Тур: 3.
История личных встреч
Австралия
Китай
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1.67
Среднее время на гол
270
54
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
67
Бомбардиры внутри турнира
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенги Кусини
|4 (1)
|0.5
|Макларен Джейми
|3
|0.38
|Дюк Митчелл
|2
|0.25
|Гудвин Крейг
|2
|0.25
|Суттар Гарри
|2
|0.25
|Бойл Мартин
|1
|0.13
|Таггарт Адам
|1
|0.13
|Боррьелло Брендон
|1
|0.13
|Хрустич Айдин
|1
|0.13
|Роулс Кай
|1
|0.13
|Айдэйл Джон
|1
|0.13
|Баккус Кенау
|1
|0.13
|Иранкунда Нестори
|1 (1)
|0.13
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|5
|0.63
|Шангуань Ван
|1
|0.13
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.13
|Жанг Юнинг
|1
|0.13
|Фернандиньо V
|1 (1)
|0.13
Карточки
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баккус Кенау
|4
|0
|Роулс Кай
|2
|0
|Силвера Самуэл
|2
|0
|Йенги Кусини
|0
|1
|Дюк Митчелл
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Юаньи
|1
|1
|Лэй У
|2
|0
|Ян Цзэсян
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Се Вэньфэн
|2
|0
|Байхеламу Абудувайли
|2
|0
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Шангуань Ван
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Алан VI
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|Гао Тиануй
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Цзян Шэнлон
|1
|0
|Ван Чжэньао
|1
|0
|Фан Хао
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Результаты матчей
Австралия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Китай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Австралия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Китай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
5
Австралия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Китай
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
15
4
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
22
9
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
4
18%
1
11%
1-15
4
18%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
4
18%
3
33%
76-90
Пропущено
1
19
0 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
0 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
1
100%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Австралия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Индонезия - Австралия 0:0 Австралия - Бахрейн 0:1 Австралия - Палестина 5:0 Бангладеш - Австралия 0:2
Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1
Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Китай - Саудовская Аравия 1:2 Япония - Китай 7:0 Южная Корея - Китай 1:0 Китай - Таиланд 1:1
Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2 Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0 Новая Зеландия - Китай 2:1
Результаты матчей
Австралия
Китай
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Австралия
Китай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
35
35
17
35
17
35
17
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Австралия - Китай
Исход игры
Австралия
92.2% (59)
Ничья
3.1% (2)
Китай
4.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (39)
Меньше
38.1% (24)
Обе команды забьют
Да
58.73% (37)
Нет
41.27% (26)
Популярный счёт
2:1 Австралия
42.2% (27)
2:0 Австралия
21.9% (14)
1:0 Австралия
10.9% (7)
3:1 Австралия
9.4% (6)
3:0 Австралия
4.7% (3)
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