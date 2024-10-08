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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Австралия
FIFA #25
 
Позже
Китай
FIFA #91
Прогнозы 64
Австралия 92.2% (59)
X 3.1% (2)
Китай 4.7% (3)
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Лучшие коэффициенты
Австралия
Ничья
Китай
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Австралия
Китай

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
1:1
ЧМКА3ЙР
3:0
АЧК
0:2
ММ
3:4
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.67

Среднее время на гол

270
54

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
67

Бомбардиры внутри турнира

Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 4 (1) 0.5
Макларен Джейми 3 0.38
Дюк Митчелл 2 0.25
Гудвин Крейг 2 0.25
Суттар Гарри 2 0.25
Бойл Мартин 1 0.13
Таггарт Адам 1 0.13
Боррьелло Брендон 1 0.13
Хрустич Айдин 1 0.13
Роулс Кай 1 0.13
Айдэйл Джон 1 0.13
Баккус Кенау 1 0.13
Иранкунда Нестори 1 (1) 0.13
Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.63
Шангуань Ван 1 0.13
Вэй Ши-Хао 1 0.13
Жанг Юнинг 1 0.13
Фернандиньо V 1 (1) 0.13

Карточки

Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккус Кенау 4 0
Роулс Кай 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Йенги Кусини 0 1
Дюк Митчелл 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Суттар Гарри 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Юаньи 1 1
Лэй У 2 0
Ян Цзэсян 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Се Вэньфэн 2 0
Байхеламу Абудувайли 2 0
Йеннарис Никлас 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Шангуань Ван 1 0
У Си 1 0
Алан VI 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Гао Тиануй 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Цзян Шэнлон 1 0
Ван Чжэньао 1 0
Фан Хао 1 0
Хаоян Сюй 1 0

Результаты матчей

Австралия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Китай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Австралия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Китай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
5
Австралия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Китай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

22
9
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
4
18%
1
11%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
4
18%
3
33%
76-90

Пропущено

1
19
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
100%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Австралия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Индонезия - Австралия 0:0 Австралия - Бахрейн 0:1 Австралия - Палестина 5:0 Бангладеш - Австралия 0:2
Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1
Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Китай - Саудовская Аравия 1:2 Япония - Китай 7:0 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1
Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2 Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1

Результаты матчей

Австралия
Китай

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Австралия
Китай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
3
5
3.5
1
7
3
5
4.5
1
7
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 2 2 0 0 12 - 0 6
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Бахрейн
 Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
4.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Австралия
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5.
Австралия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Бахрейн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Австралия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Австралия - Китай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 4 часа 10 минут.



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    • Прогнозы 64
    Австралия 92.2% (59)
    X 3.1% (2)
    Китай 4.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австралия
    Ничья
    Китай
    21.00
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    Прогнозы на матч Австралия - Китай

    Исход игры
    Австралия
    92.2% (59)
    Ничья
    3.1% (2)
    Китай
    4.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.9% (39)
    Меньше
    38.1% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    58.73% (37)
    Нет
    41.27% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Австралия
    42.2% (27)
    2:0 Австралия
    21.9% (14)
    1:0 Австралия
    10.9% (7)
    3:1 Австралия
    9.4% (6)
    3:0 Австралия
    4.7% (3)
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    Австралия
    Китай
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