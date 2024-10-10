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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 3.
Бахрейн
FIFA #76
 
Позже
Индонезия
FIFA #129
Прогнозы 111
Бахрейн 64.9% (72)
X 24.3% (27)
Индонезия 10.8% (12)
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Бахрейн
Ничья
Индонезия
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22
Лутфалла
Эбрахим
17
Винсент
Эммануэль
3
Аль-Хаям
Валид
2
Бенадди
Амине
23
Аль-Халаси
Абдулла
7
Мадан
Али
14
Haram
Али
Абдулла
6
Аль-Асфур
Аббас
8
Мархун
Мохамед
12
Абдулджаббар
Махди
19
Аль-Асвад
Камиль
1
Пас
Мартен
6
Уолш
Сэнди
3
Идзес
Джей
4
Амат
Хорди
17
Вердонк
Калвин
2
Меес
Хилгерс
10
Malik
Risaldi
19
Хайе
Том
18
Йеннер
Ивар
11
Оратмангун
Рагнар
9
Стрёйк
Рафаэль
Бахрейн
4-4-2
Индонезия
5-4-1

История личных встреч

Бахрейн
Индонезия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМОМ
10:0
ЧМОМ
0:2

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

10
2

Среднее время на гол

9
45

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакер Сайед 2 0.25
Аль-Асвад Камиль 1 0.13
Мадан Али 1 0.13
Мархун Мохамед 1 0.13
Абдулджаббар Махди 1 0.13
Аль-Хумайдан Махди 1 0.13
Аль Хатал Ибрагим 1 0.13
Юсуф Абдулла 1 (1) 0.13
Абдулатиф Исмаил 1 (1) 0.13
Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сананта Рамадан 4 (1) 0.4
Димас Драхад Мухаммад 3 0.3
Ридхо Ризки 3 0.3
Оратмангун Рагнар 2 0.2
Маулана Эги 2 0.2
Бинтанг Хокки 2 0.2
Хайе Том 1 0.1
Рамдани Саддил 1 0.1
Паттинама Шейн 1 0.1
Идзес Джей 1 0.1
Сулаеман Витан 1 (1) 0.1

Карточки

Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хаям Валид 2 0
Аль-Хардан Мохаммед 2 0
Адель Мохамед 1 0
Мадан Али 1 0
Аль-Шамсан Хамад 1 0
Haram Али Абдулла 1 0
Али Хазаа 1 0
Аль-Асфур Аббас 1 0
Аль Хатал Ибрагим 1 0
Аль-Халаси Абдулла 1 0
Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубнер Джастин 3 0
Уолш Сэнди 2 0
Мангкуалам Аснави 2 0
Сулаеман Витан 2 0
Амат Хорди 0 1
Клок Марк 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Рамдани Саддил 1 0
Пас Мартен 1 0
Идзес Джей 1 0
Чу-А-Он Натан 1 0
Камбуйа Рики 1 0
Йеннер Ивар 1 0
Стрёйк Рафаэль 1 0
Сутариади Эрнандо Ари 1 0
Бинтанг Хокки 1 0
Muhammad Ferarri 1 0

Результаты матчей

Бахрейн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Индонезия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Бахрейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Индонезия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
9
Бахрейн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Индонезия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

3
13
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

10
22
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
4
40%
4
18%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
20%
3
14%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Бахрейн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бахрейн - Япония 0:5 Австралия - Бахрейн 0:1 ОАЭ - Бахрейн 1:1 Бахрейн - Йемен 0:0
Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5 Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1
Индонезия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индонезия - Австралия 0:0 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Индонезия - Филиппины 2:0 Индонезия - Ирак 0:2
Индонезия - Танзания 0:0 Вьетнам - Индонезия 0:3 Индонезия - Вьетнам 1:0 Австралия - Индонезия 4:0 Япония - Индонезия 3:1 Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2

Результаты матчей

Бахрейн
Индонезия

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бахрейн
Индонезия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
5
1.5
4
6
2
6
2.5
3
7
1
7
3.5
2
8
1
7
4.5
2
8

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 2 2 0 0 12 - 0 6
2.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Австралия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Бахрейн
 Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
5.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
6.
Китай
 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Австралия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
6.
Бахрейн
 Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Австралия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Катар Али Алмоез 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 3
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • До матча
  • Анонс
    Добро пожаловать на матч третьего раунда азиатской квалификации чемпионата мира-2026 между сборными Бахрейна и Индонезии. Текстовую трансляцию встречи проведёт Артур Гаямов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бахрейн - Индонезия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 октября 2024, осталось 19 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Бахрейн 64.9% (72)
X 24.3% (27)
Индонезия 10.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бахрейн
Ничья
Индонезия
3.05
3.30
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бахрейн - Индонезия

Исход игры
Бахрейн
65.5% (74)
Ничья
23.9% (27)
Индонезия
10.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.09% (32)
Меньше
70.91% (78)
Обе команды забьют
Да
45.45% (50)
Нет
54.55% (60)
Популярный счёт
1:0 Бахрейн
33.6% (38)
1:1 Ничья
19.5% (22)
2:1 Бахрейн
14.2% (16)
2:0 Бахрейн
10.6% (12)
1:2 Индонезия
8% (9)
4:0 Бахрейн
2.7% (3)
0:1 Индонезия
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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Индонезия
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