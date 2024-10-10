Тур: 3.
0:0
Второй тайм: 77'
0'
19' Желтая карточкаСайфиев Фаррух
30' Желтая карточкаХамробеков Одилжон
57' Красная карточкаХардани Салех
66' Желтая карточкаГоддос Саман
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урунов ОстонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Немати АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
20 Азмун СердарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Юсефи АрияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Голизаде АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гайеди МехдиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галеной Амир
История личных встреч
Узбекистан
Иран
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.2
Среднее время на гол
180
450
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
141
110
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|4
|0.44
|Урунов Остон
|4
|0.44
|Шукуров Отабек
|2
|0.22
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.22
|Сергеев Игорь
|1
|0.11
|Ашурматов Рустам
|1
|0.11
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.11
|Эркинов Хожимат
|1
|0.11
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.11
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.67
|Азмун Сердар
|4
|0.44
|Резаэян Рамин
|2
|0.22
|Канаани Хоссейн
|2
|0.22
|Гайеди Мехди
|2
|0.22
|Нурафкан Омид
|1
|0.11
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.11
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сайфиев Фаррух
|3
|0
|Ашурматов Рустам
|2
|0
|Хамробеков Одилжон
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Насруллаев Шерзод
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|3
|0
|Хардани Салех
|1
|1
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
2
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
10
Узбекистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Иран
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
6
33%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Пропущено
6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1
Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4
Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1
Результаты матчей
Узбекистан
Иран
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
Иран
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
44
35
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 Иран
Исход игры
Узбекистан
29.6% (45)
Ничья
39.5% (60)
Иран
30.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (37)
Меньше
66.96% (75)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (51)
1:2 Иран
12.5% (19)
0:1 Иран
9.9% (15)
2:1 Узбекистан
5.9% (9)
1:3 Иран
2% (3)
0:2 Иран
2% (3)
2:0 Узбекистан
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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