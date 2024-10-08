Тур: 3.
История личных встреч
ОАЭ
КНДР
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
2
Среднее время на гол
72
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
225
Бомбардиры внутри турнира
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Фабио
|3
|0.38
|Аль-Маазми Хариб
|3
|0.38
|Аламири Султан
|3
|0.38
|Салех Али
|3 (1)
|0.38
|Мабхут Али Ахмед
|3 (2)
|0.38
|Альхаммади Халифа
|1
|0.13
|Рамадан Абдалла
|1
|0.13
|Алдханхани Халед II
|1
|0.13
|Мохаммад Хазем
|1
|0.13
КНДР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чон Иль Гван
|4
|0.5
|Ри Джо-Гук
|3 (1)
|0.38
|Ри Иль-Сонг
|2
|0.25
|Хан Кван-Сон
|1
|0.13
|Кан Кук Чхоль
|1
|0.13
|Ри Хён Чжин
|1
|0.13
|Чхве Чу Сон
|1 (1)
|0.13
Карточки
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хашеми Халид
|2
|0
|Маджид Рашид
|2
|0
|Альхаммади Халифа
|2
|0
|Аламири Султан
|2
|0
|Алдханхани Халед II
|2
|0
|Салех Али
|1
|0
|Аль-Аттас Мохамед
|1
|0
|Альгассани Яхья
|1
|0
|Отонне Куаме
|1
|0
|Джамиль Ахмед Абдулла
|1
|0
|Абельазиз Бадер
|1
|0
КНДР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чан Кук Чхоль
|1
|1
|Ри Иль-Сонг
|2
|0
|Ри Ун-Чхоль
|1
|0
|Ким Джу-Сонг
|1
|0
|Кан Кук Чхоль
|1
|0
|Кан Чжу Хек
|1
|0
|Ким Кук-Бом
|1
|0
|Ким Бом Хек
|1
|0
|Чоу Ок Чхоль
|1
|0
|Ри Джо-Гук
|1
|0
Результаты матчей
ОАЭ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
КНДР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
ОАЭ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
КНДР
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
7
ОАЭ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
КНДР
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
3
38%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
25%
1
14%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
20
13
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
5
25%
1
8%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
4
20%
1
8%
61-75
3
15%
2
15%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ОАЭ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3 ОАЭ - Бахрейн 1:1 Непал - ОАЭ 0:4
Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1
КНДР
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КНДР - Катар 2:2 Узбекистан - КНДР 1:0 Иордания - КНДР 0:0 КНДР - Мьянма 4:1
КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2 Узбекистан - КНДР 4:0 Ливан - КНДР 4:1
Результаты матчей
ОАЭ
КНДР
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 75%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ОАЭ
КНДР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
35
44
26
26
26
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч ОАЭ - КНДР
Исход игры
ОАЭ
85.5% (47)
Ничья
12.7% (7)
КНДР
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.55% (19)
Меньше
65.45% (36)
Обе команды забьют
Да
41.82% (23)
Нет
58.18% (32)
Популярный счёт
1:0 ОАЭ
30.9% (17)
2:1 ОАЭ
27.3% (15)
2:0 ОАЭ
21.8% (12)
1:1 Ничья
9.1% (5)
0:0 Ничья
3.6% (2)
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