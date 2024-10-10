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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Урал
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 57
Урал 94.7% (54)
X 5.3% (3)
Тюмень 0% (0)
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История личных встреч

Урал
Тюмень

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КФ
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секулич Мартин 3 0.23
Аюпов Тимур 3 (1) 0.23
Ионов Алексей 2 0.15
Эрик Бикфалви 1 0.08
Бегич Сильвие 1 0.08
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.08
Каштанов Алексей 1 0.08
Егорычев Андрей 1 0.08
Железнов Юрий 1 0.08
Ишков Илья 1 0.08
Воронов Максим 1 0.08
Итало VI 1 0.08
Мишкич Даниел 1 (1) 0.08
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 2 0.15
Шавлохов Давид 2 0.15
Кенфак Оливье 2 0.15
Воропаев Артём 1 0.08
Купцов Дмитрий 1 0.08
Кулишев Артём 1 (1) 0.08

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 3 1
Мишкич Даниел 3 0
Сунгатулин Фаниль 3 0
Гогличидзе Лео 2 0
Аюпов Тимур 2 0
Секулич Мартин 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шавлохов Давид 3 1
Талалай Денис 3 0
Кенфак Оливье 3 0
Храмцов Максим 2 0
Поройков Станислав 2 0
Клёнкин Данил 1 0
Коротаев Александр 1 0
Карпов Данил 1 0
Воропаев Артём 1 0
Петров Михаил 1 0
Савин Андрей 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тюмень
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тюмень
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
1
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Тюмень
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
3
43%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
2
50%
2
14%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
37%
3
33%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
4
36%
7
35%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
2
18%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2
Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3
Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2
Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2

Результаты матчей

Урал
Тюмень

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Урал
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
4
3
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
7
6
1.5
2
11
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 13 3 6 4 8 - 12 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Урал 94.7% (54)
    X 5.3% (3)
    Тюмень 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Тюмень
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    Прогнозы на матч Урал - Тюмень

    Исход игры
    Урал
    94.8% (55)
    Ничья
    5.2% (3)
    Тюмень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (23)
    Меньше
    59.65% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    38.6% (22)
    Нет
    61.4% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    34.5% (20)
    2:0 Урал
    27.6% (16)
    1:0 Урал
    27.6% (16)
    3:0 Урал
    3.4% (2)
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