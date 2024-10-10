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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Саудовская Аравия
FIFA #56
0:1
Первый тайм: 33'
Япония
FIFA #16
0'
0:1
14' Гол
Камада Даити
28' Желтая карточка
Минамино Такуми

Ход матча

14'
0:1
Камада Даити
28'
 
Минамино Такуми
Прогнозы 117
Саудовская Аравия 10.3% (12)
X 17.9% (21)
Япония 71.8% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Саудовская Аравия
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кассар
Али
Аль
Ахмед
17
Аль-Тамбакти
Хассан
4
Алавжами
Али
14
Кадеш
Хасан
12
Абдулхамид
Сауд
6
Аль-Давсари
Нассер
23
Яхья
Айман
8
Аль-Малки
Абдуллела
7
Аль-Джувайр
Мусаб
9
Аль-Бураикан
Фирас
19
Аль-Давсари
Салем
1
Судзуки
Дзион
4
Итакура
Ко
3
Танигути
Сёго
16
Матида
Коки
10
Доан
Рицу
7
Митома
Каору
6
Эндо
Ватару
5
Морита
Хидемаса
8
Минамино
Такуми
15
Камада
Даити
9
Уэда
Аясэ
Саудовская Аравия
3-4-2-1
Япония
3-4-2-1

История личных встреч

Саудовская Аравия
Япония

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
2:0
ЧМКА3ЙР
1:0
КА
1:0
Ч2КА
1:0
Ч2КА
2:1
АЧК
0:5

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шехри Салех 4 (1) 0.44
Аль-Бураикан Фирас 3 0.33
Кадеш Хасан 2 0.22
Аль-Джувайр Мусаб 2 0.22
Аль-Давсари Салем 1 0.11
Алавжами Али 1 0.11
Гариб Абдуррахман 1 0.11
Хади Радиф Абдулла 1 0.11
Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 8 (1) 0.89
Минамино Такуми 3 0.33
Доан Рицу 3 0.33
Огава Коки 3 0.33
Камада Даити 2 0.22
Кубо Такефуса 2 0.22
Накамура Кейто 2 0.22
Морита Хидемаса 2 0.22
Эндо Ватару 1 0.11
Ито Дзюня 1 0.11
Маэда Дайдзэн 1 0.11
Сугавара Юкинари 1 0.11
Митома Каору 1 0.11
Танака Ао 1 0.11
Хосоя Мао 1 0.11
Сома Юки 1 (1) 0.11

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 3 0
Канно Мохамед 1 1
Аль-Давсари Нассер 2 0
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Минамино Такуми 1 0
Камада Даити 1 0
Маэда Дайдзэн 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Япония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
17
Саудовская Аравия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Япония
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
5
33%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
22%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

16
32
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
3
19%
4
13%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
3
19%
7
22%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
3
19%
9
28%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Китай - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 1:2 Пакистан - Саудовская Аравия 0:3
Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Япония
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Бахрейн - Япония 0:5 Япония - Китай 7:0 Япония - Сирия 5:0 Мьянма - Япония 0:5
КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1 Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Япония

