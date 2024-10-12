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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Торпедо Москва
3:0
Второй тайм: 49'
Сокол

Ход матча

12'
Бородин Сергей
1:0
15'
Манелов Ираклий
2:0
26'
Галкин Владислав
3:0
46'
Байтуков Руслан
Шевченко Глеб
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
  • 8 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 120
Торпедо Москва 95% (114)
X 4.2% (5)
Сокол 0.8% (1)
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Торпедо Москва
Сокол

История личных встреч

Торпедо Москва
Сокол

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
0:2
МПЛ
0:1
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 3 0.21
Нетфуллин Равиль 3 (2) 0.21
Корян Аршак 2 0.14
Максимов Максим 2 0.14
Галкин Владислав 2 0.14
Манелов Ираклий 2 0.14
Чупаёв Александр 2 0.14
Червяков Руслан 2 0.14
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.07
Соколов Артём 1 0.07
Шитов Виталий 1 0.07
Чурич Марио 1 0.07
Шамкин Даниил 0 0
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.21
Карпицкий Егор 2 0.14
Сасин Дмитрий 1 0.07
Самко Владислав 1 0.07
Чуриков Иван 1 0.07

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Данилкин Егор 2 0
Корян Аршак 1 0
Роганович Боян 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 3 0
Сасин Дмитрий 2 0
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Чуриков Иван 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сокол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Торпедо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сокол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
8
42%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0
Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1
Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Сокол

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 100%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
1.5
Больше Меньше
1
12
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 3:0 Заявка 14 6 8 0 23 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
5.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 14 4 6 4 11 - 13 18
10.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Шинник
 0:0 Заявка 14 3 6 5 9 - 13 15
15.
Сокол
 0:3 Заявка 14 3 6 5 8 - 15 15
16.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
2.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
3.
Торпедо Москва
 3:0 Заявка 8 4 4 0 17 - 8 16
4.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 0:0 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 0:3 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 3:0 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
4.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
5.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
14.
Сокол
 0:3 Заявка 7 1 3 3 4 - 11 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Шинник
 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 7 4
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    49'
    Владислав Самко нарушил правила в атаке "Сокола" на левом фланге, толкнув владевшего мячом Руслана Байтукова.
  • 47'
    По замене сделали главные тренеры Олег Кононов и Алексей Бага в перерыве. Второй тайм стартовал спокойно.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Замена
    Руслан Байтуков вышел на замену в перерыве в составе "Торпедо" вместо Глеба Шевченко.
  • Замена
    Владислав Шпитальный вышел на замену в перерыве в составе "Сокола" вместо Артёма Максименко.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. "Торпедо" - "Сокол" - 3:0. С крупным счётом в свою пользу уходят в раздевалку "чёрно-белые". Второй тайм скоро.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • 45'
    Боян Роганович задвинул подачу слева в центр чужой штрафной площади - в результате мяч вынес оттуда Дмитрий Сасин.
  • 44'
    Дмитрий Сасин на левом фланге атаки "Сокола" отобрал было мяч у Глеба Шевченко, но быстро вернулось владение к "автозаводцам".
  • 42'
    Шамиль Саадуев подал штрафной удар "Сокола" с левого фланга высоко к дальней штанге в руки Виталия Ботнаря.
  • Фол, нарушение
    41'
    Владислав Галкин на правом фланге обороны контролировал Данила Полубояринова и нарушил против него правила.
  • Фол, нарушение
    40'
    Заработал штрафной удар теперь Игорь Горбунов для своей команды - навалился на него сзади Артём Максименко.
  • Фол, нарушение
    39'
    Боян Роганович вбросил коротко аут торпедовцев на левом фланге, Ираклий Манелов закрутил мяч в чужую штрафную площадь, потом после потери хозяев Игорь Горбунов пошёл в контрпрессинг и сфолил против Александра Гуза. 
  • 38'
    Владислав Галкин стал крутиться с мячом на правом полуфланге, но техники не хватило, чтобы сохранить его под личным контролем под напором двух соперников. Впрочем, остался мяч у "Торпедо", хозяевам достался аут.
  • Фол, нарушение
    37'
    Зафиксирован фол на фланге в центральной трети поля в исполнении Владислава Галкина против Владислава Самко. Не первый раз пересекаются они в рамках борьбы на футбольном поле.
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    • Фол, нарушение
      35'
      В центре поля зафиксировано нарушение правил со стороны гостей. Трудно определить, кто именно против кого фолил, потому что там несколько единоборств было.
    • Опасный момент
      33'
      Момент "Торпедо"! Владислав Галкин перед чужой штрафной площадью отнял мяч у Дмитрия Иванова, продвинулся вперёд и прокрутил мяч недалеко от левой девятки створа.
    • 32'
      Нужно находить торпедовцам мотивацию и дальше играть инициативно в этом матче. Или не нужно - и так она сохраняется?
    • 31'
      Угловой торпедовцев с правого фланга обернулся крайне неточным ударом Игоря Горбунова с левого полуфланга влёт с подступов к штрафной площади.
    • Угловой
      30'
      Глеб Шевченко успел к мячу справа в чужой штрафной площади и прострелил - мяч от Ивана Чурикова отскочил на угловой.
    • Фол, нарушение
      29'
      Артём Максименко перед чужой штрафной площадью нарушил правила против Глеба Шевченко и уже после свистка нанёс плотный низовой удар в руки Виталия Ботнаря.
    • 28'
      В онлайн-таблице "Торпедо" выбирается пока что на первое место, набирая в таком формате 26 очков.
    • 27'
      Легко и непринуждённо "Торпедо" забило три мяча менее чем за полчаса. "Автозаводцы" отлично себя чувствуют на поле и продолжают контролировать ход игры.
    • Описание гола
      25'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН!
      Легко крушит команда Олега Кононова чужие построения в защите. Максим Максимов слева в атаке "Торпедо" отдал передачу коротко Равилю Нетфуллину, тот прострелил, а Владислав Галкин опередил упавшего Ивана Чурикова и ногой отправил мяч в сетку.
    • 24'
      Владислав Галкин подал штрафной удар с правой стороны, потом Ираклий Манелов набросил с игры из глубины поля - защитники "Сокола" успешно справились со всем этим.
    • Фол, нарушение
      23'
      Максим Максимов заработал для "Торпедо" штрафной удар в атаке в правой зоне - против него нарушил правила Шамиль Саадуев.
    • 23'
      Егор Данилкин отдавал пас немного вперёд по правому флангу на Владислава Галкина и отправил мяч в аут.
    • 22'
      Игорь Горбунов классную технику показал в чужой штрафной площади и пробил с ближний (правый) угол с короткого расстояния, а Пётр Косаревский отразил мяч.
    • Фол, нарушение
      21'
      Нарушение правил рядом с центральным кругом. Дмитрий Иванов сфолил против Игоря Горбунова и выслушал устное внушение от арбитра.
    • 20'
      Александр Гуз делал из центральной зоны передачу на ход на правый фланг Роману Юзепчуку - мяч покинул пределы поля за боковую линию.
    • 19'
      "Сокол" всё-таки изменил характер своей игры. Уступает команда гостей в два мяча, всё время обороняться ей не с руки уже.
    • Фол, нарушение
      18'
      Данил Полубояринов заработал штрафной удар на левом фланге для "Сокола". Сфолил Равиль Нетфуллин.
    • Фол, нарушение
      17'
      Владислав Галкин сфолил на фланге в центральной трети поля вроде против Владислава Самко. Там комплексная борьба была.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ИРАКЛИЙ МАНЕЛОВ!
      Прекрасный удар игрока торпедовцев в дальний угол. Сместился немного с левого фланга Ираклий Манелов и бахнул из-за пределов штрафной площадки опускающимся ударом в правым углом.
    • 15'
      Шамиль Саадуев атаковал левым флангом у "Сокола", но Егор Данилкин отобрал мяч без фола в подкате.
    • 14'
      Московскому "Торпедо", с другой стороны, противопоказано расслабляться, иначе можно потом пожалеть об этом.
    • 13'
      Пока не видно со стороны "Сокола" деятельных попыток исправить произошедшее, то есть сравнять счёт.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! СЕРГЕЙ БОРОДИН!
      Боян Роганович с игры навесил к дальнему углу вратарской, оттуда пробил головой Сергей Бородин с отскоком от газона, а Глеб Шевченко не попал головой по мячу, и так зашедшему в правый угол.
    • Угловой
      11'
      Боян Роганович осуществил подачу справа с углового на ближнюю штангу - отбился здесь "Сокол".
    • Опасный момент
      10'
      Игорь Горбунов приблизился по центру к линии штрафной площади и пробил в правый нижний угол - Пётр Косаревский сначала отразил мяч, а затем забрал его.
    • 9'
      Дмитрий пробивал с правого полуфланга из-за пределов штрафной площади по воротам "Торпедо", и мяч заблокировал Сергей Бородин.
    • 8'
      Максим Максимов нанёс дальний удар чуть правее центра створа ворот "Сокола". Мяч уверенно зафиксировал Пётр Косаревский.
    • 7'
      Роман Юзепчук, бывший игрок "Торпедо", всё-таки обошёлся без медицинской помощи, хотя могла она ему понадобиться.
    • 6'
      У "Сокола" также три матча в Мелбет-Первой лиге составляет безвыигрышная серия, но у саратовской команды на этом отрезке только одна ничья - и два поражения.
    • 5'
      Три раза подряд торпедовцы в рамках первенства вничью играли, поэтому сегодня домашняя победа была бы для "чёрно-белых" особенно кстати.
    • 4'
      Атаковать пытались торпедовцы правым флангом, пошла туда передача у хозяев, но не удержал Глеб Шевченко мяч в пределах поля. Аут в пользу "Сокола".
    • 3'
      "Торпедо" является фаворитом этого матча. Команда Олега Кононова борется за возвращение в Премьер-лигу, а у "Сокола" первоочерёдная задача остаться в Мелбет-Первой лиге.
    • 2'
      "Торпедо" играет в чёрно-белой форме, а у "Сокола" бордовая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Главный судья: Целовальников Владислав (Астрахань, 1).
      Первый помощник: Синянский Евгений (Ярославль, 1).
      Второй помощник: Маликов Дмитрий (Новоалтайск, 1).
      Резервный судья: Шамара Владимир (Ростов-на-Дону, 1).
      Инспектор: Шикерханов Феликс (Дербент).
      Делегат: Папыева Полина Николаевна (Москва).

      Химки. Стадион «Арена Химки».
    • Приветствуем всех любителей футбола! В четырнадцатом туре Мелбет-Первой лиги московское "Торпедо" сыграет против саратовского "Сокола". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 32.2% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Торпедо Москва 95% (114)
    X 4.2% (5)
    Сокол 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Сокол
    1.59
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    6.50
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    6.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 3:0 Сокол

    Исход игры
    Торпедо Москва
    95% (115)
    Ничья
    4.1% (5)
    Сокол
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    45.05% (50)
    Нет
    54.95% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    32.2% (39)
    2:0 Торпедо Москва
    27.3% (33)
    1:0 Торпедо Москва
    19.8% (24)
    3:1 Торпедо Москва
    5.8% (7)
    3:0 Торпедо Москва
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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