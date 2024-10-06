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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лион
2:0
Второй тайм: 79'
Нант
0'
1:0
22' Гол
Тальяфико Николас
2:0
54' Гол в свои ворота
Паллуа Николя
61' Желтая карточка
Коцца Николя
67' Желтая карточка
Тальяфико Николас
72' Желтая карточка
Дуглас Гомес

Ход матча

22'
Тальяфико Николас
(Бенрахма Саид)
1:0
54'
Паллуа Николя
2:0
61'
 
Коцца Николя
65'
Нуама Эрнест
Шерки Райан
 
65'
 
Мохамед Мостафа
Гбамен Жан-Филипп
66'
 
Молле Флоран
Томас Сорба
67'
Тальяфико Николас
 
72'
 
Дуглас Гомес
73'
 
Ганаго Игнатиус
Саймон Мозес
74'
Тессманн Таннер
Фофана Малик
 
74'
Какере Максанс
Толиссо Корентен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 334 Количество передач 150
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 112
Лион 82.1% (92)
X 13.4% (15)
Нант 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Нант
3.95
4.10
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5.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
8
Толиссо
Корентен
11
Фофана
Малик
18
Шерки
Райан
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
17
Гбамен
Жан-Филипп
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
22
Томас
Сорба
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
Лион
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Лион
Нант

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:0
К
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.64

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.19

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.29
Фофана Малик 1 0.14
Тальяфико Николас 1 0.14
Толиссо Корентен 1 0.14
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.14
Чалета-Цар Дуе 1 0.14
Шерки Райан 1 0.14
Мата Клинтон 0 0
Ляказетт Александр 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.29
Лепенан Йоанн 2 0.29
Дуглас Гомес 1 0.14
Томас Сорба 1 0.14
Мохамед Мостафа 1 0.14
Аблин Маттис 1 0.14
Bahereba Guirassy 1 0.14
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Мата Клинтон 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Шерки Райан 1 0
Орбан Гифт 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0

Результаты матчей

Лион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4
Лион
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3
Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1
Нант
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3
Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2

Результаты матчей

Лион
Нант

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лион
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Реймс
 Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6.
Ланс
 Заявка 6 2 4 0 5 - 2 10
7.
Лион
 2:0 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
9.
Нант
 0:2 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
11.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
12.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
13.
Брест
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
14.
Гавр
 Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
15.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 Заявка 6 1 1 4 6 - 17 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Страсбург
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
6.
Брест
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Лион
 2:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
12.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
13.
Нант
 0:2 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
14.
Реймс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Монпелье
 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Реймс
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Нант
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 2:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Страсбург
 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Монпелье
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Марсель Луис Энрике I 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 73'
      Паллуа Николя наказан за толчок Бенрахма Саид
    • 73'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 72'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 72'
      Судья подбегает и показывает Дуглас Гомес из команды Нант отложенную желтую карточку за фол.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Нуама Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Нуама Эрнест нанес удар в каркас ворот!
    • 71'
      Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лион играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 48'
      Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гбамен Жан-Филипп
    • 47'
      Зезе Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Толиссо Корентен успешно блокирует удар.
    • 46'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Томас Сорба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Толиссо Корентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Нант: 31%.
    • 45'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Фофана Малик нанес удар в каркас ворот!
    • 45'
      Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Лион пытается что-то создать.
    • 44'
      Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Нант начинает контратаку
    • 43'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Тальяфико Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      О, нет. Из многообещающей позиции Шерки Райан из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 42'
      Фофана Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 40'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выиграл воздушное противоборство у Коцца Николя.
    • 39'
      Бенрахма Саид наказан за толчок Томас Сорба
    • 39'
      Зезе Натан выиграл воздушное противоборство у Ляказетт Александр.
    • 39'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 37'
      Гбамен Жан-Филипп успешно блокирует удар.
    • 37'
      Фофана Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Нант: 31%.
    • 34'
      Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Толиссо Корентен выиграл воздушное противоборство у Гбамен Жан-Филипп.
    • 34'
      Томас Сорба навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 33'
      Чиривелья Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Верету Жордан из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Нант начинает контратаку
    • 32'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Зезе Натан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 31'
      Коцца Николя пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 29'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Гбамен Жан-Филипп из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Толиссо Корентен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гбамен Жан-Филипп
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Нант: 31%.
    • 25'
      Гбамен Жан-Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Томас Сорба навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Нант контролирует мяч.
    • 22'
      Тальяфико Николас удалось забить из легкой позиции.
    • 22'
      Ньякат Мусса сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Бенрахма Саид сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О О Л - Тальяфико Николас из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тальяфико Николас легко с этим справился!
    • 22'
      Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Зезе Натан успешно блокирует удар.
    • 22'
      Чалета-Цар Дуе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 21'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Паллуа Николя наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 74%, Нант: 26%.
    • 20'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Дуглас Гомес
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 73%, Нант: 27%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Саймон Мозес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли ошибается в защите.
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Саймон Мозес возвращается на поле.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Перри Лукас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Томас Сорба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 82%, Нант: 18%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Лион пытается что-то создать.
    • 5'
      Дуглас Гомес из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 90%, Нант: 10%.
    • 5'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лион пытается что-то создать.
    • 4'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 112
    Лион 82.1% (92)
    X 13.4% (15)
    Нант 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Нант
    3.95
    4.10
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:0 Нант

    Исход игры
    Лион
    82.1% (92)
    Ничья
    13.4% (15)
    Нант
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.59% (73)
    Меньше
    32.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    51.8% (58)
    1:0 Лион
    15.2% (17)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    2:0 Лион
    6.3% (7)
    3:1 Лион
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Нант
    2.7% (3)
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