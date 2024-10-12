Тур: 14.
3:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
12'
1:0
15'
2:0
26'
3:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
-
8 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Чуриков ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Синяк АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бага Алексей
История личных встреч
Торпедо Москва
Сокол
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
67
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|3
|0.21
|Нетфуллин Равиль
|3 (2)
|0.21
|Корян Аршак
|2
|0.14
|Максимов Максим
|2
|0.14
|Галкин Владислав
|2
|0.14
|Манелов Ираклий
|2
|0.14
|Чупаёв Александр
|2
|0.14
|Червяков Руслан
|2
|0.14
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.07
|Соколов Артём
|1
|0.07
|Шитов Виталий
|1
|0.07
|Чурич Марио
|1
|0.07
|Шамкин Даниил
|0
|0
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|3
|0.21
|Карпицкий Егор
|2
|0.14
|Сасин Дмитрий
|1
|0.07
|Самко Владислав
|1
|0.07
|Чуриков Иван
|1
|0.07
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Корян Аршак
|1
|0
|Роганович Боян
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Дмитрий III
|3
|0
|Сасин Дмитрий
|2
|0
|Косаревский Пётр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Капленко Никита
|0
|1
|Молодцов Артём
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Чуриков Иван
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
4
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сокол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Торпедо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сокол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
8
42%
1
11%
76-90
Пропущено
13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0
Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1
Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Сокол
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
1:1
4 раза 67%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 100%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Сокол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|14
|6
|8
|0
|23 - 12
|26
|2.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|9.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 13
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|9 - 13
|15
|15.
|0:3 Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 15
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|3.
|3:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 8
|16
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|13.
|0:3 Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|3:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|14.
|0:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Сочи
|Писарский Владимир
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 3:0 Сокол
Исход игры
Торпедо Москва
95% (115)
Ничья
4.1% (5)
Сокол
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.85% (52)
Меньше
53.15% (59)
Обе команды забьют
Да
45.05% (50)
Нет
54.95% (61)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
32.2% (39)
2:0 Торпедо Москва
27.3% (33)
1:0 Торпедо Москва
19.8% (24)
3:1 Торпедо Москва
5.8% (7)
3:0 Торпедо Москва
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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