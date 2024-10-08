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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Иордания
FIFA #68
 
Позже
Южная Корея
FIFA #23
Прогнозы 59
Иордания 8.5% (5)
X 13.6% (8)
Южная Корея 78% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Иордания
Ничья
Южная Корея
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Иордания
Южная Корея

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КА
2:0
КА
2:2
ММ
0:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
2:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Тамари Мусса 6 0.75
Альнаимат Язан 5 (1) 0.63
Аль-Равабдех Нур 3 0.38
Ольван Али 3 (1) 0.38
Зраик Мохаммед Абу 1 0.13
Садех Ибрагим 1 0.13
Saed Al-Rosan 1 0.13
Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 (1) 1
Кан-Ин Ли 4 0.5
Хи-Чан Хван 3 0.38
Чжу Мин Кю 2 0.25
Чхэ-Сон Ли II 1 0.13
Пак Чжин Соб 1 0.13
Чжон Сын-Хен 1 0.13
Гуэ-Сон Чо 1 0.13
Баэ Джун Хо 1 0.13
Уи-Чжо Хван 1 (1) 0.13

Карточки

Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 2 0
Насиб Абдалла 2 0
Хашиш Мохаммад 2 0
Аль-Марди Махмуд 1 0
Мари Бара 1 0
Хаддад Эхсан 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Равабдех Нур 1 0
Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
У-Ён Чон 1 0
Ли Сан-Мин 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Соль Ен У 1 0
Пак Ен-У 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0

Результаты матчей

Иордания
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Южная Корея
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Южная Корея
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
7
Иордания
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Южная Корея
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
18%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
6
35%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

20
24
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
25%
3
13%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
1
5%
4
17%
31-45
3
15%
5
21%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
5
25%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Иордания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палестина - Иордания 1:3 Иордания - Кувейт 1:1 Иордания - КНДР 0:0 Саудовская Аравия - Иордания 1:2
Иордания - Таджикистан 3:0 Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Иордания - Катар 1:3 Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1 Ирак - Иордания 2:2
Южная Корея
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Оман - Южная Корея 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Южная Корея - Китай 1:0 Сингапур - Южная Корея 0:7
Таиланд - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Таиланд 1:1 Иордания - Южная Корея 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Сальвадор 1:1

Результаты матчей

Иордания
Южная Корея

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
0:7
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
3 раза 75%
7
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
7
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Иордания
Южная Корея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
5
3
4
4
2.5
5
3
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6
1
7
5.5
1
7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ирак
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кувейт
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Палестина
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Оман
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Южная Корея
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Палестина
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Южная Корея
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ирак
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иордания - Южная Корея от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 59
    Иордания 8.5% (5)
    X 13.6% (8)
    Южная Корея 78% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иордания
    Ничья
    Южная Корея
    5.00
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    Прогнозы на матч Иордания - Южная Корея

    Исход игры
    Иордания
    8.5% (5)
    Ничья
    13.6% (8)
    Южная Корея
    78% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.52% (38)
    Меньше
    34.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    75.86% (44)
    Нет
    24.14% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Южная Корея
    44.1% (26)
    0:2 Южная Корея
    10.2% (6)
    1:1 Ничья
    10.2% (6)
    1:3 Южная Корея
    10.2% (6)
    0:1 Южная Корея
    8.5% (5)
    2:1 Иордания
    3.4% (2)
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    Иордания
    Южная Корея
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