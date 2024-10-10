Тур: 3.
0:1
Первый тайм: 33'
Ход матча
14'
0:1
28'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Кадеш
Хасан
23
Яхья
Айман
16
Матида
Коки
10
Доан
Рицу
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Матида КокиЗащитник
-
10 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Тани КосеиВратарь
- Защитник
-
21 Секо АюмуПолузащитник
-
22 Хатате РеоПолузащитник
-
17 Танака АоПолузащитник
-
14 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Охаси ЮкиНападающий
-
19 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мориясу Хадзимэ
История личных встреч
Саудовская Аравия
Япония
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Шехри Салех
|4 (1)
|0.44
|Аль-Бураикан Фирас
|3
|0.33
|Кадеш Хасан
|2
|0.22
|Аль-Джувайр Мусаб
|2
|0.22
|Аль-Давсари Салем
|1
|0.11
|Алавжами Али
|1
|0.11
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.11
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0.11
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|8 (1)
|0.89
|Минамино Такуми
|3
|0.33
|Доан Рицу
|3
|0.33
|Огава Коки
|3
|0.33
|Камада Даити
|2
|0.22
|Кубо Такефуса
|2
|0.22
|Накамура Кейто
|2
|0.22
|Морита Хидемаса
|2
|0.22
|Эндо Ватару
|1
|0.11
|Ито Дзюня
|1
|0.11
|Маэда Дайдзэн
|1
|0.11
|Сугавара Юкинари
|1
|0.11
|Митома Каору
|1
|0.11
|Танака Ао
|1
|0.11
|Хосоя Мао
|1
|0.11
|Сома Юки
|1 (1)
|0.11
Карточки
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|3
|0
|Канно Мохамед
|1
|1
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0
|Аль-Овайс Мохаммед
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Маэда Дайдзэн
|1
|0
Результаты матчей
Саудовская Аравия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Япония
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Саудовская Аравия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Япония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
17
Саудовская Аравия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Япония
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
17
Голы по времени матча
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
1
14%
5
33%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
22%
4
24%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
2
22%
2
12%
31-45
2
22%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
11%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
16
32
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 1
3
19%
4
13%
1-15
4
25%
3
9%
16-30
3
19%
7
22%
31-45
3
19%
5
16%
46-60
0
0%
4
13%
61-75
3
19%
9
28%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саудовская Аравия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Китай - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 1:2 Пакистан - Саудовская Аравия 0:3
Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3 Саудовская Аравия - Боливия 1:2
Япония
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Бахрейн - Япония 0:5 Япония - Китай 7:0 Япония - Сирия 5:0 Мьянма - Япония 0:5
КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1 Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4 Япония - Перу 4:1
Результаты матчей
Саудовская Аравия
Япония
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:5
3 раза 75%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:5
3 раза 38%
5:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
5 раз 63%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Саудовская Аравия
Япония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
71
17
62
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саудовская Аравия 0:1 Япония
Исход игры
Саудовская Аравия
10.3% (12)
Ничья
17.9% (21)
Япония
71.8% (84)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Япония
40.2% (47)
1:1 Ничья
12.8% (15)
0:1 Япония
12.8% (15)
2:1 Саудовская Аравия
8.5% (10)
0:2 Япония
6.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Япония
4.3% (5)
0:5 Япония
1.7% (2)
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