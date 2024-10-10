Тур: 14.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Шинник
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2
1.63
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.57
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|3
|0.23
|Шоркин Максим
|2
|0.15
|Алиев Саид
|2
|0.15
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.15
|Магомедов Рашид
|1
|0.08
|Шильцов Константин
|1
|0.08
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малахов Артём
|2
|0.15
|Фёдоров Захар
|2
|0.15
|Алейников Василий
|1
|0.08
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.08
|Загре Бен Азиз
|1
|0.08
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.08
|Сухомлинов Данила
|1 (1)
|0.08
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|3
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Кахидзе Александр
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Шильцов Константин
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Джонатан
|3
|0
|Косогоров Артемий
|3
|0
|Самойлов Дмитрий
|2
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Загре Бен Азиз
|2
|0
|Алейников Василий
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Куль Руслан
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Нефтехимик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Шинник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
6
Нефтехимик
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Шинник
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
2
15%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
5
38%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0
СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0
Шинник
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Шинник - Енисей 2:0 КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0
Результаты матчей
Нефтехимик
Шинник
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
67
310
310
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|8
|0
|20 - 12
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|8 - 12
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Сочи
|Писарский Владимир
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 3
Прогнозы на матч Нефтехимик - Шинник
Исход игры
Нефтехимик
54.5% (30)
Ничья
32.7% (18)
Шинник
12.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (20)
Меньше
63.64% (35)
Обе команды забьют
Да
65.45% (36)
Нет
34.55% (19)
Популярный счёт
2:1 Нефтехимик
29.1% (16)
1:1 Ничья
29.1% (16)
1:0 Нефтехимик
20% (11)
1:2 Шинник
7.3% (4)
2:0 Нефтехимик
5.5% (3)
0:0 Ничья
3.6% (2)
0:2 Шинник
3.6% (2)
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