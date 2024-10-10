К середине подобралась вторая половина встречи. Удаление Хардани, несомненно, серьёзно изменило игру. Футболисты сборной Узбекистана идут большими силами вперёд и пытаются добыть победу в этом поединке.

Замена в составе сборной Ирана. Ушёл с поля Годдос, а появился Нурафкан.

Всем составом перебрались на чужую половину поля футболисты сборной Узбекистана. Шомуродов сейчас получил мяч в левой части штрафной и пробил в створ, но эта попытка пришлась точно в руки голкиперу.

ОПАСНО! Халилзаде из центрального круга выполнил классный заброс вперёд на Азмуна, а тот в борьбе с оппонентом с 10 метров пробил в створ, однако мяч прилетел в Юсупова!

Матч спорных моментов! Алиджанов успел подхватить мяч в левой части штрафной гостей, и ему рукой по лицу попал Тареми. Австралийский рефери снова не стал назначать пенальти.

Стандарт на чужой половине поля заработали иранцы. Джаханбахш из глубины забросил мяч в центр штрафной, а там хозяева сыграли внимательно и выбили снаряд от владений Юсупова.

Машарипов перехватил мяч на чужой половине поля, после чего отдал пас к штрафной гостей, вот только никого из партнёров найти этой передачей не получилось, и снаряд прикатился к Бейранванду.

МОМЕНТИЩЕ! Потеряли иранцы мяч на своей половине поля. Файзуллаев игровой снаряд подхватил, правее центра ворвался в штрафную и низом пробил рядом с дальней штангой!

КАКОЙ ШАНС! Шомуродов зацепился за мяч в центре штрафной гостей и отдал хитрющий пас к левому углу вратарской, откуда Машарипов без сопротивления пробил выше перекладины!

Начали появляться хорошие моменты у узбекистанцев в атаке. Стоит отметить тот факт, что футболисты сборной Ирана за три сыгранных матча в этой квалификации не пропустили пока ни одного мяча.

И снова спорный момент! Гайеди отдал пас в левую часть штрафной на Азмуна, а тот легко ушёл от Алиджанова, после чего в борьбе с защитником упал на газон. Эванс этот эпизод проигнорировал.

Годдос получает жёлтую карточку в составе сборной Ирана. Шомуродов получил мяч на левом фланге и начал движение вперёд, а футболист гостей откровенно схватил его руками.

Стандарт у левого края штрафной заработали узбекистанцы. Файзуллаев решил не навешивать в центр, а сам пробил по воротам. Игровой снаряд полетел значительно выше цели.

В редкую атаку выбрались футболисты сборной Ирана. Джаханбахш по правому флангу отправил мяч вперёд на Тареми, а того в последний момент сумел опередить Ашурматов.

Алиджанов неожиданно оказался на правом фланге атаки, после чего защитник сборной Узбекистана сместился в центр и с 17 метров пробил по воротам, однако гости эту попытку заблокировали.

Есть такое ощущение, что более "живой" футбол мы наблюдаем после перерыва. Иранцы владеют территориальным преимуществом, а вот хозяева ждут шанса, дабы умчаться в контратаку.

Затяжная позиционная атака получилась у узбекистанцев, в ходе которой Аликулов получил мяч на правом фланге и навесил в центр, но эту попытку перехватил Немати.

Аликулов со своей половины поля выполнил заброс на правый фланг атаки, а там за игровой снаряд зацепился Файзуллаев, вот только находился он в очевидном положении вне игры.

Шомуродов подхватил мяч на левом фланге атаки и пытался прорваться вперёд, но его в подкате сбил Хардани. Странно, что Эванс в этой ситуации нарушения не зафиксировал.

VAR включается в работу. Видеоассистенты подозвали к монитору Эванса, дабы он посмотрел эпизод с ударом Хардани по ногам Шомуродову. Возможно, дело закончиться красной карточкой для иранца.

В меньшинстве остаются иранцы! Хардани получает прямую красную карточку за грубое нарушение против Шомуродова. Интересно, что в динамике игры Эванс даже не зафиксировал нарушения после этого контакта между футболистами.

Стандарт на левом фланге заработали футболисты сборной Узбекистана. Машарипов выполнил перспективный навес в центр вратарской, однако гости с этой угрозой сумели справиться.

Теперь, конечно, игра примет немного другой характер. Иранцев сегодня вполне устраивает ничья, поэтому в меньшинстве большими силами в атаку они рваться не будут.

