  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Оман
FIFA #78
 
Позже
Кувейт
FIFA #134
Прогнозы 52
Оман 30.8% (16)
X 42.3% (22)
Кувейт 26.9% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Оман
Ничья
Кувейт
5.30
Реклама, zenit.win
3.90
Реклама, betcity.ru
5.80
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Оман
Кувейт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

КНПЗ
1:2
КНПЗ
0:1
КА
1:0
ММ
0:5
ММ
0:2
АЧК
0:1
КНПЗ
0:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

0.67
2.2

Среднее время на гол

135
40

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

0.38
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

240
60

Бомбардиры внутри турнира

Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Мушайфри Абдулрахман 3 0.38
Аль-Малки Омар 2 (1) 0.25
Салех Матаз 1 0.13
Аль-Кааби Ахмед 1 0.13
Аль-Гафри Мохаммед 1 0.13
Аль-Сабхи Иссам 1 0.13
Аль-Гассани Мухсен 1 0.13
Кувейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахам Мохаммад 2 0.25
Аль-Хальди Шабиб 2 (1) 0.25
Шехаб Атбии 1 0.13
Eid Naser Jarman Habla Al 1 0.13
Нассер Юссеф 1 (1) 0.13

Карточки

Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Алави Аршад 2 1
Аль-Саади Хариб 3 0
Аль-Сабхи Иссам 2 0
Аль-Бусаиди Али 1 0
Аль-Кааби Ахмед 1 0
Аль-Гафри Мохаммед 1 0
Аль-Харти Амьяд 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Аль Хамиси Ахмед 1 0
Нассер Аль-Равахи 1 0
Аль-Шамоюси Абдул 1 0
Кувейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Харби Фейсал 2 1
Аль-Дефири Ахмад 1 0
Аль-Энези Султан 1 0
Абуджабара Редха 1 0
Аль-Санеа Сами 1 0
Аль-Каллаф Хамад 1 0
Rashed Al Dousari 1 0
Алдханхани Халед 1 0
Аль-Энези Хасан 1 0
Athbi Saleh 1 0
Salman Bormeya 1 0

Результаты матчей

Оман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кувейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Оман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кувейт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
1
Оман
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кувейт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
5
71%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Оман
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оман - Южная Корея 1:3 Ирак - Оман 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1 Тайвань - Оман 0:3
Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Кыргызстан - Оман 1:1 Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0 Ирак - Оман 3:2
Кувейт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кувейт - Ирак 0:0 Иордания - Кувейт 1:1 Кувейт - Афганистан 1:0 Индия - Кувейт 0:0
Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Кувейт - Уганда 0:2 Кувейт - Ливия 1:3 Афганистан - Кувейт 0:4 Кувейт - Индия 0:1 Сирия - Кувейт 1:2 ОАЭ - Кувейт 1:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Кувейт - Таджикистан 2:1 Кувейт - Филиппины 2:0 Бахрейн - Кувейт 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Кувейт - Катар 0:2 Ирак - Кувейт 1:0

Результаты матчей

Оман
Кувейт

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Оман
Кувейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Иордания
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Ирак
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Кувейт
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Палестина
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Оман
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Иордания
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Южная Корея
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
6.
Палестина
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иордания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Южная Корея
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Палестина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Ирак
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оман - Кувейт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 39 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Оман 30.8% (16)
    X 42.3% (22)
    Кувейт 26.9% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оман
    Ничья
    Кувейт
    5.30
    Реклама, zenit.win
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    5.80
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оман - Кувейт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Оман - Кувейт

    Исход игры
    Оман
    30.8% (16)
    Ничья
    42.3% (22)
    Кувейт
    26.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.53% (12)
    Меньше
    76.47% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (33)
    Нет
    35.29% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (21)
    1:0 Оман
    23.1% (12)
    1:2 Кувейт
    17.3% (9)
    0:1 Кувейт
    5.8% (3)
    2:0 Оман
    3.8% (2)
    2:1 Оман
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оман
    Кувейт
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный