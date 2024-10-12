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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Родина Москва
0:1
Первый тайм: 30'
Енисей
0'
0:1
30' Гол

Ход матча

30'
0:1
Прогнозы 114
Родина Москва 72.8% (83)
X 22.8% (26)
Енисей 4.4% (5)
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Родина Москва
Енисей

История личных встреч

Родина Москва
Енисей

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

КФ
1:1
МПЛ
2:1
МПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 6 0.43
Рейна Йорди 2 0.14
Шадринцев Дмитрий 2 0.14
Гордюшенко Астемир 1 0.07
Концевой Артём Александрович 1 0.07
Бурлаков Матвей 1 0.07
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 4 0.29
Савельев Максим 4 0.29
Масловский Александр 1 0.07
Гилязетдинов Артур 1 0.07
Григорьев Даниил 1 0.07
Шипунов Тимофей 1 0.07
Цесь Ян 1 0.07

Карточки

Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 5 0
Мусаев Леон 4 0
Фищенко Руслан 3 0
Клещенко Александр 2 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Кочиев Хетаг 1 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самойлов Денис 4 0
Чуканов Андреа 3 0
Ширяев Максим 3 0
Масловский Александр 2 0
Ломакин Александр 2 0
Рукас Томас 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Савельев Максим 2 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Богатырев Никита 1 0

Результаты матчей

Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
8
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Енисей
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
2
25%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
4
50%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
5
36%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2
Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2
Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0

Результаты матчей

Родина Москва
Енисей

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Родина Москва
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
5.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 14 4 7 3 14 - 13 19
9.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
10.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
11.
Енисей
 0:0 Заявка 14 5 2 7 13 - 15 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Родина Москва
 0:0 Заявка 7 2 4 1 6 - 4 10
12.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
4.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
5.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Родина Москва
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
12.
Енисей
 0:0 Заявка 8 2 1 5 4 - 9 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЯН ЦЕСЬ!
    Мазурин исполнил подачу с углового с левого фланга, а Цесь головой с линии вратарской расстрелял ворота Шакерова!
  • Опасный момент
    27'
    Хорошая комбинация красноярцев завершается ударом Михаила Тихонова с 15 метров - Шакеров впервые вступает в игру!
  • Угловой
    25'
    Угловой от Данилина не привел к острому моменту, вторым темпом Максим мягко навесил в руки Шамову.
  • 24'
    Юшин попытался пробить из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от игрока "Енисея" и прошел мимо дальнего угла.
  • 22'
    Данилин с правого края штрафной низом пробил в направлении дальнего угла, но в створ не попал.
  • Офсайд
    21'
    Снова Сокол исполняет диагональ в штрафную, Шадринцев скидывает мяч назад, но в этом моменте у Максима зафиксирован офсайд.
  • 19'
    Пока один момент, похожий на голевой, случился в нашем матче, в целом спокойное начало встречи.
  • 17'
    Шадринцев получил мяч на левом краю штрафной после диагонали от Сокола, однако передача в центр получилась неточной.
  • 15'
    Отметим, что Рейна был вызван в сборную Перу, но отпросился от дальнего вояжа, оставшись в расположении "Родины".
  • Угловой
    14'
    Угловой от Ломакина опасным не получился, быстро "Родина" перевела мяч на чужую половину, где Михаил Тихонов остановил Рейну.
  • Опасный момент
    13'
    Стремительную контратаку провели гости, Эмерсон нашел в штрафной хозяев Мазурина, обводящий удар которого прошел над "девяткой" после касания защитника!
  • Угловой
    12'
    Данилин исполнил угловой с правого фланга, однако оборона "Енисея" отбивается без особого труда.
  • 10'
    Красноярцы добрались до чужой штрафной, однако попытка прорвать оборону через мелкий пас не привела к моменту.
  • 9'
    В Первой лиге команды сыграли четырежды - одна победа у "Енисея", две в активе "Родины", еще в одном случае была зафиксирована ничья.
  • 8'
    Филипп Соколинский месяц отработал в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Родины", сегодня де-юре руководит хозяевами Владимир Бесчастных.
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    • 6'
      Забирает мяч "Родина" под свой контроль, но пока всё происходит вдалеке от ворот Шамова.
    • 5'
      Юшин после навеса с правого фланга оказался в окружении нескольких соперников, количеством взяли красноярцы.
    • Офсайд
      4'
      Не добирается до мяча Савельев после навеса Ломакина, плюс у воспитанника "Чертаново" зафиксирован офсайд.
    • 3'
      "Енисей" же после убедительной домашней победы над "Уралом" (3:0) уступил в Ярославле "Шиннику" (0:2), команда Андрея Тихонова реже всех в лиге играет вничью.
    • 2'
      "Родина" в прошлом туре не смогла обыграть дома тульский "Арсенал", правда, гол Юшина изначально был забит из офсайда.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги "Родина" принимает "Енисей". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.3% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Родина Москва 72.8% (83)
    X 22.8% (26)
    Енисей 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Родина Москва
    Ничья
    Енисей
    3.45
    3.65
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    4.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Родина Москва 0:1 Енисей

    Исход игры
    Родина Москва
    72.8% (83)
    Ничья
    22.8% (26)
    Енисей
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.59% (47)
    Меньше
    58.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    59.29% (67)
    Нет
    40.71% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Родина Москва
    33.3% (38)
    1:0 Родина Москва
    29.8% (34)
    1:1 Ничья
    18.4% (21)
    2:0 Родина Москва
    7% (8)
    1:2 Енисей
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Родина Москва
    1.8% (2)
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    Родина Москва
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