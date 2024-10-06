Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Г О О О О Л - Диуф Энди забивает ударом с левой ноги!

44' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Матч возобновится спорным мячом

41' Саид Уэсли грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

41' Дукуре Исмаэль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

40' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

40' Хусанов Абдукодир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Нанаси Себастьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Страсбург

33' Диуф Энди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Дукуре Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Страсбург

25' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

23' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Нзола М'Бала нанес удар головой, но Джордже Петрович спокойно отбил мяч.

13' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

8' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Г О О О О Л - Нзола М'Бала забивает с правой ноги!

5' Томассон Адриен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Ланс

2' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля