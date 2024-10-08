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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
ОАЭ
FIFA #69
 
Позже
КНДР
FIFA #111
Прогнозы 55
ОАЭ 85.5% (47)
X 12.7% (7)
КНДР 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ОАЭ
Ничья
КНДР
1.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ОАЭ
КНДР

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМС
2:0
АИ
1:0
АЧК
0:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
225

Бомбардиры внутри турнира

ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Фабио 3 0.38
Аль-Маазми Хариб 3 0.38
Аламири Султан 3 0.38
Салех Али 3 (1) 0.38
Мабхут Али Ахмед 3 (2) 0.38
Альхаммади Халифа 1 0.13
Рамадан Абдалла 1 0.13
Алдханхани Халед II 1 0.13
Мохаммад Хазем 1 0.13
КНДР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чон Иль Гван 4 0.5
Ри Джо-Гук 3 (1) 0.38
Ри Иль-Сонг 2 0.25
Хан Кван-Сон 1 0.13
Кан Кук Чхоль 1 0.13
Ри Хён Чжин 1 0.13
Чхве Чу Сон 1 (1) 0.13

Карточки

ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хашеми Халид 2 0
Маджид Рашид 2 0
Альхаммади Халифа 2 0
Аламири Султан 2 0
Алдханхани Халед II 2 0
Салех Али 1 0
Аль-Аттас Мохамед 1 0
Альгассани Яхья 1 0
Отонне Куаме 1 0
Джамиль Ахмед Абдулла 1 0
Абельазиз Бадер 1 0
КНДР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чан Кук Чхоль 1 1
Ри Иль-Сонг 2 0
Ри Ун-Чхоль 1 0
Ким Джу-Сонг 1 0
Кан Кук Чхоль 1 0
Кан Чжу Хек 1 0
Ким Кук-Бом 1 0
Ким Бом Хек 1 0
Чоу Ок Чхоль 1 0
Ри Джо-Гук 1 0

Результаты матчей

ОАЭ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
КНДР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
ОАЭ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
КНДР
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
7
ОАЭ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
КНДР
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

20
13
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
2
15%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ОАЭ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3 ОАЭ - Бахрейн 1:1 Непал - ОАЭ 0:4
Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1
КНДР
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КНДР - Катар 2:2 Узбекистан - КНДР 1:0 Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1
КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2 Узбекистан - КНДР 4:0 Ливан - КНДР 4:1

Результаты матчей

ОАЭ
КНДР

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ОАЭ
КНДР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
3
5
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5
2
6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
ОАЭ
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ОАЭ - КНДР от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов.



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    • Прогнозы 55
    ОАЭ 85.5% (47)
    X 12.7% (7)
    КНДР 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ОАЭ
    Ничья
    КНДР
    1.70
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    Прогнозы на матч ОАЭ - КНДР

    Исход игры
    ОАЭ
    85.5% (47)
    Ничья
    12.7% (7)
    КНДР
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.55% (19)
    Меньше
    65.45% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    41.82% (23)
    Нет
    58.18% (32)
    Популярный счёт
    1:0 ОАЭ
    30.9% (17)
    2:1 ОАЭ
    27.3% (15)
    2:0 ОАЭ
    21.8% (12)
    1:1 Ничья
    9.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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    ОАЭ
    КНДР
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