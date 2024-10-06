Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Лион играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали

47' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Томас Сорба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Нант

45' ШТАНГА! Так было близко к голу - Фофана Малик нанес удар в каркас ворот!

45' Тальяфико Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Бенрахма Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Тальяфико Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' О, нет. Из многообещающей позиции Шерки Райан из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

42' Фофана Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Мэйтленд-Найлс Эйнсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Томас Сорба навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Коцца Николя пробует нанести удар издали, но Лукас Перри держит все под контролем

30' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Саймон Мозес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Томас Сорба навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Бенрахма Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

19' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Лион

14' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Томас Сорба навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Саймон Мозес получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Саймон Мозес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля