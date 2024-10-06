Тур: 7. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Болланжье Марк
0'
1:0
22' ГолТальяфико Николас
2:0
54' Гол в свои воротаПаллуа Николя
61' Желтая карточкаКоцца Николя
67' Желтая карточкаТальяфико Николас
72' Желтая карточкаДуглас Гомес
Ход матча
22'
54'
2:0
61'
72'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
334 Количество передач 150
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Перри
Лукас
19
Ньякат
Мусса
11
Фофана
Малик
18
Шерки
Райан
44
Зезе
Натан
22
Томас
Сорба
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
-
23 Перри ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фофана МаликПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Дескамп РемиВратарь
-
16 АбнерЗащитник
- Защитник
-
27 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Нуама ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаНападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Louis Leroux
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Лион
Нант
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.92
1.64
Среднее время на гол
46
54
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.07
0.67
Среднее время на гол
84
135
Всего голов
38
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.19
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
75
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орбан Гифт
|2
|0.29
|Фофана Малик
|1
|0.14
|Тальяфико Николас
|1
|0.14
|Толиссо Корентен
|1
|0.14
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0.14
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.14
|Шерки Райан
|1
|0.14
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ляказетт Александр
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.29
|Лепенан Йоанн
|2
|0.29
|Дуглас Гомес
|1
|0.14
|Томас Сорба
|1
|0.14
|Мохамед Мостафа
|1
|0.14
|Аблин Маттис
|1
|0.14
|Bahereba Guirassy
|1
|0.14
|Кадевере Тино
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Верету Жордан
|1
|0
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Адриэлсон
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Орбан Гифт
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
|Зезе Натан
|1
|0
Результаты матчей
Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
4
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3
Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1
Нант
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3
Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2
Результаты матчей
Лион
Нант
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лион
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
33
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 2
|10
|7.
|2:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|9.
|0:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 6
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 18
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|9 - 1
|4
|13.
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|7 - 8
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|6
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (3)
|Марсель
|Луис Энрике I
|3 (3)
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 2
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1 2
|Монако
|Камара Ламин
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 2:0 Нант
Исход игры
Лион
82.1% (92)
Ничья
13.4% (15)
Нант
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
67.59% (73)
Меньше
32.41% (35)
Обе команды забьют
Да
76.85% (83)
Нет
23.15% (25)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.8% (58)
1:0 Лион
15.2% (17)
1:1 Ничья
8.9% (10)
2:0 Лион
6.3% (7)
3:1 Лион
4.5% (5)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:2 Нант
2.7% (3)
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