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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Лион
2:0
Конец матча
Нант
0'
1:0
22' Гол
Тальяфико Николас
2:0
54' Гол в свои ворота
Паллуа Николя
61' Желтая карточка
Коцца Николя
66' Желтая карточка
Тальяфико Николас
71' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90'+5

Ход матча

22'
Тальяфико Николас
(Бенрахма Саид)
1:0
54'
Паллуа Николя
2:0
61'
 
Коцца Николя
65'
Нуама Эрнест
Шерки Райан
 
65'
 
Мохамед Мостафа
Гбамен Жан-Филипп
66'
 
Молле Флоран
Томас Сорба
66'
Тальяфико Николас
 
71'
 
Дуглас Гомес
73'
 
Ганаго Игнатиус
Саймон Мозес
74'
Тессманн Таннер
Фофана Малик
 
74'
Какере Максанс
Толиссо Корентен
 
82'
 
Ассумани Демен
Чиривелья Педро
82'
 
Louis Leroux
Аблин Маттис
83'
Абнер
Бенрахма Саид
 
83'
Микаутадзе Жорж
Ляказетт Александр
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 620 Количество передач 369
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Лион 82.1% (92)
X 13.4% (15)
Нант 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Перри
Лукас
98
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
55
Чалета-Цар
Дуе
19
Ньякат
Мусса
3
Тальяфико
Николас
7
Верету
Жордан
8
Толиссо
Корентен
11
Фофана
Малик
18
Шерки
Райан
17
Бенрахма
Саид
10
Ляказетт
Александр
1
Лафон
Альбан
98
Амьен-Аду
Кельвен
4
Паллуа
Николя
44
Зезе
Натан
3
Коцца
Николя
17
Гбамен
Жан-Филипп
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
22
Томас
Сорба
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
Лион
4-2-3-1
Нант
4-3-3

История личных встреч

Лион
Нант

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

57.7%
23.1%
19.2%
15 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:3
Л1
1:0
К
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.92
1.64

Среднее время на гол

46
54

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.07
0.67

Среднее время на гол

84
135

Всего голов

38
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.19

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
75

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орбан Гифт 2 0.29
Фофана Малик 1 0.14
Тальяфико Николас 1 0.14
Толиссо Корентен 1 0.14
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0.14
Чалета-Цар Дуе 1 0.14
Шерки Райан 1 0.14
Мата Клинтон 0 0
Ляказетт Александр 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.29
Лепенан Йоанн 2 0.29
Дуглас Гомес 1 0.14
Томас Сорба 1 0.14
Мохамед Мостафа 1 0.14
Аблин Маттис 1 0.14
Bahereba Guirassy 1 0.14
Кадевере Тино 0 0
Чиривелья Педро 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалета-Цар Дуе 3 0
Мата Клинтон 2 0
Ляказетт Александр 1 0
Тальяфико Николас 1 0
Верету Жордан 1 0
Толиссо Корентен 1 0
Адриэлсон 1 0
Абнер 1 0
Шерки Райан 1 0
Орбан Гифт 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Зезе Натан 1 0

Результаты матчей

Лион
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Лион
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
4
Лион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Нант
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

9
3
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рейнджерс - Лион 1:4 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Олимпиакос 2:0 Лион - Марсель 2:3
Ланс - Лион 0:0 Лион - Страсбург 4:3 Лион - Монако 0:2 Ренн - Лион 3:0 Арсенал - Лион 2:0 Унион Берлин - Лион 0:4 Лион - Торино 0:0 Санкт-Паули - Лион 1:0 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Лион - Шасьё Десин 7:0 Лион - ПСЖ 1:2 Лион - Страсбург 2:1 Клермон - Лион 0:1 Лилль - Лион 3:4 Лион - Монако 3:2 ПСЖ - Лион 4:1
Нант
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нант - Сент-Этьен 2:2 Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3
Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3 Гавр - Нант 0:1 Нант - Лион 1:3 Ницца - Нант 1:2

