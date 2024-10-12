Пока один момент, похожий на голевой, случился в нашем матче, в целом спокойное начало встречи.

Снова Сокол исполняет диагональ в штрафную, Шадринцев скидывает мяч назад, но в этом моменте у Максима зафиксирован офсайд.

Данилин с правого края штрафной низом пробил в направлении дальнего угла, но в створ не попал.

Юшин попытался пробить из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от игрока "Енисея" и прошел мимо дальнего угла.

Угловой от Данилина не привел к острому моменту, вторым темпом Максим мягко навесил в руки Шамову.

Хорошая комбинация красноярцев завершается ударом Михаила Тихонова с 15 метров - Шакеров впервые вступает в игру!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ЯН ЦЕСЬ! Мазурин исполнил подачу с углового с левого фланга, а Цесь головой с линии вратарской расстрелял ворота Шакерова!

17' Шадринцев получил мяч на левом краю штрафной после диагонали от Сокола, однако передача в центр получилась неточной.

15' Отметим, что Рейна был вызван в сборную Перу, но отпросился от дальнего вояжа, оставшись в расположении "Родины".

14' Угловой от Ломакина опасным не получился, быстро "Родина" перевела мяч на чужую половину, где Михаил Тихонов остановил Рейну.

13' Стремительную контратаку провели гости, Эмерсон нашел в штрафной хозяев Мазурина, обводящий удар которого прошел над "девяткой" после касания защитника!

12' Данилин исполнил угловой с правого фланга, однако оборона "Енисея" отбивается без особого труда.

10' Красноярцы добрались до чужой штрафной, однако попытка прорвать оборону через мелкий пас не привела к моменту.

9' В Первой лиге команды сыграли четырежды - одна победа у "Енисея", две в активе "Родины", еще в одном случае была зафиксирована ничья.