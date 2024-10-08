Тур: 3.
История личных встреч
Ирак
Палестина
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
2.5
Среднее время на гол
54
36
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|5 (2)
|0.63
|Джассим Али
|2
|0.25
|Али Моханад
|2
|0.25
|Али Хусейн
|1
|0.13
|Ресан Башар
|1
|0.13
|Рашид Осама
|1
|0.13
|эль-Зубайди Алдин
|1
|0.13
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.13
|Амин Юссеф
|1
|0.13
|Икбал Зидан
|1
|0.13
|Тахсин Заид
|1
|0.13
Палестина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|3
|0.38
|Кумбор Шихаб
|2
|0.25
|Терманини Мишель
|1
|0.13
|Wessam Abou Ali
|1
|0.13
Карточки
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулака Ребин
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Али Моханад
|1
|0
|Амин Юссеф
|1
|0
|Danilo Al-Saed
|1
|0
|Jesus Casas
|1
|0
Палестина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махаджана Амид
|3
|1
|Салдана Камило
|3
|0
|Харуб Одай
|3
|0
|Хамади Рами
|1
|0
|Кантильяна Хонатан
|1
|0
|Абуварда Махмуд
|1
|0
|Сеям Тамер
|1
|0
|Терманини Мишель
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Джонди Самер
|1
|0
Результаты матчей
Ирак
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Палестина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Ирак
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Палестина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
5
Ирак
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Палестина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
2
29%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ирак
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Кувейт - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:0 Ирак - Вьетнам 3:1 Индонезия - Ирак 0:2
Филиппины - Ирак 0:5 Ирак - Филиппины 1:0 Ирак - Иордания 2:3 Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2
Палестина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Палестина - Иордания 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Австралия - Палестина 5:0 Палестина - Ливан 0:0
Бангладеш - Палестина 0:1 Палестина - Бангладеш 5:0 Катар - Палестина 2:1 Гонконг - Палестина 0:3 Палестина - ОАЭ 1:1 Иран - Палестина 4:1 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Палестина - Австралия 0:1 Ливан - Палестина 0:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Оман - Палестина 2:1 Китай - Палестина 2:0 Индонезия - Палестина 0:0 Палестина - Филиппины 4:0 Йемен - Палестина 0:5
Результаты матчей
Ирак
Палестина
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ирак
Палестина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
44
17
35
17
26
17
26
17
Группа B
Группа B
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Ирак - Палестина
Исход игры
Ирак
96% (48)
Ничья
4% (2)
Палестина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
30% (15)
Меньше
70% (35)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
2:0 Ирак
42% (21)
2:1 Ирак
24% (12)
1:0 Ирак
24% (12)
1:1 Ничья
4% (2)
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