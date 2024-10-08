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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Катар
FIFA #44
 
Позже
Кыргызстан
FIFA #106
Прогнозы 55
Катар 94.5% (52)
X 5.5% (3)
Кыргызстан 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Кыргызстан
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История личных встреч

Катар
Кыргызстан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Али Алмоез 8 (2) 1
Афиф Акрам 3 (1) 0.38
Аль-Рауи Ахмед 2 0.25
Машааль Мустафа 2 0.25
Аль-Хайдос Хассан 1 0.13
Юссеф Юссеф 1 0.13
Айман Юсеф 1 0.13
Аль-Абдуллах Тамим 1 0.13
Ibrahim Al-Hassan 1 0.13
Алаэльдин Ахмед 1 (1) 0.13
Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 4 0.5
Абдурахманов Одилжон 2 0.25
Мерк Кай 2 0.25
Жыргалбек Кайрат 1 0.13
Батырканов Эрнест 1 0.13
Алыкулов Гулжигит 1 0.13
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.13
Браузман Кристиян 1 0.13
Мерк Кими 1 0.13
Кичин Валерий 1 (1) 0.13

Карточки

Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 2 0
Юссеф Юссеф 2 0
Фати Ахмед 1 0
Баршам Мешаал 1 0
Аль-Хадрами Наиф 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Аль-Рауи Ахмед 1 0
Ibrahim Al-Hassan 1 0
Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дациев Саид 1 1
Абдурахманов Одилжон 2 0
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Токотаев Ержан 1 0

Результаты матчей

Катар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кыргызстан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
Катар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кыргызстан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
8
Катар
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кыргызстан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
3
21%
3
38%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
29%
4
40%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
3
17%
16-30
5
24%
6
33%
31-45
4
19%
4
22%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
КНДР - Катар 2:2 Катар - ОАЭ 1:3 Катар - Индия 2:1 Афганистан - Катар 0:0
Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Иордания - Катар 1:3 Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0 Катар - РОССИЯ 1:1
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Кыргызстан - Малайзия 1:1
Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Кыргызстан - Иран 1:5

Результаты матчей

Катар
Кыргызстан

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
8:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
8
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
8:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
8
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Катар
Кыргызстан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
2
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
1
7
5.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Иран
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3.
ОАЭ
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5.
Катар
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5.
ОАЭ
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
Катар
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6.
КНДР
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Катар - Кыргызстан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Катар 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Кыргызстан 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Катар
    Ничья
    Кыргызстан
    11.00
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    Прогнозы на матч Катар - Кыргызстан

    Исход игры
    Катар
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Кыргызстан
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (23)
    Меньше
    57.41% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    42.59% (23)
    Нет
    57.41% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Катар
    30.9% (17)
    2:0 Катар
    29.1% (16)
    1:0 Катар
    23.6% (13)
    3:0 Катар
    3.6% (2)
    3:1 Катар
    3.6% (2)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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    Катар
    Кыргызстан
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