Замена в перерыве случилась в составе сборной Узбекистана. Вместо Сайфиева на поле появился Алиджанов.

Продолжается в нашем матче неприятная тенденция, когда в одном эпизоде получают травму игроки сразу двух команд. Машарипов и Хардани неудачно столкнулись в центре поля, после чего оба остались лежать на газоне.

После навеса Хардани с правого фланга узбекистанцы сыграли неуверенно и выбили мяч точно на Эззатоллахи, а тот с 10 метров пробил крайне неудачно, и снаряд слабо прикатился в руки Юсупову.

Активно на старте второй половины встречи действуют иранцы! Джаханбахш с правого фланга навесил к дальней штанге, однако эту передачу в падении сумел перехватить Алиджанов.

Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Ирана. Годдос навесил в центр штрафной, а там уверенно на выходе сыграл Юсупов, кулаками выбивший мяч из штрафной.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! Узбекистан - Иран 0-0.

45' Насруллаев зацепился за мяч на левом фланге и выполнил навес в центр штрафной гостей, а там Аликулов выиграл верховое единоборство у оппонента и головой пробил сильно правее створа.

45' И ещё один неприятный эпизод. На этот раз Халилзаде и Аликулов столкнулись головами в штрафной иранской сборной. Снова медики спешат оказывать помощь футболистам.

45' Четыре минуты к первому тайму компенсировал Эванс.

44' Хамробеков из глубины сделал классный заброс в правую часть штрафной гостей. Сайфиев готовился получить мяч в перспективной позиции, но эту попытку перехватил Халилзаде.

43' Стандарт на левом фланге в предыдущем эпизоде заработали иранцы. Годдос выполнил кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Юсупов, забравший мяч в руки.

42' Годдос на левом фланге набрал отличную скорость и пытался прорваться вперёд, вот только против него грубо нарушил правила Сайфиев. Мог арбитр и вторую жёлтую показать игроку сборной Узбекистана.

41' Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Совсем нет у нас опасных моментов, а вот борьбы и нарушений в центральной части поля в большом достатке.

40' Азмун пяткой красиво сбросил мяч на Джаханбахша, а тот от радиуса штрафной пробил по воротам, но эту попытку успел заблокировать Насруллаев. Продолжают атаковать иранцы.

39' Файзуллаев жёстко пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Мохебби. Много остановок в матче, что негативно влияет на темп игры.

38' Шомуродов после передачи из глубины зацепился за мяч у штрафной иранцев и даже прокинул его себе на ход, вот только капитану хозяев скорости не хватило, и снаряд укатился за лицевую.

37' Аликулов по правому флангу начал атаку своей команды и отдал перспективный пас вперёд на Шукурова, однако эту передачу в подкате успел перехватить Мохаммади.

36' Футболисты сборной Ирана ближе к концу первой половины встречи снова забрали игровой снаряд под свой контроль. Продвижения в атаку от гостей пока не наблюдается.

35' Мохаммади выиграл борьбу за мяч на левом фланге атаки, после чего прострелил в центр, но никого из партнёров найти этой передачей не получилось. Спокойный футбол в первом тайме.

34' Шукуров вступил в активный прессинг на чужой половине поля и сзади грубо врезал по ногам Халилзаде. Нарушение получилось неприятным, но Эванс обошёлся без предупреждения.

33' Файзуллаев боролся за мяч у штрафной гостей после скидки от Шомуродова, однако футболист ЦСКА немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Немати.

32' Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Ирана. Последовал хитрый розыгрыш, после которого Эззатоллахи с 25 метров пробил по воротам, но эту попытку принял на себя Файзуллаев.

31' Хамробеков получает жёлтую карточку в составе сборной Узбекистана. Годдос по центру двигался в быструю атаку, а футболист хозяев в грубом подкате уронил его на газон.

30' Насруллаев с левого фланга навесил в штрафную гостей на Машарипова, а тот головой сбросил мяч к одиннадцатиметровой отметке, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось.

28' И СНОВА СПОРНО! Шомуродов сбросил мяч на Шукурова, который пытался пробить по воротам из пределов штрафной, однако упал футболист сборной Узбекистана в борьбе с Эззатоллахи на газон. Эванс пенальти назначать не стал.

27' Файзуллаев на высокой скорости прорвался вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной, откуда по воротам пытался пробить Шомуродов, но ему своевременно помешал Мохаммади.

