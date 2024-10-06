Тур: 7. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
1:0
12' ГолАжорк Людовик
17' Желтая карточкаАйдара Массадио
25' Желтая карточкаН'Диайе Ньякат
48' Красная карточкаЮте-Кинкуэ Этьенн
73' Вторая желтая карточкаАйдара Массадио
Ход матча
12'
1:0
17'
25'
73'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
170 Количество передач 209
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
45
Камара
Махди
14
Бальде
Мама
30
Десма
Артур
45
Сумаре
Исса
46
Хусни
Илиес
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Сумаре ИссаПолузащитник
-
46 Хусни ИлиесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Зуауи ЯнисЗащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Гавр
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.18
0.44
Среднее время на гол
76
202
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.1
0.75
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
120
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|2 (2)
|0.29
|Ажорк Людовик
|2
|0.29
|Камара Махди
|2
|0.29
|Бальде Мама
|1
|0.14
|Февр Ромен
|1
|0.14
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.29
|Льорис Готье
|1
|0.14
|Кузяев Далер
|1
|0.14
|Н'диайе Рассул
|1
|0.14
|Санганте Аруна
|1
|0.14
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амави Жордан
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Айдара Массадио
|1
|0
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Н'Диайе Ньякат
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|1
|Касимир Хосуэ
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Сальмье Йоанн
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
0
2
Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
2
14%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1
ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1
Результаты матчей
Брест
Гавр
Точный счет
1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брест
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|2:2 Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|2:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|1:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|2:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|2:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|2:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|1:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Гавр
Исход игры
Брест
83.8% (93)
Ничья
13.5% (15)
Гавр
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
54.13% (59)
Нет
45.87% (50)
Популярный счёт
2:1 Брест
35.1% (39)
1:0 Брест
23.4% (26)
2:0 Брест
18% (20)
1:1 Ничья
12.6% (14)
3:1 Брест
2.7% (3)
0:1 Гавр
1.8% (2)
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