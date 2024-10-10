Теперь уже сборная Иордании пытается проявить себя в атаке, корейцы чуть больше позволяют сопернику, чем до гола.

Попытка удара по воротам с левого угла штрафной одного из корейцев обернулась контратакой хозяев, но очень вовремя за пределы штрафной выскочил вратарь корейцев.

8 минут добавляет японский арбитр к основному времени первого тайма.

Пешком атакует сборная Южной Кореи в эти минуты, дожидаясь попыток прессинга со стороны соперника.

Половина компенсированного времени позади, вообще ничего на поле не происходит.

Попытка сборной Иордании выбраться в атаку через длинный заброс завершилась отмашкой лайнсмена, в офсайде форвард хозяев.

Прострел с левого фланга исполнили гости, однако ударом по воротам этот момент не завершился.

Хороший прессинг демонстрирует сборная Южной Кореи, пока не удается хозяевам выбираться в атаку, в отличие от первых минут.

Аль-Рашдан завершил быструю атаку сборной Иордании ударом из-за пределов штрафной, однако мяч прошел мимо створа.

1:2 по ударам в первые полчаса, в створ команды не попадают вовсе.

Крайне скучный матч мы наблюдаем, хотя от ремейка полуфинала Кубка Азии мы ожидали более фееричного футбола.

Хван Ин-Бом оказывается на газоне после неаккуратного подката Аль-Рашдана, быстрая атака сорвана, поэтому желтая карточка.

Ли Чхэ-Сон со штрафного нанес прямой удар, направив мяч в створ, но проблем Абу Лайла не испытал.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! ЛИ ЧХЭ-СОН! Подачу с правого фланга исполнил Соль Ен У, Ли Чхэ-Сон выскочил из-за спин соперников и головой вонзил мяч в ближний угол!

Да, ничего не предвещало у нас гола до перерыва, но сейчас хороший задел делает сборная Южной Кореи.

25' Первое действие свежего корейского игрока получилось неудачным, упустил Джы-Сын мяч за лицевую линию, поймав кочку на газоне.

23' Ум Джы-Сын появился на поле вместо Хван Хи-Чана.

22' Покидает поле Хван Хи-Чан в сопровождении врачей, еще одна важная потеря у корейцев, ведь из-за травмы не играет и Сон Хын-Мин.

21' Снова Хван Хи-Чан оказался на газоне после фола Хаддада, в этот раз носилки нужны форварду "Вулверхэмптона".

19' Ли Мен-Чжэ с линии штрафной пробил в направлении дальнего угла, но в створ сильно не попал.

18' Напомним, что зимой этого года команды встречались в рамках Кубка Азии - на групповом этапе было 2:2, а в полуфинале Иордания сенсационно обыграла корейцев 2:0.

16' Добрались гости до штрафной соперника с левого края, однако прострел Чжу Мин-Кю получился неточным.

15' Потихоньку вырисовывается преимущество сборной Южной Кореи, но пока без моментов у ворот хозяев.

13' Угловой в исполнении корейцев не принес опасного момента, правда, там было падение Чо Ю-Мина, но свисток арбитра промолчал.