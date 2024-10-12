Владислав Шпитальный вышел на замену в перерыве в составе "Сокола" вместо Артёма Максименко.

Руслан Байтуков вышел на замену в перерыве в составе "Торпедо" вместо Глеба Шевченко.

По замене сделали главные тренеры Олег Кононов и Алексей Бага в перерыве. Второй тайм стартовал спокойно.

Конец первого тайма. "Торпедо" - "Сокол" - 3:0. С крупным счётом в свою пользу уходят в раздевалку "чёрно-белые". Второй тайм скоро.

Зафиксирован фол на фланге в центральной трети поля в исполнении Владислава Галкина против Владислава Самко. Не первый раз пересекаются они в рамках борьбы на футбольном поле.

Владислав Галкин стал крутиться с мячом на правом полуфланге, но техники не хватило, чтобы сохранить его под личным контролем под напором двух соперников. Впрочем, остался мяч у "Торпедо", хозяевам достался аут.

Боян Роганович вбросил коротко аут торпедовцев на левом фланге, Ираклий Манелов закрутил мяч в чужую штрафную площадь, потом после потери хозяев Игорь Горбунов пошёл в контрпрессинг и сфолил против Александра Гуза.

Заработал штрафной удар теперь Игорь Горбунов для своей команды - навалился на него сзади Артём Максименко.

Владислав Галкин на правом фланге обороны контролировал Данила Полубояринова и нарушил против него правила.

Шамиль Саадуев подал штрафной удар "Сокола" с левого фланга высоко к дальней штанге в руки Виталия Ботнаря.

Дмитрий Сасин на левом фланге атаки "Сокола" отобрал было мяч у Глеба Шевченко, но быстро вернулось владение к "автозаводцам".

35' В центре поля зафиксировано нарушение правил со стороны гостей. Трудно определить, кто именно против кого фолил, потому что там несколько единоборств было.

33' Момент "Торпедо"! Владислав Галкин перед чужой штрафной площадью отнял мяч у Дмитрия Иванова, продвинулся вперёд и прокрутил мяч недалеко от левой девятки створа.

32' Нужно находить торпедовцам мотивацию и дальше играть инициативно в этом матче. Или не нужно - и так она сохраняется?

31' Угловой торпедовцев с правого фланга обернулся крайне неточным ударом Игоря Горбунова с левого полуфланга влёт с подступов к штрафной площади.

30' Глеб Шевченко успел к мячу справа в чужой штрафной площади и прострелил - мяч от Ивана Чурикова отскочил на угловой.

29' Артём Максименко перед чужой штрафной площадью нарушил правила против Глеба Шевченко и уже после свистка нанёс плотный низовой удар в руки Виталия Ботнаря.

28' В онлайн-таблице "Торпедо" выбирается пока что на первое место, набирая в таком формате 26 очков.

27' Легко и непринуждённо "Торпедо" забило три мяча менее чем за полчаса. "Автозаводцы" отлично себя чувствуют на поле и продолжают контролировать ход игры.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3:0! ВЛАДИСЛАВ ГАЛКИН!

Легко крушит команда Олега Кононова чужие построения в защите. Максим Максимов слева в атаке "Торпедо" отдал передачу коротко Равилю Нетфуллину, тот прострелил, а Владислав Галкин опередил упавшего Ивана Чурикова и ногой отправил мяч в сетку.