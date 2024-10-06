Тур: 7. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Фраппар Стефани
0'
0:1
5' ГолНзола М'Бала
1:1
18' ГолАбакар Силла
22' Желтая карточкаСантос Андрей
38' Желтая карточкаЧавес Джоаннер
41' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
41' Желтая карточкаСаид Уэсли
1:2
44' ГолДиуф Энди
2:2
60' ПенальтиДиарра Хабиб
64' Желтая карточкаМедина Факундо
70' Желтая карточкаНзола М'Бала
Ход матча
5'
0:1
18'
1:1
22'
38'
41'
41'
44'
1:2
60'
2:2
64'
70'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
166 Количество передач 254
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дуэ
Гела
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
30
Самба
Брис
20
Сарр
Маланг
18
Диуф
Энди
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мара СекуНападающий
-
-
20 Oscar Perea
-
Главный тренер: Росеньор Лиам
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ганиу ПьерЗащитник
-
34 Пуйи ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Ланс
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1.17
Среднее время на гол
52
77
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нанаси Себастьян
|3
|0.43
|Эмега Эмануэль
|3
|0.43
|Сантос Андрей
|3
|0.43
|Морейра Диегу
|1
|0.14
|Диарра Хабиб
|1
|0.14
|Абакар Силла
|1
|0.14
|Баква Дилан
|0
|0
|Дукуре Исмаэль
|0
|0
|Соу Саиду
|0
|0
|Уайли Калеб
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|2
|0.29
|Саид Уэсли
|1
|0.14
|Чавес Джоаннер
|1
|0.14
|Диуф Энди
|1
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|1 (1)
|0.14
|Томассон Адриен
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Дуэ Гела
|3
|0
|Сеная Марвин
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Росиньор Лайам
|1
|0
|Фила Карол
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Соу Саиду
|1
|0
|Эмега Эмануэль
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
|Сантос Андрей
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ласкари Реми Лебо
|3
|0
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Медина Факундо
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
1
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3
Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0
Ланс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1
Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0
Результаты матчей
Страсбург
Ланс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|3:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|2:2 Заявка
|7
|2
|5
|0
|7 - 4
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|2:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 12
|10
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|15.
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|1:3 Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 20
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|2:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|3:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|1:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|3:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|2:2 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|2:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|1:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Реймс
|Накамура Кейто
|4 (1)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Ланс
Исход игры
Страсбург
20% (22)
Ничья
51.8% (57)
Ланс
28.2% (31)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
81.48% (88)
Нет
18.52% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (50)
1:2 Ланс
18.2% (20)
2:1 Страсбург
10.9% (12)
0:1 Ланс
7.3% (8)
1:0 Страсбург
5.5% (6)
2:2 Ничья
3.6% (4)
0:0 Ничья
2.7% (3)
0:2 Ланс
1.8% (2)
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