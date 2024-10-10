Тур: 3.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
35'
38'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
23
Хаддад
Эхсан
21
Хён-У
Чо
22
Соль
Ен
У
14
Ю-Мин
Чо
8
Пак
Ен-У
18
Кан-Ин
Ли
11
Хи-Чан
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хаддад ЭхсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Айед РаджайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Селлами Джамал
- Основной состав
-
21 Хён-У ЧоВратарь
-
22 Соль Ен УЗащитник
-
14 Ю-Мин ЧоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кан-Ин ЛиПолузащитник
-
10 Ли Чхэ-СонПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ким Джун ХонВратарь
- Вратарь
-
15 Чжон Сын-ХенЗащитник
-
16 Ким Чжу-СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ли Дон-ГенПолузащитник
-
20 Ум Джи-СынПолузащитник
-
17 Баэ Джун ХоПолузащитник
-
19 О Се ХунНападающий
-
23 О Хен-ГюНападающий
-
Главный тренер: Хон Мён Бо
История личных встреч
Иордания
Южная Корея
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.67
|Альнаимат Язан
|5 (1)
|0.56
|Аль-Равабдех Нур
|3
|0.33
|Ольван Али
|3 (1)
|0.33
|Зраик Мохаммед Абу
|1
|0.11
|Садех Ибрагим
|1
|0.11
|Аль-Росан Саед
|1
|0.11
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|0.89
|Кан-Ин Ли
|4
|0.44
|Хи-Чан Хван
|3
|0.33
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.22
|Чжу Мин Кю
|2
|0.22
|Пак Чжин Соб
|1
|0.11
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.11
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0.11
|Баэ Джун Хо
|1
|0.11
|Уи-Чжо Хван
|1 (1)
|0.11
Карточки
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|3
|0
|Насиб Абдалла
|2
|0
|Хашиш Мохаммад
|2
|0
|Аль-Марди Махмуд
|1
|0
|Мари Бара
|1
|0
|Хаддад Эхсан
|1
|0
|Аль-Араб Язан
|1
|0
|Аль-Равабдех Нур
|1
|0
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|У-Ён Чон
|1
|0
|Ли Сан-Мин
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Результаты матчей
Иордания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Южная Корея
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
7
Иордания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Южная Корея
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
6
35%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
25%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Иордания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палестина - Иордания 1:3 Иордания - Кувейт 1:1 Иордания - КНДР 0:0 Саудовская Аравия - Иордания 1:2
Иордания - Таджикистан 3:0 Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Иордания - Катар 1:3 Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2
Южная Корея
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Оман - Южная Корея 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Южная Корея - Китай 1:0 Сингапур - Южная Корея 0:7
Таиланд - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Таиланд 1:1 Иордания - Южная Корея 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1
Результаты матчей
Иордания
Южная Корея
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 75%
7
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Иордания
Южная Корея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
22
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
53
44
53
17
26
17
26
17
17
Группа B
Группа B
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Иордания 0:1 Южная Корея
Исход игры
Иордания
7.7% (9)
Ничья
17.9% (21)
Южная Корея
74.4% (87)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:2 Южная Корея
44.4% (52)
1:1 Ничья
14.5% (17)
0:1 Южная Корея
12% (14)
0:2 Южная Корея
9.4% (11)
1:3 Южная Корея
4.3% (5)
2:1 Иордания
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Иордания
1.7% (2)
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