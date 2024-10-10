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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Узбекистан
FIFA #60
0:0
Второй тайм: 77'
Иран
FIFA #19
0'
19' Желтая карточка
Сайфиев Фаррух
30' Желтая карточка
Хамробеков Одилжон
57' Красная карточка
Хардани Салех
66' Желтая карточка
Годдос Саман

Ход матча

19'
Сайфиев Фаррух
 
30'
Хамробеков Одилжон
 
46'
Алиджанов Хожиакбар
Сайфиев Фаррух
 
55'
 
Гайеди Мехди
Мохебби Мохаммад
57'
 
Хардани Салех
66'
 
Годдос Саман
71'
Урунов Остон
Файзуллаев Аббосбек
 
72'
 
Нурафкан Омид
Годдос Саман
Прогнозы 152
Узбекистан 29.6% (45)
X 39.5% (60)
Иран 30.9% (47)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юсупов
Уткир
23
Аликулов
Хусниддин
2
Хусанов
Абдукодир
5
Ашурматов
Рустам
4
Сайфиев
Фаррух
13
Насруллаев
Шерзод
22
Файзуллаев
Аббосбек
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
10
Машарипов
Джалолиддин
14
Шомуродов
Элдор
1
Бейранванд
Алиреза
2
Хардани
Салех
4
Халилзаде
Шоджа
13
Немати
Али
5
Мохаммади
Милад
8
Мохебби
Мохаммад
6
Эззатоллахи
Саид
7
Джаханбахш
Алиреза
14
Годдос
Саман
20
Азмун
Сердар
9
Тареми
Мехди
Узбекистан
5-4-1
Иран
4-2-3-1

История личных встреч

Узбекистан
Иран

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч2КА
0:0
Ч2КА
2:2
КЦА
0:1
ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
Ч2КА
2:0
Ч2КА
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.2

Среднее время на гол

180
450

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

141
110

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.44
Урунов Остон 4 0.44
Шукуров Отабек 2 0.22
Аликулов Хусниддин 2 0.22
Сергеев Игорь 1 0.11
Ашурматов Рустам 1 0.11
Машарипов Джалолиддин 1 0.11
Эркинов Хожимат 1 0.11
Насруллаев Шерзод 1 0.11
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (2) 0.67
Азмун Сердар 4 0.44
Резаэян Рамин 2 0.22
Канаани Хоссейн 2 0.22
Гайеди Мехди 2 0.22
Нурафкан Омид 1 0.11
Мохебби Мохаммад 1 0.11

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сайфиев Фаррух 3 0
Ашурматов Рустам 2 0
Хамробеков Одилжон 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 3 0
Хардани Салех 1 1
Джаханбахш Алиреза 2 0
Годдос Саман 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10
Узбекистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Иран
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
6
33%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1
Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4
Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1

Результаты матчей

Узбекистан
Иран

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
4
4
4
4
2.5
3
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Иран
 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Иран
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
ОАЭ
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Узбекистан
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 77'
    Стандарт на чужой половине поля заработали иранцы. Джаханбахш из глубины забросил мяч в центр штрафной, а там хозяева сыграли внимательно и выбили снаряд от владений Юсупова. 
  • Судья
    75'
    Матч спорных моментов! Алиджанов успел подхватить мяч в левой части штрафной гостей, и ему рукой по лицу попал Тареми. Австралийский рефери снова не стал назначать пенальти. 
  • Опасный момент
    74'
    ОПАСНО! Халилзаде из центрального круга выполнил классный заброс вперёд на Азмуна, а тот в борьбе с оппонентом с 10 метров пробил в створ, однако мяч прилетел в Юсупова!
  • 73'
    Всем составом перебрались на чужую половину поля футболисты сборной Узбекистана. Шомуродов сейчас получил мяч в левой части штрафной и пробил в створ, но эта попытка пришлась точно в руки голкиперу. 
  • Замена
    72'
    Замена в составе сборной Ирана. Ушёл с поля Годдос, а появился Нурафкан. 
  • Замена
    71'
    Замена в составе сборной Узбекистана. Вместо Файзуллаева на поле появился Урунов. 
  • 70'
    К середине подобралась вторая половина встречи. Удаление Хардани, несомненно, серьёзно изменило игру. Футболисты сборной Узбекистана идут большими силами вперёд и пытаются добыть победу в этом поединке. 
  • 69'
    В редкую атаку выбрались футболисты сборной Ирана. Джаханбахш по правому флангу отправил мяч вперёд на Тареми, а того в последний момент сумел опередить Ашурматов. 
  • 68'
    Стандарт у левого края штрафной заработали узбекистанцы. Файзуллаев решил не навешивать в центр, а сам пробил по воротам. Игровой снаряд полетел значительно выше цели. 
  • Желтая карточка
    67'
    Годдос получает жёлтую карточку в составе сборной Ирана. Шомуродов получил мяч на левом фланге и начал движение вперёд, а футболист гостей откровенно схватил его руками. 
  • Судья
    66'
    И снова спорный момент! Гайеди отдал пас в левую часть штрафной на Азмуна, а тот легко ушёл от Алиджанова, после чего в борьбе с защитником упал на газон. Эванс этот эпизод проигнорировал. 
  • 65'
    Начали появляться хорошие моменты у узбекистанцев в атаке. Стоит отметить тот факт, что футболисты сборной Ирана за три сыгранных матча в этой квалификации не пропустили пока ни одного мяча. 
  • Опасный момент
    64'
    КАКОЙ ШАНС! Шомуродов зацепился за мяч в центре штрафной гостей и отдал хитрющий пас к левому углу вратарской, откуда Машарипов без сопротивления пробил выше перекладины!
  • Опасный момент
    63'
    МОМЕНТИЩЕ! Потеряли иранцы мяч на своей половине поля. Файзуллаев игровой снаряд подхватил, правее центра ворвался в штрафную и низом пробил рядом с дальней штангой!
  • 62'
    Машарипов перехватил мяч на чужой половине поля, после чего отдал пас к штрафной гостей, вот только никого из партнёров найти этой передачей не получилось, и снаряд прикатился к Бейранванду. 
  • Бонусы букмекеров
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    • 61'
      Теперь, конечно, игра примет немного другой характер. Иранцев сегодня вполне устраивает ничья, поэтому в меньшинстве большими силами в атаку они рваться не будут. 
    • 60'
      Стандарт на левом фланге заработали футболисты сборной Узбекистана. Машарипов выполнил перспективный навес в центр вратарской, однако гости с этой угрозой сумели справиться. 
    • Красная карточка
      59'
      В меньшинстве остаются иранцы! Хардани получает прямую красную карточку за грубое нарушение против Шомуродова. Интересно, что в динамике игры Эванс даже не зафиксировал нарушения после этого контакта между футболистами. 
    • Видеоповтор
      58'
      VAR включается в работу. Видеоассистенты подозвали к монитору Эванса, дабы он посмотрел эпизод с ударом Хардани по ногам Шомуродову. Возможно, дело закончиться красной карточкой для иранца. 
    • Замена
      57'
      Замена в составе сборной Ирана. Вместо Мохебби на поле появился Гайеди. 
    • Судья
      56'
      Шомуродов подхватил мяч на левом фланге атаки и пытался прорваться вперёд, но его в подкате сбил Хардани. Странно, что Эванс в этой ситуации нарушения не зафиксировал. 
    • Офсайд
      55'
      Аликулов со своей половины поля выполнил заброс на правый фланг атаки, а там за игровой снаряд зацепился Файзуллаев, вот только находился он в очевидном положении вне игры. 
    • 54'
      Затяжная позиционная атака получилась у узбекистанцев, в ходе которой Аликулов получил мяч на правом фланге и навесил в центр, но эту попытку перехватил Немати. 
    • 53'
      Есть такое ощущение, что более "живой" футбол мы наблюдаем после перерыва. Иранцы владеют территориальным преимуществом, а вот хозяева ждут шанса, дабы умчаться в контратаку. 
    • 52'
      Алиджанов неожиданно оказался на правом фланге атаки, после чего защитник сборной Узбекистана сместился в центр и с 17 метров пробил по воротам, однако гости эту попытку заблокировали. 
    • Угловой
      51'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Ирана. Годдос навесил в центр штрафной, а там уверенно на выходе сыграл Юсупов, кулаками выбивший мяч из штрафной. 
