезире 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данте Бонфим 3 0
Бомбито Мойзе 1 1
Абди Али 1 0
Росарио Пабло 1 0
Будауи Хишем 1 0
Бар Мельвен 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0
Менди Антуан 1 0
Франк Эз 1 0
Буанани Бадредин 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дембеле Усман 1 0
Пачо Вильян 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Ницца
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
12
Ницца
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ПСЖ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
20%
1
8%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
20%
3
25%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
20
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
15%
2
10%
1-15
4
31%
2
10%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Лацио - Ницца 4:1 Ланс - Ницца 0:0 Ницца - Реал Сосьедад 1:1 Ницца - Сент-Этьен 8:0
Марсель - Ницца 2:0 Анже - Ницца 1:4 Ницца - Тулуза 1:1 Осер - Ницца 2:1 Ипсвич - Ницца 1:0 Лечче - Ницца 2:3 Ризеспор - Ницца 2:2 Ницца - Леганес 2:2 Ницца - Лозанна 2:2 Лилль - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Страсбург - Ницца 1:3 Марсель - Ницца 2:2 Ницца - Лорьян 3:0 Реймс - Ницца 0:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Арсенал - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Ренн 3:1 Реймс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Жирона 1:0
ПСЖ - Брест 3:1 Лилль - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Гавр - ПСЖ 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2 Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4

Результаты матчей

Ницца
ПСЖ

Точный счет

1:1
1 раз 50%
8:0
1 раз 50%
3:1
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
3
2 раза 67%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
8:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
8
1 раз 17%
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ницца
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
2
4
2.5
5
1
2
4
3.5
2
4
1
5
4.5
1
5
1
5
5.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
2.
Монако
 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3.
Марсель
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
4.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5.
Лилль
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Нант
 Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
10.
Ренн
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Лион
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
12.
Осер
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
16.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
17.
Сент-Этьен
 Заявка 6 1 1 4 3 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 6 0 2 4 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Ренн
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
4.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
9.
Марсель
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Лилль
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
12.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
14.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Сент-Этьен
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
16.
Лион
 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
2.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
3.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Монако
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Нант
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Тулуза
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Осер
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
17.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
18.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Ницца Данте Бонфим 3
Лилль Андре Бенжамин 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

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    • Прогнозы 43
    Ницца 7% (3)
    X 7% (3)
    ПСЖ 86% (37)
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    Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ

    Исход игры
    Ницца
    7% (3)
    Ничья
    7% (3)
    ПСЖ
    86% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (31)
    Меньше
    18.42% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    51.2% (22)
    0:2 ПСЖ
    11.6% (5)
    2:3 ПСЖ
    7% (3)
    1:3 ПСЖ
    7% (3)
    0:3 ПСЖ
    4.7% (2)
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