Результаты матчей

Лион
Нант

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Лион
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2.
ПСЖ
 Заявка 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Реймс
 3:1 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
5.
Лилль
 Заявка 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Ланс
 2:2 Заявка 7 2 5 0 7 - 4 11
7.
Лион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
8.
Страсбург
 2:2 Заявка 7 2 4 1 14 - 12 10
9.
Брест
 1:0 Заявка 7 3 0 4 9 - 13 9
10.
Нант
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
11.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 14 - 6 8
12.
Ренн
 Заявка 7 2 1 4 11 - 11 7
13.
Сент-Этьен
 Заявка 7 2 1 4 6 - 18 7
14.
Осер
 Заявка 7 2 0 5 9 - 15 6
15.
Гавр
 0:1 Заявка 7 2 0 5 7 - 14 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Монпелье
 1:3 Заявка 7 1 1 5 7 - 20 4
18.
Анже
 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
ПСЖ
 Заявка 3 3 0 0 12 - 2 9
3.
Брест
 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
Страсбург
 2:2 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
5.
Ренн
 Заявка 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Реймс
 3:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Осер
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9.
Сент-Этьен
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
11.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
12.
Ланс
 2:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Ницца
 Заявка 2 1 1 0 9 - 1 4
14.
Нант
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
15.
Монпелье
 1:3 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
16.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
17.
Гавр
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Марсель
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
3.
ПСЖ
 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Реймс
 3:1 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
5.
Лилль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
6.
Ланс
 2:2 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8.
Лион
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Ницца
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
10.
Гавр
 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
Страсбург
 2:2 Заявка 3 0 2 1 7 - 8 2
12.
Анже
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
15.
Ренн
 Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
16.
Брест
 1:0 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 1:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 6
Лилль Дэвид Джонатан 5
Марсель Гринвуд Мэйсон 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (3)
Реймс Накамура Кейто 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Марсель Корнелиус Дерек 1 2
Марсель Балерди Леонардо 1 2
Монако Камара Ламин 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Лион заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Лион: 62%, Нант: 38%.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Перри Лукас взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 92'
    Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Нант пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 92'
    Какере Максанс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Лион пытается что-то создать.
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Ассумани Демен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Нант пытается что-то создать.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 90'
      Контроль мяча: Лион: 63%, Нант: 37%.
    • 90'
      Нуама Эрнест оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Лион пытается что-то создать.
    • 90'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Лион играла лучше в этом тайме.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 48'
      Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали
    • 48'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Ляказетт Александр из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гбамен Жан-Филипп
    • 47'
      Зезе Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Толиссо Корентен успешно блокирует удар.
    • 46'
      Чалета-Цар Дуе из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Томас Сорба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Толиссо Корентен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 45'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Нант: 31%.
    • 45'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Фофана Малик нанес удар в каркас ворот!
    • 45'
      Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Лион пытается что-то создать.
    • 44'
      Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Нант начинает контратаку
    • 43'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 42'
      Тальяфико Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      О, нет. Из многообещающей позиции Шерки Райан из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 42'
      Фофана Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 40'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 40'
      Лион пытается что-то создать.
    • 40'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выиграл воздушное противоборство у Коцца Николя.
    • 39'
      Бенрахма Саид наказан за толчок Томас Сорба
    • 39'
      Зезе Натан выиграл воздушное противоборство у Ляказетт Александр.
    • 39'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Дуглас Гомес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лион пытается что-то создать.
    • 38'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 37'
      Гбамен Жан-Филипп успешно блокирует удар.
    • 37'
      Фофана Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Лион пытается что-то создать.
    • 37'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Лион пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Нант: 31%.
    • 34'
      Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Толиссо Корентен выиграл воздушное противоборство у Гбамен Жан-Филипп.
    • 34'
      Томас Сорба навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Тальяфико Николас успешно блокирует удар.
    • 33'
      Чиривелья Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Верету Жордан из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Нант начинает контратаку
    • 32'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Аблин Маттис из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Зезе Натан из команды Нант поставил подножку. Пострадал Фофана Малик
    • 31'
      Коцца Николя пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем
    • 30'
      Нант пытается что-то создать.
    • 30'
      Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Лион: 68%, Нант: 32%.
    • 29'
      Коцца Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Гбамен Жан-Филипп из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Лион пытается что-то создать.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Толиссо Корентен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Гбамен Жан-Филипп
    • 27'
      Лион пытается что-то создать.
    • 26'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Лион: 69%, Нант: 31%.
    • 25'
      Гбамен Жан-Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Толиссо Корентен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Томас Сорба навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Тальяфико Николас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Нант контролирует мяч.
    • 22'
      Тальяфико Николас удалось забить из легкой позиции.
    • 22'
      Ньякат Мусса сделал ключевой пас для гола!
    • 22'
      Бенрахма Саид сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О О Л - Тальяфико Николас из команды Лион легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тальяфико Николас легко с этим справился!
    • 22'
      Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Зезе Натан успешно блокирует удар.
    • 22'
      Чалета-Цар Дуе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Шерки Райан из команды Лион подал угловой справа.
    • 21'
      Зезе Натан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Паллуа Николя наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 21'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Лион: 74%, Нант: 26%.
    • 20'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 19'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Ляказетт Александр наказан за толчок Дуглас Гомес
    • 16'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Лион: 73%, Нант: 27%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Саймон Мозес. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Мэйтленд-Найлс Эйнсли ошибается в защите.
    • 14'
      Нант пытается что-то создать.
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Саймон Мозес возвращается на поле.
    • 13'
      Лион контролирует мяч.
    • 13'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Перри Лукас из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Томас Сорба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 11'
      Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 11'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Контроль мяча: Лион: 82%, Нант: 18%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Чиривелья Педро из команды Нант поставил подножку. Пострадал Толиссо Корентен
    • 8'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Коцца Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Лион пытается что-то создать.
    • 5'
      Дуглас Гомес из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Лион: 90%, Нант: 10%.
    • 5'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Лион пытается что-то создать.
    • 4'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Зезе Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Лион пытается что-то создать.
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Лион 82.1% (92)
    X 13.4% (15)
    Нант 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 2:0 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 2:0 Нант

    Исход игры
    Лион
    82.1% (92)
    Ничья
    13.4% (15)
    Нант
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.59% (73)
    Меньше
    32.41% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    51.8% (58)
    1:0 Лион
    15.2% (17)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    2:0 Лион
    6.3% (7)
    3:1 Лион
    4.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:2 Нант
    2.7% (3)
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