    • 50'
      Активно на старте второй половины встречи действуют иранцы! Джаханбахш с правого фланга навесил к дальней штанге, однако эту передачу в падении сумел перехватить Алиджанов. 
    • 49'
      После навеса Хардани с правого фланга узбекистанцы сыграли неуверенно и выбили мяч точно на Эззатоллахи, а тот с 10 метров пробил крайне неудачно, и снаряд слабо прикатился в руки Юсупову. 
    • Травма, повреждение
      48'
      Продолжается в нашем матче неприятная тенденция, когда в одном эпизоде получают травму игроки сразу двух команд. Машарипов и Хардани неудачно столкнулись в центре поля, после чего оба остались лежать на газоне. 
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве случилась в составе сборной Узбекистана. Вместо Сайфиева на поле появился Алиджанов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! Узбекистан - Иран 0-0. 
    • 45'
      Насруллаев зацепился за мяч на левом фланге и выполнил навес в центр штрафной гостей, а там Аликулов выиграл верховое единоборство у оппонента и головой пробил сильно правее створа. 
    • Травма, повреждение
      45'
      И ещё один неприятный эпизод. На этот раз Халилзаде и Аликулов столкнулись головами в штрафной иранской сборной. Снова медики спешат оказывать помощь футболистам. 
    • Дополнительное время
      45'
      Четыре минуты к первому тайму компенсировал Эванс. 
    • 44'
      Хамробеков из глубины сделал классный заброс в правую часть штрафной гостей. Сайфиев готовился получить мяч в перспективной позиции, но эту попытку перехватил Халилзаде. 
    • 43'
      Стандарт на левом фланге в предыдущем эпизоде заработали иранцы. Годдос выполнил кросс к дальней штанге, а там внимательно сыграл Юсупов, забравший мяч в руки. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Годдос на левом фланге набрал отличную скорость и пытался прорваться вперёд, вот только против него грубо нарушил правила Сайфиев. Мог арбитр и вторую жёлтую показать игроку сборной Узбекистана. 
    • 41'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Совсем нет у нас опасных моментов, а вот борьбы и нарушений в центральной части поля в большом достатке.
    • 40'
      Азмун пяткой красиво сбросил мяч на Джаханбахша, а тот от радиуса штрафной пробил по воротам, но эту попытку успел заблокировать Насруллаев. Продолжают атаковать иранцы. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Файзуллаев жёстко пытался перехватить мяч на чужой половине поля и нарушил правила против Мохебби. Много остановок в матче, что негативно влияет на темп игры. 
    • 38'
      Шомуродов после передачи из глубины зацепился за мяч у штрафной иранцев и даже прокинул его себе на ход, вот только капитану хозяев скорости не хватило, и снаряд укатился за лицевую. 
    • 37'
      Аликулов по правому флангу начал атаку своей команды и отдал перспективный пас вперёд на Шукурова, однако эту передачу в подкате успел перехватить Мохаммади. 
    • 36'
      Футболисты сборной Ирана ближе к концу первой половины встречи снова забрали игровой снаряд под свой контроль. Продвижения в атаку от гостей пока не наблюдается. 
    • 35'
      Мохаммади выиграл борьбу за мяч на левом фланге атаки, после чего прострелил в центр, но никого из партнёров найти этой передачей не получилось. Спокойный футбол в первом тайме. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Шукуров вступил в активный прессинг на чужой половине поля и сзади грубо врезал по ногам Халилзаде. Нарушение получилось неприятным, но Эванс обошёлся без предупреждения. 
    • Фол, нарушение
      33'
      Файзуллаев боролся за мяч у штрафной гостей после скидки от Шомуродова, однако футболист ЦСКА немного не рассчитал свои силы и нарушил правила против Немати. 
    • 32'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Ирана. Последовал хитрый розыгрыш, после которого Эззатоллахи с 25 метров пробил по воротам, но эту попытку принял на себя Файзуллаев. 
    • Желтая карточка
      31'
      Хамробеков получает жёлтую карточку в составе сборной Узбекистана. Годдос по центру двигался в быструю атаку, а футболист хозяев в грубом подкате уронил его на газон. 
    • 30'
      Насруллаев с левого фланга навесил в штрафную гостей на Машарипова, а тот головой сбросил мяч к одиннадцатиметровой отметке, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось. 
    • Судья
      28'
      И СНОВА СПОРНО! Шомуродов сбросил мяч на Шукурова, который пытался пробить по воротам из пределов штрафной, однако упал футболист сборной Узбекистана в борьбе с Эззатоллахи на газон. Эванс пенальти назначать не стал.
    • 27'
      Файзуллаев на высокой скорости прорвался вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной, откуда по воротам пытался пробить Шомуродов, но ему своевременно помешал Мохаммади. 
    • 26'
      Шомуродов здорово развернулся в центральной части поля и выполнил передачу на правый фланг Сайфиеву, а тот рваться вперёд не стал и просто сохранил владение для своей команды. 
    • 25'
      Оперативно сработала медицинская бригада сборной Узбекистана и сумела вернуть Ашурматова в игровые кондиции. Продолжается игра владением узбекистанцев в центре поля. 
    • 24'
