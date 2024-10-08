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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Ирак
FIFA #55
 
Позже
Палестина
FIFA #98
Прогнозы 50
Ирак 96% (48)
X 4% (2)
Палестина 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ирак
Ничья
Палестина
5.80
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3.95
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6.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ирак
Палестина

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

История матчей

WAC
1:2
ТМС
1:0
ТМС
0:3
ТМС
2:0
КА
2:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
2.5

Среднее время на гол

54
36

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 5 (2) 0.63
Джассим Али 2 0.25
Али Моханад 2 0.25
Али Хусейн 1 0.13
Ресан Башар 1 0.13
Рашид Осама 1 0.13
эль-Зубайди Алдин 1 0.13
Аль-Аммари Амир 1 0.13
Амин Юссеф 1 0.13
Икбал Зидан 1 0.13
Тахсин Заид 1 0.13
Палестина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 3 0.38
Кумбор Шихаб 2 0.25
Терманини Мишель 1 0.13
Wessam Abou Ali 1 0.13

Карточки

Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулака Ребин 0 1
Али Хусейн 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Али Моханад 1 0
Амин Юссеф 1 0
Danilo Al-Saed 1 0
Jesus Casas 1 0
Палестина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махаджана Амид 3 1
Салдана Камило 3 0
Харуб Одай 3 0
Хамади Рами 1 0
Кантильяна Хонатан 1 0
Абуварда Махмуд 1 0
Сеям Тамер 1 0
Терманини Мишель 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Джонди Самер 1 0

Результаты матчей

Ирак
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Палестина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Ирак
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Палестина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
5
Ирак
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Палестина
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
100%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
3
43%
31-45
2
12%
2
29%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
7
41%
2
29%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ирак
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Кувейт - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:0 Ирак - Вьетнам 3:1 Индонезия - Ирак 0:2
Филиппины - Ирак 0:5 Ирак - Филиппины 1:0 Ирак - Иордания 2:3 Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0 Ирак - Оман 3:2
Палестина
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Палестина - Иордания 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Австралия - Палестина 5:0 Палестина - Ливан 0:0
Бангладеш - Палестина 0:1 Палестина - Бангладеш 5:0 Катар - Палестина 2:1 Гонконг - Палестина 0:3 Палестина - ОАЭ 1:1 Иран - Палестина 4:1 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Палестина - Австралия 0:1 Ливан - Палестина 0:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Оман - Палестина 2:1 Китай - Палестина 2:0 Индонезия - Палестина 0:0 Палестина - Филиппины 4:0 Йемен - Палестина 0:5

Результаты матчей

Ирак
Палестина

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ирак
Палестина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
2
6
4.5
1
7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ирак
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кувейт
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Палестина
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Оман
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Южная Корея
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Палестина
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Южная Корея
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ирак
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ирак - Палестина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов.



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    • Прогнозы 50
    Ирак 96% (48)
    X 4% (2)
    Палестина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ирак
    Ничья
    Палестина
    5.80
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    Прогнозы на матч Ирак - Палестина

    Исход игры
    Ирак
    96% (48)
    Ничья
    4% (2)
    Палестина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (15)
    Меньше
    70% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Ирак
    42% (21)
    2:1 Ирак
    24% (12)
    1:0 Ирак
    24% (12)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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    Ирак
    Палестина
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