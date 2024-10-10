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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Торпедо Москва
 
Позже
Сокол
Прогнозы 57
Торпедо Москва 96.5% (55)
X 3.5% (2)
Сокол 0% (0)
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Торпедо Москва
Ничья
Сокол
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История личных встреч

Торпедо Москва
Сокол

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
0:2
МПЛ
0:1
ВДЗЦ
1:1
ВДЗЦ
0:2
ВДЗЦ
3:1
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
67

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 3 0.23
Нетфуллин Равиль 3 (2) 0.23
Корян Аршак 2 0.15
Максимов Максим 2 0.15
Чупаёв Александр 2 0.15
Червяков Руслан 2 0.15
Галкин Владислав 1 0.08
Манелов Ираклий 1 0.08
Соколов Артём 1 0.08
Шитов Виталий 1 0.08
Чурич Марио 1 0.08
Шамкин Даниил 0 0
Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.23
Карпицкий Егор 2 0.15
Сасин Дмитрий 1 0.08
Самко Владислав 1 0.08
Чуриков Иван 1 0.08

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Данилкин Егор 2 0
Корян Аршак 1 0
Роганович Боян 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 3 0
Сасин Дмитрий 2 0
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Чуриков Иван 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сокол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
4
Торпедо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сокол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Торпедо Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сокол
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
5
38%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
2
29%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
9
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
11%
2
22%
16-30
5
26%
1
11%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
2
11%
2
22%
61-75
8
42%
1
11%
76-90

Пропущено

13
11
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
5
38%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1
Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0
Сокол
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1
Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0 Минск - Сокол 2:0 КАМАЗ - Сокол 1:2 Сокол - Волгарь 1:0 Сокол - Тюмень 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Сокол

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 100%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
6 раз 46%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
4 раза 31%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Сокол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
1.5
Больше Меньше
1
12
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 13 3 6 4 8 - 12 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Сокол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Торпедо Москва 96.5% (55)
    X 3.5% (2)
    Сокол 0% (0)
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Сокол

    Исход игры
    Торпедо Москва
    96.6% (56)
    Ничья
    3.4% (2)
    Сокол
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (25)
    Нет
    53.7% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    34.5% (20)
    2:0 Торпедо Москва
    29.3% (17)
    1:0 Торпедо Москва
    17.2% (10)
    3:1 Торпедо Москва
    5.2% (3)
    3:0 Торпедо Москва
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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    Торпедо Москва
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