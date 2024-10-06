ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

88' ШТАНГА! Так было близко к голу - Салах Ибрагим нанес удар в каркас ворот!

87' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет Брест

87' Опери Кристофер не смог попасть в створ ударом издали

87' Кехта Ясин из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Кулибали Сумайла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Рефери не любит споров - именно за это Лис-Мелу Пьерр сейчас получил желтую

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Гавр

75' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

73' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

73' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Брест

68' Сумаре Исса не смог попасть в створ ударом издали

67' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Брест

63' Тактическая замена. Rassoul Ndiaye уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль

61' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет Гавр

59' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Брест

57' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

57' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гавр

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Н'Диайе Ньякат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

52' Лис-Мелу Пьерр пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

50' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

49' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Гавр

48' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Брест

46' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля