Тур: 14.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
30'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
-
88 Сокол АртёмЗащитник
-
55 Крижан МитчаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Агаев АланЗащитник
- Полузащитник
-
19 Кане МамадуПолузащитник
-
93 Антонов ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бесчастных Владимир
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
-
3 Цесь ЯнЗащитник
-
5 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Рукас ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тихонов Андрей
История личных встреч
Родина Москва
Енисей
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|6
|0.43
|Рейна Йорди
|2
|0.14
|Шадринцев Дмитрий
|2
|0.14
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.07
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.07
|Бурлаков Матвей
|1
|0.07
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|4
|0.29
|Савельев Максим
|4
|0.29
|Масловский Александр
|1
|0.07
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.07
|Григорьев Даниил
|1
|0.07
|Шипунов Тимофей
|1
|0.07
|Цесь Ян
|1
|0.07
Карточки
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|5
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Клещенко Александр
|2
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Кочиев Хетаг
|1
|0
|Бурлаков Матвей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самойлов Денис
|4
|0
|Чуканов Андреа
|3
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Савельев Максим
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
Результаты матчей
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Родина Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
8
Родина Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Енисей
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
75%
2
25%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
2
20%
46-60
4
50%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
60%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
1
7%
3
20%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
5
36%
3
20%
46-60
4
29%
3
20%
61-75
1
7%
2
13%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2
Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Енисей
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Шинник - Енисей 2:0 Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2
Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0
Результаты матчей
Родина Москва
Енисей
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Родина Москва
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 4
|10
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Родина Москва 0:1 Енисей
Исход игры
Родина Москва
72.8% (83)
Ничья
22.8% (26)
Енисей
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
41.59% (47)
Меньше
58.41% (66)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Родина Москва
33.3% (38)
1:0 Родина Москва
29.8% (34)
1:1 Ничья
18.4% (21)
2:0 Родина Москва
7% (8)
1:2 Енисей
4.4% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
3:1 Родина Москва
1.8% (2)
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