      К середине подобралась у нас первая половина поединка. Как и ожидалось, равный футбол мы наблюдаем, в котором много борьбы, а вот опасных моментов совсем нет. 
    • 23'
      Думаю, что затяжной получится эта пауза. Оказывают медики помощь защитнику казанского "Рубина" и сборной Узбекистана. Надеемся, что сможет он продолжить встречу. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Неприятный эпизод случился в нашем матче. Немати и Ашурматов столкнулись головами в штрафной сборной Узбекистана. У защитника хозяев даже появилась кровь после этого столкновения. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Хардани получил игровой снаряд на правом фланге, после прокинул его себе на ход, и ему в ноги влетел Насруллаев. Право на ещё один хороший стандарт получают иранцы. 
    • Желтая карточка
      20'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Сайфиев наказан предупреждением в составе сборной Узбекистана. Мохаммади по левому флангу готовился рвануть вперёд, а защитник хозяев его движение заблокировал. 
    • 19'
      Без опасных моментов пока проходит эта встреча. Иранцы больше времени проводят с мячом, вот только острых подходов к воротам Юсупова мы пока не наблюдали. 
    • 18'
      Машарипов от центральной линии поля забросил мяч к штрафной гостей, Шомуродов выиграл верховое единоборство у соперника и сбросил мяч дальше, однако эту передачу перехватил Немати. 
    • 17'
      Годдос от левого угла штрафной со стандарта выполнил перспективный кросс к дальней штанге, а там здорово открылся Тареми, однако добраться до мяча ему не удалось. 
    • Фол, нарушение
      16'
      На левом фланге здорово разыграли мяч иранцы, после чего Тареми пытался прорваться к штрафной, но его на газон уронил Хамробеков. Право на перспективный стандарт получают гости. 
    • Угловой
      15'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты сборной Узбекистана. Машарипов навесил в центр к линии вратарской, а там иранцы действовали надёжно и вынесли снаряд от владений Бейранванда. 
    • 14'
      Насруллаев по левому флангу пролетел вперёд и от лицевой прострелил к ближнему углу вратарской, а там внимательно сыграл Немати, выбивший мяч за пределы поля. 
    • 13'
      Удалось футболистам сборной Узбекистана выровнять игру. Хозяева всё чаще оказываются с мячом на чужой половине поля. Равный футбол в эти минуты мы наблюдаем. 
    • 12'
      Хамробеков подхватил мяч на чужой половине поля и практически с 30 метров пробил по воротам. Снаряд по пути зацпеил ногу Немати и прилетел точно в руки Бейранванду. 
    • Судья
      11'
      СПОРНО! Машарипов получил мяч в левой части штрафной гостей, прокинул снаряд себе на ход, а затем в него врезался Халилзаде. Арбитр пока на "точку" показывать не стал!
    • 10'
      Азмун подхватил игровой снаряд на чужой половине поля и по центру начал движение вперёд, после чего в него врезался Ашурматов. Эванс не увидел фола со стороны защитника хозяев. 
    • 9'
      Аут на правом фланге заработали иранцы. Хардани вбросил мяч в центр штрафной, откуда головой сумел пробить Халилзаде, однако получилось слабовато и точно в руки Юсупову. 
    • 8'
      Азмун из глубины сделал перспективный заброс к правому углу штрафной соперника на ход Мохебби, однако эту передачу в последний момент перехватил Хусанов. 
    • 7'
      С преимуществом в стартовые минуты действуют гости. Футболисты иранской сборной забрали мяч под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. 
    • 6'
      Хардани по правому флангу продвинулся вперёд и выполнил кросс в центр штрафной, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Юсупов мяч в руки забрал. 
    • 5'
      Шомуродов зацепился за игровой снаряд в центральной части поля, но его руками на газон уложил Немати. Австралийский рефери нарушения в этом эпизоде не зафиксировал. 
    • Судья
      4'
      Обслуживает сегодняшний матч Шон Эванс из Австралии. Пожелаем ему удачной работы, и надеемся, что арбитр не допустит ошибок, которые повлияют на итоговый результат поединка. 
    • 3'
      Активно гости начинают эту встречу! Хардани с правого фланга навесил в центр. Узбекистанцы неудачно выбили мяч на Мохебби, который от линии штрафной пробил по воротам, но эта попытка пришлась в Сайфиева. 
    • 2'
      Футболисты сборной Узбекистана вышли на эту встречу в белом комплекте формы, иранцы играют в красной форме. Ворота Юсупова в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче азиатской квалификации к Чемпионату Мира 2026 года, в котором сыграют сборные Узбекистана и Ирана. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
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    Прогнозы 152
    Узбекистан 29.6% (45)
    X 39.5% (60)
    Иран 30.9% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Иран
    3.45
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    3.30
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    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 Иран

    Исход игры
    Узбекистан
    29.6% (45)
    Ничья
    39.5% (60)
    Иран
    30.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (51)
    1:2 Иран
    12.5% (19)
    0:1 Иран
    9.9% (15)
    2:1 Узбекистан
    5.9% (9)
    1:3 Иран
    2% (3)
    0:2 Иран
    2% (3)
    2:0 Узбекистан
    1.3% (2)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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