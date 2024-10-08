Тур: 3.
История личных встреч
Бахрейн
Индонезия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
10
2
Среднее время на гол
9
45
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Бахрейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакер Сайед
|2
|0.25
|Аль-Асвад Камиль
|1
|0.13
|Мадан Али
|1
|0.13
|Мархун Мохамед
|1
|0.13
|Абдулджаббар Махди
|1
|0.13
|Аль-Хумайдан Махди
|1
|0.13
|Аль Хатал Ибрагим
|1
|0.13
|Юсуф Абдулла
|1 (1)
|0.13
|Абдулатиф Исмаил
|1 (1)
|0.13
Индонезия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сананта Рамадан
|4 (1)
|0.4
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|0.3
|Ридхо Ризки
|3
|0.3
|Оратмангун Рагнар
|2
|0.2
|Маулана Эги
|2
|0.2
|Бинтанг Хокки
|2
|0.2
|Хайе Том
|1
|0.1
|Рамдани Саддил
|1
|0.1
|Паттинама Шейн
|1
|0.1
|Идзес Джей
|1
|0.1
|Сулаеман Витан
|1 (1)
|0.1
Карточки
Бахрейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хаям Валид
|2
|0
|Аль-Хардан Мохаммед
|2
|0
|Адель Мохамед
|1
|0
|Мадан Али
|1
|0
|Аль-Шамсан Хамад
|1
|0
|Haram Али Абдулла
|1
|0
|Али Хазаа
|1
|0
|Аль-Асфур Аббас
|1
|0
|Аль Хатал Ибрагим
|1
|0
|Аль-Халаси Абдулла
|1
|0
Индонезия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубнер Джастин
|3
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Мангкуалам Аснави
|2
|0
|Сулаеман Витан
|2
|0
|Амат Хорди
|0
|1
|Клок Марк
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Рамдани Саддил
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Чу-А-Он Натан
|1
|0
|Камбуйа Рики
|1
|0
|Йеннер Ивар
|1
|0
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0
|Сутариади Эрнандо Ари
|1
|0
|Бинтанг Хокки
|1
|0
|Muhammad Ferarri
|1
|0
Результаты матчей
Бахрейн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Индонезия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Бахрейн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Индонезия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
9
Бахрейн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Индонезия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
13
3 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
2
15%
1-15
1
33%
2
15%
16-30
1
33%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
10
22
8 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
4
40%
4
18%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Бахрейн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Бахрейн - Япония 0:5 Австралия - Бахрейн 0:1 ОАЭ - Бахрейн 1:1 Бахрейн - Йемен 0:0
Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5 Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0 Бахрейн - Оман 0:1
Индонезия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индонезия - Австралия 0:0 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Индонезия - Филиппины 2:0 Индонезия - Ирак 0:2
Индонезия - Танзания 0:0 Вьетнам - Индонезия 0:3 Индонезия - Вьетнам 1:0 Австралия - Индонезия 4:0 Япония - Индонезия 3:1 Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0 Индонезия - Аргентина 0:2
Результаты матчей
Бахрейн
Индонезия
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:5
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
6
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бахрейн
Индонезия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
82
35
46
26
37
17
28
17
28
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Катар
|Али Алмоез
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 3
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Бахрейн - Индонезия
Исход игры
Бахрейн
61.5% (32)
Ничья
23.1% (12)
Индонезия
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (15)
Меньше
70.59% (36)
Обе команды забьют
Да
47.06% (24)
Нет
52.94% (27)
Популярный счёт
1:0 Бахрейн
30.8% (16)
1:1 Ничья
19.2% (10)
2:1 Бахрейн
13.5% (7)
2:0 Бахрейн
11.5% (6)
1:2 Индонезия
9.6% (5)
0:1 Индонезия
5.8% (3)
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