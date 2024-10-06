Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Льорис Готье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Санганте Аруна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Гавр

45' Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Бальде Мама из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Гавр

43' Н'Диайе Ньякат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Брест

39' Туре Абдулайе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Десма Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Rassoul Ndiaye оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Брест

24' Rassoul Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Гавр

20' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Туре Абдулайе из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Айдара Массадио получил желтую карточку от судьи

17' Юте-Кинкуэ Этьенн пробил со штрафного прямо в стенку

14' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Г О О О О Л - Ажорк Людовик забивает с левой ноги!

12' Бальде Мама из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Гавр

10' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

7' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Гавр

1' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гавр начинает с центра поля