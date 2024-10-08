Тур: 3.
История личных встреч
Оман
Кувейт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
11
Голов в среднем за матч
0.67
2.2
Среднее время на гол
135
40
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
0.38
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
240
60
Бомбардиры внутри турнира
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Мушайфри Абдулрахман
|3
|0.38
|Аль-Малки Омар
|2 (1)
|0.25
|Салех Матаз
|1
|0.13
|Аль-Кааби Ахмед
|1
|0.13
|Аль-Гафри Мохаммед
|1
|0.13
|Аль-Сабхи Иссам
|1
|0.13
|Аль-Гассани Мухсен
|1
|0.13
Кувейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахам Мохаммад
|2
|0.25
|Аль-Хальди Шабиб
|2 (1)
|0.25
|Шехаб Атбии
|1
|0.13
|Eid Naser Jarman Habla Al
|1
|0.13
|Нассер Юссеф
|1 (1)
|0.13
Карточки
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Алави Аршад
|2
|1
|Аль-Саади Хариб
|3
|0
|Аль-Сабхи Иссам
|2
|0
|Аль-Бусаиди Али
|1
|0
|Аль-Кааби Ахмед
|1
|0
|Аль-Гафри Мохаммед
|1
|0
|Аль-Харти Амьяд
|1
|0
|Фаваз Абдулла
|1
|0
|Аль Хамиси Ахмед
|1
|0
|Нассер Аль-Равахи
|1
|0
|Аль-Шамоюси Абдул
|1
|0
Кувейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Харби Фейсал
|2
|1
|Аль-Дефири Ахмад
|1
|0
|Аль-Энези Султан
|1
|0
|Абуджабара Редха
|1
|0
|Аль-Санеа Сами
|1
|0
|Аль-Каллаф Хамад
|1
|0
|Rashed Al Dousari
|1
|0
|Алдханхани Халед
|1
|0
|Аль-Энези Хасан
|1
|0
|Athbi Saleh
|1
|0
|Salman Bormeya
|1
|0
Результаты матчей
Оман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кувейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Оман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кувейт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
1
Оман
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кувейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
5
71%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Оман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оман - Южная Корея 1:3 Ирак - Оман 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Тайвань - Оман 0:3
Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Кыргызстан - Оман 1:1 Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2
Кувейт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кувейт - Ирак 0:0 Иордания - Кувейт 1:1 Кувейт - Афганистан 1:0 Индия - Кувейт 0:0
Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Кувейт - Уганда 0:2 Кувейт - Ливия 1:3 Афганистан - Кувейт 0:4 Кувейт - Индия 0:1 Сирия - Кувейт 1:2 ОАЭ - Кувейт 1:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Кувейт - Таджикистан 2:1 Кувейт - Филиппины 2:0 Бахрейн - Кувейт 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Кувейт - Катар 0:2 Ирак - Кувейт 1:0
Результаты матчей
Оман
Кувейт
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оман
Кувейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
26
17
Группа B
Группа B
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Оман - Кувейт
Исход игры
Оман
30.8% (16)
Ничья
42.3% (22)
Кувейт
26.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
23.53% (12)
Меньше
76.47% (39)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (21)
1:0 Оман
23.1% (12)
1:2 Кувейт
17.3% (9)
0:1 Кувейт
5.8% (3)
2:0 Оман
3.8% (2)
2:1 Оман
3.8% (2)
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