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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Узбекистан
FIFA #60
 
Позже
Иран
FIFA #19
Прогнозы 70
Узбекистан 35.7% (25)
X 31.4% (22)
Иран 32.9% (23)
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Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
Иран
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Узбекистан
Иран

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч2КА
0:0
Ч2КА
2:2
КЦА
0:1
ТМС
1:2
ТМС
0:1
ТМС
1:0
Ч2КА
2:0
Ч2КА
0:1
ТМС
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.2

Среднее время на гол

180
450

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

141
110

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.5
Урунов Остон 4 0.5
Шукуров Отабек 2 0.25
Аликулов Хусниддин 2 0.25
Сергеев Игорь 1 0.13
Ашурматов Рустам 1 0.13
Машарипов Джалолиддин 1 0.13
Эркинов Хожимат 1 0.13
Насруллаев Шерзод 1 0.13
Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (2) 0.75
Азмун Сердар 4 0.5
Резаэян Рамин 2 0.25
Канаани Хоссейн 2 0.25
Гайеди Мехди 2 0.25
Нурафкан Омид 1 0.13
Мохебби Мохаммад 1 0.13

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 2 0
Сайфиев Фаррух 2 0
Хамробеков Одилжон 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Годдос Саман 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0
Хардани Салех 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Иран
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
2
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
10
Узбекистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Иран
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
0
0%
6
33%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Узбекистан - Туркменистан 3:1
Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0 Узбекистан - Иран 0:1
Иран
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0 Гонконг - Иран 2:4
Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0 Болгария - Иран 0:1

Результаты матчей

Узбекистан
Иран

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
Иран

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
4
4
4
4
2.5
3
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
ОАЭ
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - Иран от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 70
    Узбекистан 35.7% (25)
    X 31.4% (22)
    Иран 32.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    Иран
    3.40
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    Прогнозы на матч Узбекистан - Иран

    Исход игры
    Узбекистан
    35.7% (25)
    Ничья
    31.4% (22)
    Иран
    32.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (28)
    Меньше
    52.54% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    79.66% (47)
    Нет
    20.34% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (19)
    1:2 Иран
    17.1% (12)
    2:1 Узбекистан
    12.9% (9)
    0:1 Иран
    8.6% (6)
    0:2 Иран
    4.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    1:0 Узбекистан
    2.9% (2)
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