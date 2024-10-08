Тур: 3.
Позже
История личных встреч
Катар
Кыргызстан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Али Алмоез
|8 (2)
|1
|Афиф Акрам
|3 (1)
|0.38
|Аль-Рауи Ахмед
|2
|0.25
|Машааль Мустафа
|2
|0.25
|Аль-Хайдос Хассан
|1
|0.13
|Юссеф Юссеф
|1
|0.13
|Айман Юсеф
|1
|0.13
|Аль-Абдуллах Тамим
|1
|0.13
|Ibrahim Al-Hassan
|1
|0.13
|Алаэльдин Ахмед
|1 (1)
|0.13
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|4
|0.5
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0.25
|Мерк Кай
|2
|0.25
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.13
|Батырканов Эрнест
|1
|0.13
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.13
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.13
|Браузман Кристиян
|1
|0.13
|Мерк Кими
|1
|0.13
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.13
Карточки
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|2
|0
|Юссеф Юссеф
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Баршам Мешаал
|1
|0
|Аль-Хадрами Наиф
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
|Аль-Рауи Ахмед
|1
|0
|Ibrahim Al-Hassan
|1
|0
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дациев Саид
|1
|1
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
Результаты матчей
Катар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кыргызстан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
Катар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кыргызстан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
8
Катар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кыргызстан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
6
33%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
КНДР - Катар 2:2 Катар - ОАЭ 1:3 Катар - Индия 2:1 Афганистан - Катар 0:0
Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Иордания - Катар 1:3 Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1
Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5
Результаты матчей
Катар
Кыргызстан
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
8:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Катар
Кыргызстан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
35
26
17
17
17
17
17
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Катар - Кыргызстан
Исход игры
Катар
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Кыргызстан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (23)
Меньше
57.41% (31)
Обе команды забьют
Да
42.59% (23)
Нет
57.41% (31)
Популярный счёт
2:1 Катар
30.9% (17)
2:0 Катар
29.1% (16)
1:0 Катар
23.6% (13)
3:0 Катар
3.6% (2)
3:1 Катар
3.6% (2)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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