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
3 раза 75%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:5
3 раза 38%
5:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Япония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
3
1
1
3
3.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
7
1
2
6
2.5
7
1
1
7
3.5
6
2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1:0 Заявка 3 3 0 0 13 - 0 9
2.
Австралия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Саудовская Аравия
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Бахрейн
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
5.
Индонезия
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Китай
 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1:0 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Австралия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
5.
Бахрейн
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 0:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Австралия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    На одном дыхании смотрится матч. В футбольном и результативном плане оппоненты, конечно, успокоились, но с точки зрения страстей на поле, конечно, все только накаляется. 
  • Судья
    31'
    Минамино отмахивался от соперника сейчас и зарядил тому по лицу. Рефери не показал японцу карточку, хотя вполне мог его удалить. 
  • 29'
    Манчини сейчас вызвал к себе подопечные, пока у нас пауза в игре, связанная с водопоем. Думаю, ни для кого не секрет, что в Саудовской Аравии почти всегда жарко. 
  • Желтая карточка
    28'
    Минамино получает отложенную карточку желтого цвета сейчас. Грубовато он играл против против оппонента, после чего был судьей незамедлительно наказан. 
  • 26'
    Неудачным получился навес у японцев. Соперники отбились, но мяч остался по контролем гостевого коллектива, который продолжает искать ключики к обороне соперника. 
  • 25'
    Митома теперь на левом фланге зарабатывает угловой удар для своей команды. Готовятся японцы с левого края исполнить стандартное положение. 
  • 24'
    Япония  отдала мяч сопернику. Но Митома смог сыграть на опережении и сферу прибрал к своим ногам. Его навесная передача прилетела в руки голкиперу. 
  • Фол, нарушение
    22'
    По ноге успел получить на правом фланге Аль-Малки. Судья дал соперникам побороться, но все-таки дал штрафной в пользу саудовцев. 
  • 21'
    Середина первого тайма в матче уже идет. Пока что Япония захватила ситуацию в свои руки и ноги. От былого территориального преимущества "зеленых" не осталось и следа. 
  • 20'
    Яхья получил удар по ногам, но сумел подняться с газона. Все с ним в порядке, игрок встречу продолжит, несмотря на болевые ощущения. 
  • 18'
    Морита с левого края подавал мяч в чужую штрафную - на выходе снова сработал вратарь, которому удалось зафиксировать сферу в перчатках. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Уэда в атаке сейчас правила нарушил. В итоге судья дал свисток. Желтой карточки в этой ситуации не показал рефери в итоге. 
  • 16'
    Довольно буднично, такое ощущение, забили этот мяч японцы. Посмотрим, как Саудовская Аравия отреагирует на пропущенный мяч. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАМАДА! 0:1!
    Вот вам и Япония! Не было у гостей моментов, как прошла подача в центр с левого края у гостей. Морита скинул мяч в центр Камаде, а последний попросту переправил сферу в сетку!
  • 13'
    Не хватает пока Японии движения впереди. Команда неплохо мячом владеет, но толку от этого пока немало. Не к таким японцам мы с вами привыкли. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Поддержка у саудовцев сегодня филигранная. Полный стадион собрали трибуны. Но и соперник великолепный. Все-таки Япония приехала. 
    • 10'
      10 минут на поле оппоненты отыграли. Немало пауз и остановок пока в нашей встрече, но они связаны не с фолами, а с выходом мяча за пределы поля. 
    • 9'
      Эндо на левом фланге пытался добраться до мяча, но не сумел сохранить сферу в игре, выпустив ее за пределы поля. 
    • 8'
      Сборная Саудовской Аравии никуда не торопится. Владеет она игровым снарядом, пытаясь что-то придумать у ворот своего оппонента. 
    • Опасный момент
      7'
      Аль-Давсари взял на себя ответственность за удар. С 22-х метров он выстрелил по рамке соперника, и мяч прямо в руки вратарю прилетел!
    • Офсайд
      5'
      Футболисты Саудовской Аравии сегодня вышли на поле в зеленых цветах, а игроки Японии - в белом обмундировании. Угловой, кстати, саудовцы не подали. В офсайде был, как оказалось, Аль-Давсари.  
    • Угловой
      3'
      УФ! Аль-Давсари просто протаранил сейчас оборону соперника по левому краю, но его подача пришлась в ногу защитнику. Мяч был выбит на угловой. 
    • 2'
      Пожалуй, что эта встреча является если не ключевой, то точно одной из центральных в группе. Жду открытую игру от оппонентов в матче. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к отборочным матчам на ЧМ-2026. В очном матче сойдутся лицом к лицу Саудовская Аравия и Япония.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 117
    Саудовская Аравия 10.3% (12)
    X 17.9% (21)
    Япония 71.8% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Япония
    6.50
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    4.05
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    1.58
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саудовская Аравия 0:1 Япония

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    10.3% (12)
    Ничья
    17.9% (21)
    Япония
    71.8% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Япония
    40.2% (47)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    0:1 Япония
    12.8% (15)
    2:1 Саудовская Аравия
    8.5% (10)
    0:2 Япония
    6.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:3 Япония
    4.3% (5)
    0:5 Япония
    1.7% (2)
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