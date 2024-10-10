Тур: 14.
История личных встреч
Урал
Тюмень
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секулич Мартин
|3
|0.23
|Аюпов Тимур
|3 (1)
|0.23
|Ионов Алексей
|2
|0.15
|Эрик Бикфалви
|1
|0.08
|Бегич Сильвие
|1
|0.08
|Эмерсон Иллой-Айет
|1
|0.08
|Каштанов Алексей
|1
|0.08
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|Железнов Юрий
|1
|0.08
|Ишков Илья
|1
|0.08
|Воронов Максим
|1
|0.08
|Итало VI
|1
|0.08
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.08
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|2
|0.15
|Шавлохов Давид
|2
|0.15
|Кенфак Оливье
|2
|0.15
|Воропаев Артём
|1
|0.08
|Купцов Дмитрий
|1
|0.08
|Кулишев Артём
|1 (1)
|0.08
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бегич Сильвие
|3
|1
|Мишкич Даниел
|3
|0
|Сунгатулин Фаниль
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Секулич Мартин
|2
|0
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Мосин Егор
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шавлохов Давид
|3
|1
|Талалай Денис
|3
|0
|Кенфак Оливье
|3
|0
|Храмцов Максим
|2
|0
|Поройков Станислав
|2
|0
|Клёнкин Данил
|1
|0
|Коротаев Александр
|1
|0
|Карпов Данил
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Петров Михаил
|1
|0
|Савин Андрей
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тюмень
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Урал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тюмень
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
1
Урал
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Тюмень
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
55%
3
43%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
6
43%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
2
50%
2
14%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
2
11%
2
22%
1-15
3
16%
2
22%
16-30
3
16%
1
11%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
7
37%
3
33%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
4
36%
7
35%
31-45
1
9%
2
10%
46-60
3
27%
3
15%
61-75
2
18%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Урал - Торпедо Москва 1:1 Енисей - Урал 3:0 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2
Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1 Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3
Тюмень
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2
Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1 Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2
Результаты матчей
Урал
Тюмень
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:1
3 раза 43%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Урал
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
43
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
76
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|8
|0
|20 - 12
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|8 - 12
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Сочи
|Писарский Владимир
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 3
Прогнозы на матч Урал - Тюмень
Исход игры
Урал
94.8% (55)
Ничья
5.2% (3)
Тюмень
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (23)
Меньше
59.65% (34)
Обе команды забьют
Да
38.6% (22)
Нет
61.4% (35)
Популярный счёт
2:1 Урал
34.5% (20)
2:0 Урал
27.6% (16)
1:0 Урал
27.6% (16)
3:0 Урал
3.4% (2)
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