26' Шомуродов здорово развернулся в центральной части поля и выполнил передачу на правый фланг Сайфиеву, а тот рваться вперёд не стал и просто сохранил владение для своей команды.

25' Оперативно сработала медицинская бригада сборной Узбекистана и сумела вернуть Ашурматова в игровые кондиции. Продолжается игра владением узбекистанцев в центре поля.

24' К середине подобралась у нас первая половина поединка. Как и ожидалось, равный футбол мы наблюдаем, в котором много борьбы, а вот опасных моментов совсем нет.

23' Думаю, что затяжной получится эта пауза. Оказывают медики помощь защитнику казанского "Рубина" и сборной Узбекистана. Надеемся, что сможет он продолжить встречу.

22' Неприятный эпизод случился в нашем матче. Немати и Ашурматов столкнулись головами в штрафной сборной Узбекистана. У защитника хозяев даже появилась кровь после этого столкновения.

21' Хардани получил игровой снаряд на правом фланге, после прокинул его себе на ход, и ему в ноги влетел Насруллаев. Право на ещё один хороший стандарт получают иранцы.

20' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Сайфиев наказан предупреждением в составе сборной Узбекистана. Мохаммади по левому флангу готовился рвануть вперёд, а защитник хозяев его движение заблокировал.

19' Без опасных моментов пока проходит эта встреча. Иранцы больше времени проводят с мячом, вот только острых подходов к воротам Юсупова мы пока не наблюдали.

18' Машарипов от центральной линии поля забросил мяч к штрафной гостей, Шомуродов выиграл верховое единоборство у соперника и сбросил мяч дальше, однако эту передачу перехватил Немати.

17' Годдос от левого угла штрафной со стандарта выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там здорово открылся Тареми, однако добраться до мяча ему не удалось.

16' На левом фланге здорово разыграли мяч иранцы, после чего Тареми пытался прорваться к штрафной, но его на газон уронил Хамробеков. Право на перспективный стандарт получают гости.

15' Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Узбекистана. Машарипов навесил в центр к линии вратарской, а там иранцы действовали надёжно и вынесли снаряд от владений Бейранванда.

14' Насруллаев по левому флангу пролетел вперёд и от лицевой прострелил к ближнему углу вратарской, а там внимательно сыграл Немати, выбивший мяч за пределы поля.

13' Удалось футболистам сборной Узбекистана выровнять игру. Хозяева всё чаще оказываются с мячом на чужой половине поля. Равный футбол в эти минуты мы наблюдаем.

12' Хамробеков подхватил мяч на чужой половине поля и практически с 30 метров пробил по воротам. Снаряд по пути зацпеил ногу Немати и прилетел точно в руки Бейранванду.

11' СПОРНО! Машарипов получил мяч в левой части штрафной гостей, прокинул снаряд себе на ход, а затем в него врезался Халилзаде. Арбитр пока на "точку" показывать не стал!

10' Азмун подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и по центру начал движение вперёд, после чего в него врезался Ашурматов. Эванс не увидел фола со стороны защитника хозяев.

9' Аут на правом фланге заработали иранцы. Хардани вбросил мяч в центр штрафной, откуда головой сумел пробить Халилзаде, однако получилось слабовато и точно в руки Юсупову.

8' Азмун из глубины сделал перспективный заброс к правому углу штрафной соперника на ход Мохебби, однако эту передачу в последний момент перехватил Хусанов.

7' С преимуществом в стартовые минуты действуют гости. Футболисты иранской сборной забрали мяч под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля.

6' Хардани по правому флангу продвинулся вперёд и выполнил кросс в центр штрафной, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Юсупов мяч в руки забрал.

5' Шомуродов зацепился за игровой снаряд в центральной части поля, но его руками на газон уложил Немати. Австралийский рефери нарушения в этом эпизоде не зафиксировал.

4' Обслуживает сегодняшний матч Шон Эванс из Австралии. Пожелаем ему удачной работы, и надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на итоговый результат поединка.

3' Активно гости начинают эту встречу! Хардани с правого фланга навесил в центр. Узбекистанцы неудачно выбили мяч на Мохебби, который от линии штрафной пробил по воротам, но эта попытка пришлась в Сайфиева.

2' Футболисты сборной Узбекистана вышли на эту встречу в белом комплекте формы, иранцы играют в красной форме. Ворота Юсупова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.