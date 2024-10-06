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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Брест
1:0
Второй тайм: 76'
Гавр
0'
1:0
12' Гол
Ажорк Людовик
17' Желтая карточка
Айдара Массадио
25' Желтая карточка
Н'Диайе Ньякат
48' Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн
73' Вторая желтая карточка
Айдара Массадио

Ход матча

12'
Ажорк Людовик
(Бальде Мама)
1:0
17'
Айдара Массадио
 
25'
Н'Диайе Ньякат
 
46'
Лис-Мелу Пьерр
Перейра-Лаже Матиаш
 
48'
 
Юте-Кинкуэ Этьенн
58'
Салах Ибрагим
Бальде Мама
 
58'
Кулибали Сумайла
Н'Диайе Ньякат
 
64'
 
Сабби Эммануэль
Н'диайе Рассул
64'
 
Кузяев Далер
Хусни Илиес
65'
 
Кехта Ясин
Таргаллин Уссама
69'
Дель Кастильо Ромен
Думбия Камори
 
70'
Мартен Жонас
Камара Махди
 
73'
Айдара Массадио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 170 Количество передач 209
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 111
Брест 83.8% (93)
X 13.5% (15)
Гавр 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
7
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Н'Диайе
Ньякат
22
Айдара
Массадио
45
Камара
Махди
8
Маньетти
Уго
9
Думбия
Камори
14
Бальде
Мама
19
Ажорк
Людовик
26
Перейра-Лаже
Матиаш
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
19
Н'диайе
Рассул
94
Туре
Абдулайе
5
Таргаллин
Уссама
45
Сумаре
Исса
46
Хусни
Илиес
Брест
4-3-3
Гавр
5-4-1

История личных встреч

Брест
Гавр

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л2
1:1
КЛ
3:3
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
1:1
Л2
0:0
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
ТМС
2:2
Л2
1:1
Л2
0:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
0:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.18
0.44

Среднее время на гол

76
202

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.1
0.75

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
120

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 2 (2) 0.29
Ажорк Людовик 2 0.29
Камара Махди 2 0.29
Бальде Мама 1 0.14
Февр Ромен 1 0.14
Лала Кенни 1 (1) 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.29
Льорис Готье 1 0.14
Кузяев Далер 1 0.14
Н'диайе Рассул 1 0.14
Санганте Аруна 1 0.14
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амави Жордан 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Эрик Рой 0 1
Айдара Массадио 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0
Н'Диайе Ньякат 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 1
Касимир Хосуэ 2 0
Санганте Аруна 2 0
Льорис Готье 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Кузяев Далер 1 0
Сальмье Йоанн 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Брест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Гавр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Брест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гавр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

0
2
Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
8%
2
14%
1-15
3
25%
3
21%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1
ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1
Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1

Результаты матчей

Брест
Гавр

Точный счет

1:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брест
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 3:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ланс
 2:2 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 2:2 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 13 9
10.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
12.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
13.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 1:3 Заявка 7 1 1 5 7 - 20 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Брест
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Страсбург
 2:2 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 3:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Ланс
 2:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 1:3 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Реймс
 3:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Ланс
 2:2 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
Страсбург
 2:2 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 1:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    Удар от ворот произведет Гавр
  • 76'
    Опери Кристофер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 75'
    Брест пытается что-то создать.
  • 75'
    Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 75'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Гавр: 49%.
  • 74'
    Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
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    Прогнозы 111
    Брест 83.8% (93)
    X 13.5% (15)
    Гавр 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Гавр
    3.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:0 Гавр

    Исход игры
    Брест
    83.8% (93)
    Ничья
    13.5% (15)
    Гавр
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    54.13% (59)
    Нет
    45.87% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    35.1% (39)
    1:0 Брест
    23.4% (26)
    2:0 Брест
    18% (20)
    1:1 Ничья
    12.6% (14)
    3:1 Брест
    2.7% (3)
    0:1 Гавр
    1.8% (2)
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