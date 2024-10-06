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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Фраппар Стефани
Страсбург
2:2
Второй тайм: 71'
Ланс
0'
0:1
5' Гол
Нзола М'Бала
1:1
18' Гол
Абакар Силла
22' Желтая карточка
Сантос Андрей
38' Желтая карточка
Чавес Джоаннер
41' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
41' Желтая карточка
Саид Уэсли
1:2
44' Гол
Диуф Энди
2:2
60' Пенальти
Диарра Хабиб
64' Желтая карточка
Медина Факундо
70' Желтая карточка
Нзола М'Бала

Ход матча

5'
0:1
Нзола М'Бала
(Томассон Адриен)
18'
Абакар Силла
(Нанаси Себастьян)
1:1
22'
Сантос Андрей
 
38'
 
Чавес Джоаннер
41'
Дукуре Исмаэль
 
41'
 
Саид Уэсли
44'
1:2
Диуф Энди
46'
Мара Секу
Абакар Силла
 
60'
Диарра Хабиб
2:2
64'
 
Медина Факундо
70'
 
Нзола М'Бала

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 166 Количество передач 254
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 110
Страсбург 20% (22)
X 51.8% (57)
Ланс 28.2% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Петрович
Джордже
22
Дуэ
Гела
4
Соу
Саиду
5
Абакар
Силла
7
Морейра
Диегу
29
Дукуре
Исмаэль
8
Сантос
Андрей
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
15
Нанаси
Себастьян
10
Эмега
Эмануэль
30
Самба
Брис
20
Сарр
Маланг
25
Хусанов
Абдукодир
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
13
Чавес
Джоаннер
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
11
Фюльжени
Анжело
8
Нзола
М'Бала
22
Саид
Уэсли
Страсбург
4-2-3-1
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Страсбург
Ланс

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л2
1:1
Л2
3:1
Л2
4:1
Л2
1:1
Л1
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1.17

Среднее время на гол

52
77

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.43
Эмега Эмануэль 3 0.43
Сантос Андрей 3 0.43
Морейра Диегу 1 0.14
Диарра Хабиб 1 0.14
Абакар Силла 1 0.14
Баква Дилан 0 0
Дукуре Исмаэль 0 0
Соу Саиду 0 0
Уайли Калеб 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.29
Саид Уэсли 1 0.14
Чавес Джоаннер 1 0.14
Диуф Энди 1 0.14
Франковски Пшемыслав 1 (1) 0.14
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Исмаэль 3 0
Дуэ Гела 3 0
Сеная Марвин 2 0
Абакар Силла 2 0
Росиньор Лайам 1 0
Фила Карол 1 0
Мара Секу 1 0
Соу Саиду 1 0
Эмега Эмануэль 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Морейра Диегу 1 0
Сантос Андрей 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
1
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

11
3
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Страсбург - Марсель 1:0 Лилль - Страсбург 3:3 Страсбург - Анже 1:1 Лион - Страсбург 4:3
Страсбург - Ренн 3:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Страсбург - Фрайбург 2:3 Карлсруэ - Страсбург 4:1 Страсбург - Фенербахче 0:4 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Страсбург - Мюнхен-1860 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Страсбург - Мец 2:1 Гавр - Страсбург 3:1 Страсбург - Ницца 1:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 3:1 Тулуза - Страсбург 0:0
Ланс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1
Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0 Марсель - Ланс 2:1 Ланс - Клермон 1:0

Результаты матчей

Страсбург
Ланс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
3
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 3:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ланс
 2:2 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 2:2 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 13 9
10.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
12.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
13.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 1:3 Заявка 7 1 1 5 7 - 20 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Брест
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Страсбург
 2:2 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 3:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Ланс
 2:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 1:3 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Реймс
 3:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Ланс
 2:2 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
Страсбург
 2:2 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 1:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • 70'
    Мара Секу из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 69'
    Сантос Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 69'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 68'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 67'
    Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.
  • 67'
    Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 67'
    Чавес Джоаннер из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 110
    Страсбург 20% (22)
    X 51.8% (57)
    Ланс 28.2% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Ланс
    3.50
    3.50
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    2.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:2 Ланс

    Исход игры
    Страсбург
    20% (22)
    Ничья
    51.8% (57)
    Ланс
    28.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (39)
    Меньше
    63.89% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (88)
    Нет
    18.52% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (50)
    1:2 Ланс
    18.2% (20)
    2:1 Страсбург
    10.9% (12)
    0:1 Ланс
    7.3% (8)
    1:0 Страсбург
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    0:2 Ланс
    1.8% (2)
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