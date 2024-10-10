Япония отдала мяч сопернику. Но Митома смог сыграть на опережении и сферу прибрал к своим ногам. Его навесная передача прилетела в руки голкиперу.

Митома теперь на левом фланге зарабатывает угловой удар для своей команды. Готовятся японцы с левого края исполнить стандартное положение.

Неудачным получился навес у японцев. Соперники отбились, но мяч остался по контролем гостевого коллектива, который продолжает искать ключики к обороне соперника.

Минамино получает отложенную карточку желтого цвета сейчас. Грубовато он играл против против оппонента, после чего был судьей незамедлительно наказан.

Манчини сейчас вызвал к себе подопечные, пока у нас пауза в игре, связанная с водопоем. Думаю, ни для кого не секрет, что в Саудовской Аравии почти всегда жарко.

Минамино отмахивался от соперника сейчас и зарядил тому по лицу. Рефери не показал японцу карточку, хотя вполне мог его удалить.

На одном дыхании смотрится матч. В футбольном и результативном плане оппоненты, конечно, успокоились, но с точки зрения страстей на поле, конечно, все только накаляется.

22' По ноге успел получить на правом фланге Аль-Малки. Судья дал соперникам побороться, но все-таки дал штрафной в пользу саудовцев.

21' Середина первого тайма в матче уже идет. Пока что Япония захватила ситуацию в свои руки и ноги. От былого территориального преимущества "зеленых" не осталось и следа.

20' Яхья получил удар по ногам, но сумел подняться с газона. Все с ним в порядке, игрок встречу продолжит, несмотря на болевые ощущения.

18' Морита с левого края подавал мяч в чужую штрафную - на выходе снова сработал вратарь, которому удалось зафиксировать сферу в перчатках.

17' Уэда в атаке сейчас правила нарушил. В итоге судья дал свисток. Желтой карточки в этой ситуации не показал рефери в итоге.

16' Довольно буднично, такое ощущение, забили этот мяч японцы. Посмотрим, как Саудовская Аравия отреагирует на пропущенный мяч.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАМАДА! 0:1!

Вот вам и Япония! Не было у гостей моментов, как прошла подача в центр с левого края у гостей. Морита скинул мяч в центр Камаде, а последний попросту переправил сферу в сетку!